Hết thời 'răng sứ' Hollywood

MỹNhững chiếc răng thưa, khểnh hoặc không đều từng bị coi là khuyết điểm, nhưng hiện được xem là biểu tượng của cá tính, đối lập với các chuẩn mực làm đẹp phổ biến.

Trong khi thị trường nha khoa thẩm mỹ vẫn không ngừng phát triển, nhiều người thuộc thế hệ Gen Z đang chọn cách tôn vinh nụ cười tự nhiên, thay vì chạy theo xu hướng dán sứ veneer, tẩy trắng hay niềng răng.

"Tôi chưa bao giờ thấy một nữ diễn viên nào trên TV có hàm răng giống mình", Aimee Lou Wood, diễn viên thủ vai Chelsea trong White Lotus mùa ba, chia sẻ trên Instagram. Cô kể lại khoảnh khắc nhìn thấy Georgia Jagger với kẽ răng thưa trong một đoạn quảng cáo đã giúp cô quyết định giữ lại nụ cười vốn có. Aimee không phủ nhận vai trò của thẩm mỹ, nhưng việc xuất hiện trên màn ảnh với hàm răng thật giúp cô tạo nên sự khác biệt.

Bài viết trên Refinery29 với tựa đề "Natural Teeth Are So Back. Or Are They?" mô tả xu hướng răng tự nhiên như một phản ứng nhẹ nhàng với "nụ cười Hollywood" - vốn đề cao hàm răng trắng đều và đồng loạt dán sứ. Aimee Lou Wood, cùng các diễn viên như Charlotte Le Bon, Tayme Thapthimthong hay Dani Miller, đang trở thành biểu tượng mới của vẻ đẹp răng thật.

Tạp chí NSS Magazine cũng ghi nhận sự thay đổi này, khi nhiều người trẻ bắt đầu đánh giá lại quy trình dán sứ veneer. Loại mặt sứ mỏng này yêu cầu mài bỏ lớp men răng, mà một khi đã mất thì không thể phục hồi.

Để đáp ứng nhu cầu này, các nha khoa thẩm mỹ đang cập nhật dịch vụ, đưa ra các lựa chọn như phủ răng siêu mỏng hay kỹ thuật "làm móng cho răng". Các phương pháp này giúp cải thiện hình dạng răng nhưng vẫn bảo tồn tối đa cấu trúc sinh học. Tuy nhiên, ngày càng nhiều khách hàng trẻ chọn không can thiệp, chấp nhận nụ cười cá nhân của mình.

Theo báo cáo của Colgate trên Happi, 65% Gen Z chịu áp lực phải có hàm răng trắng đều. Việc tự ti vì răng "không chuẩn" hiện được xem là một vấn đề sức khỏe cộng đồng. Chạy theo hình mẫu nụ cười lý tưởng không chỉ tốn kém về tài chính và thời gian, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mài mòn men răng vĩnh viễn. Trong khi đó, răng thật không chỉ quan trọng về mặt thẩm mỹ mà còn giữ vai trò thiết yếu trong chức năng nhai, phát âm và cân bằng khớp cắn.

Các chuyên gia khẳng định khía cạnh y tế của vấn đề cần được đặt đúng trọng tâm. Can thiệp thẩm mỹ vào răng có thể dẫn đến viêm tủy, ê buốt kéo dài, thậm chí làm suy giảm chức năng bảo vệ tự nhiên của men răng. Một khi lớp men đã bị mài, quá trình tái khoáng gần như không thể xảy ra. Bác sĩ Chad Evans, đồng sáng lập Smile Magic Family Dental tại Texas, nhấn mạnh: "Răng không giống như móng tay. Nếu bạn dũa móng, nó sẽ mọc lại. Nhưng men răng đã mất thì không thể tái sinh".

Hiệp hội Nha khoa Mỹ (ADA) cũng cảnh báo rằng "sự khử khoáng do ăn mòn có thể dẫn đến mất chất khoáng răng vĩnh viễn do tiếp xúc axit" và không thể phục hồi bằng cơ chế tự nhiên. Đây là hiện tượng men răng bị mòn dần khi tiếp xúc lâu dài với axit từ thực phẩm, nước ngọt có gas hoặc do trào ngược dạ dày. Men răng không chứa tế bào sống, nên khi bị bào mòn, lớp bảo vệ này không thể tái tạo như da hay xương.

"Việc loại bỏ tùy tiện lớp men và ngà khỏe mạnh trong nha khoa thẩm mỹ có thể gây tổn thương tủy và ảnh hưởng sức khỏe nha chu lâu dài", theo bác sĩ Martin Kelleher, chuyên gia phục hình răng tại Anh.

Giữ lại răng thật không chỉ giúp bảo tồn khả năng chống sâu răng và mài mòn, mà còn đảm bảo sự ổn định lâu dài của khớp cắn và sức khỏe răng miệng tổng thể.

Aimee Lou Wood, diễn viên thủ vai Chelsea trong White Lotus mùa ba. Ảnh: Vanity Fair

Trên Vogue UK, cây viết Lauren O'Neill mô tả cảm giác "lạ lẫm mà dễ chịu" khi thấy những hàm răng thật xuất hiện trở lại trên màn ảnh, từ White Lotus đến các chiến dịch của Gucci. Cô nhớ lại thời thơ ấu từng mơ có kẽ răng giống Georgia Jagger. Đối với O'Neill, răng không hoàn hảo lại tạo nên nét riêng, làm nên sự khác biệt giữa các gương mặt.

Trên TikTok, các nhà sáng tạo nội dung về nha khoa cũng đang tích cực lan tỏa thông điệp ủng hộ răng thật, đồng thời cung cấp kiến thức y khoa về tác hại của việc dán sứ thiếu kiểm soát. Một trong những rủi ro phổ biến là xu hướng du lịch làm răng ở Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Hungary, nơi chi phí thấp nhưng không đảm bảo an toàn nếu xảy ra biến chứng.

Trước đây, dán sứ veneer từng được xem là tiêu chuẩn của một nụ cười đẹp, đặc biệt trong ngành giải trí. Nhiều video trên mạng xã hội đã cho thấy sự biến đổi ngoạn mục của những người nổi tiếng. Giờ đây, sự ngưỡng mộ đang chuyển hướng sang những nụ cười có đối xứng tự nhiên, không cần quá hoàn hảo. Zendaya, Sabrina Carpenter hay Olivia Colman vẫn giữ lại những khuyết điểm nhỏ trên răng, điều này càng khiến họ trở nên gần gũi và đáng mến hơn. Những người nổi tiếng khác như Aimee Lou Wood, Georgia Jagger hay Myha'la cũng đang lan tỏa cảm hứng bằng cả tài năng và lựa chọn giữ lại nụ cười vốn có của mình.

Bác sĩ Edward Camacho từ Trung tâm Y tế Đại học Texas nhận định: "Bệnh nhân ngày nay không chỉ tìm kiếm một nụ cười đẹp mà còn cần giải pháp lâu dài, ít xâm lấn và mang tính cá nhân hóa". Trong bối cảnh sức khỏe tinh thần và lòng tự tôn ngày càng được coi trọng, việc giữ lại nụ cười thật đang trở thành một lựa chọn bền vững hơn cho nhiều người.

Thục Linh (Theo Vogue, ADA, Refinery29, Business Insider)