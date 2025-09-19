Henry nghi ngờ khả năng Liverpool vô địch Champions League

Theo huyền thoại Thierry Henry, trận thắng Atletico 3-2 ở lượt đầu Champions League phơi bày điểm yếu phòng ngự của Liverpool.

"Tôi không chắc về khả năng vô địch của Liverpool", Henry bình luận trên chương trình phân tích của CBS Sports. "Họ để lọt quá nhiều từ đầu mùa và phải cải thiện. Tại Champions League, thật khó để vô địch nếu thủng lưới quá nhiều".

Trong lượt đầu Champions League trên sân Anfield ngày 17/9, Liverpool khởi đầu tưng bừng khi dẫn Altetico 2-0 chỉ sau sáu phút nhờ công Andy Robertson và Mohamed Salah. Sau đó, Marcos Llorente lập cú đúp giúp Atletico quân bình tỷ số. Phải đến phút bù giờ của hiệp hai, Virgil van Dijk mới ấn định chiến thắng 3-2 với pha đánh đầu chéo góc uy lực.

Virgil van Dijk mừng bàn ấn định tỷ số trong trận Liverpool thắng Atletico 3-2 ở lượt đầu Champions League trên sân Anfield, Liverpool, Merseyside, Anh ngày 17/9/2025. Ảnh: Reuters

Ở bốn vòng đầu Ngoại hạng Anh, Liverpool cũng thắng nhờ các bàn quyết định được ghi trong 10 phút cuối hoặc muộn hơn. Cụ thể, đoàn quân dưới trướng HLV Arne Slot lần lượt hạ Bournemouth 4-2 (bàn của Federico Chiesa ở phút 88, Salah phút bù thứ 4), Newcastle 3-2 (Rio Ngumoha phút bù thứ mười), Arsenal 1-0 (Dominik Szoboszlai phút 83) và Burnley 1-0 (Salah phút bù thứ 5).

"Họ thắng Bournemouth, Newcastle, Burnley và cả Atletico đều ở cuối trận. Trước Arsenal cũng vậy", Henry nói thêm. "Bạn cần tìm ra cách để thắng, và Liverpool đang làm được điều đó. Nhưng nếu muốn tiến xa ở Champions League, họ phải phòng ngự chắc chắn hơn".

Trong khi Henry tập trung vào điểm yếu, cựu trung vệ Jamie Carragher lại dành lời ngợi ca cho người đội trưởng Liverpool hiện tại. Với bàn ấn định tỷ số trước Atletico, Van Dijk đã có 25 bàn bằng đầu cho Liverpool - nhiều hơn sáu bàn so với bất kỳ hậu vệ nào khác trong năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu từ khi trung vệ Hà Lan cập bến Liverpool vào tháng 1/2018.

"Tôi không chỉ gọi Van Dijk là một trung vệ xuất sắc", Carragher bình luận. "Ở Liverpool, có nhiều người được gọi là huyền thoại vì họ giành danh hiệu. Nhưng khi nhắc đến Van Dijk, tôi nghĩ đến tầm vóc ngang hàng với Stevie Gerrard, Kenny Dalglish, Souness, Hansen hay John Barnes. Anh ấy không chỉ là trung vệ hay nhất, mà là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từng khoác áo Liverpool".

Ngày 20/9, Liverpool tiếp tục đá tại Anfield gặp Everton ở vòng năm Ngoại hạng Anh.

Hồng Duy tổng hợp