Henry: 'Một mình Gyokeres không thể gánh Arsenal vô địch'

AnhHuyền thoại Thierry Henry tin tân binh Viktor Gyokeres là mảnh ghép quan trọng của Arsenal, nhưng chức vô địch Ngoại hạng Anh vẫn phụ thuộc vào lối chơi tập thể.

"Bạn có một sát thủ vòng cấm. Con số không biết nói dối và Arsenal là đội tạo ra rất nhiều cơ hội. Đó sẽ là sự kết hợp hoàn hảo", báo Anh Sunsport dẫn lời Henry trước vòng khai mạc Ngoại hạng Anh 2025-2026. "Nhưng vấn đề là sự kiên nhẫn. Người hâm mộ bây giờ muốn tân binh ghi bàn và đội lập tức thắng, nhưng điều đó hiếm khi xảy ra. Đôi khi phải mất thời gian mới hòa nhập được. Tôi muốn nhìn thấy cầu thủ thể hiện rồi mới đánh giá, thay vì nói quá nhiều trước khi họ thi đấu".

Viktor Gyokeres trong buổi tập của Arsenal ngày 15/8. Ảnh: Arsenal FC

Gyokeres - người được tuyển mộ với tổng phí 86 triệu USD từ Sporting - được kỳ vọng giúp Arsenal giải quyết bài toán hàng công vốn bị ảnh hưởng bởi chấn thương dài hạn mùa trước. Khi đó, có nhiều thời điểm, do Gabriel Jesus và Kai Havertz cùng vắng mặt, HLV Mikel Arteta thậm chí phải kéo tiền vệ đồng hương Mikel Merino lên đá trung phong.

Trong hai mùa gần nhất, Gyokeres ghi 68 bàn tại giải VĐQG Bồ Đào Nha - dẫn đầu toàn châu Âu, tính trong 10 giải VĐQG hàng đầu. Nhưng tiền đạo này từng có khoảng thời gian đáng quên tại Anh. Gyokeres thuộc biên chế Brighton giai đoạn 2018-2021, nhưng chưa từng góp mặt tại Ngoại hạng Anh. Sau khi đầu quân cho Arsenal hè này, trung phong người Thụy Điển từng tuyên bố trở lại giải đấu số một cấp CLB tại Anh để chứng minh năng lực.

"Cậu ấy từng nếm trải thất bại nên hiểu áp lực là gì. Giờ cậu ấy tự tin hơn, cơ thể rắn chắc hơn và trở thành một sát thủ trong vòng cấm. Đó là hình ảnh của một tiền đạo đã thay đổi bản thân để vươn lên", Henry bình luận.

Viktor Gyokeres bay người đánh đầu ghi bàn trong trận Arsenal thắng Bilbao 3-0 trên sân Emirates, London, Anh ngày 9/8/2025. Ảnh: Arsenal FC

Trong thời gian chờ ký hợp đồng với Arsenal cuối tháng 7, Gyokeres duy trì tập luyện tại phòng gym riêng trong căn hộ hạng sang ở Lisbon, dành hầu hết thời gian để nghỉ ngơi, ăn uống khoa học và rèn luyện thể lực.

Henry nhấn mạnh sự lột xác về cả thể hình lẫn tâm lý là chìa khóa cho sự bùng nổ của Gyokeres tại Bồ Đào Nha. Cựu tiền đạo người Pháp cũng ấn tượng với hình ảnh một số 9 thuần túy - minh chứng rõ nhất là pha chọn vị trí đánh đầu ghi bàn trong trận giao hữu thắng Bilbao 3-0 cuối tuần trước.

"Cú đánh đầu đó cho thấy bản năng săn bàn. Gyokeres không phải mẫu số 9 lùi sâu như Firmino, mà luôn ở trong vòng cấm, giữa hai cột dọc, chờ bóng để dứt điểm", Henry phân tích.

Gyokeres chọn khoác áo số 14 - số áo gắn liền với Henry, người đã ghi 228 bàn cho Arsenal giai đoạn 1999-2006, giành hai chức vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Henry khẳng định Arsenal không thể chỉ trông chờ vào một cá nhân: "Bạn có thể ghi rất nhiều bàn nhưng vẫn không vô địch. Tập thể xung quanh mới là yếu tố quyết định. Tôi hy vọng Gyokeres sẽ là mảnh ghép cuối cùng để Arsenal nâng Cup, nhưng nhiều đội cũng muốn điều đó", huyền thoại 47 tuổi nhấn mạnh.

"Pháo thủ" sớm đối mặt lịch thi đấu khó khăn, khi gặp Man Utd, Liverpool, Nottingham Forest, Man City và Newcastle trong sáu vòng đầu. Theo Henry, nếu khởi đầu không tốt, áp lực sẽ sớm dồn lên Arteta. "Nhưng năm nay phải là năm Arsenal chứng tỏ được điều gì đó", ông nói thêm.

Hồng Duy (theo The Sun)