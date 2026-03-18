Henry: 'CĐV trung lập không muốn Arsenal vô địch'

AnhHuyền thoại Thierry Henry cảm thấy khó hiểu khi nhiều CĐV trung lập không muốn Arsenal đăng quang Ngoại hạng Anh, đồng thời lên tiếng bảo vệ lối chơi thực dụng của đội bóng dưới thời HLV Mikel Arteta.

Arsenal đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 70 điểm, hơn Man City 9 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận và mùa giải còn 8 vòng.

Bên cạnh những đánh giá tích cực, đôi khi họ vẫn vấp phải chỉ trích, như việc phụ thuộc vào các tình huống cố định trong bối cảnh đã chi nhiều tiền để tăng cường lực lượng ở mọi tuyến. Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, dưới thời HLV Mikel Arteta - kéo dài qua sáu năm, Arsenal đã chi hơn 1 tỷ USD cho 42 tân binh. Mới đây, cựu tiền vệ Chelsea John Obi Mikel công khai khẳng định anh sẽ không công nhận Arsenal như một nhà vô địch vì lối chơi xù xì, nhiều tiểu xảo.

Riccardo Calafiori đánh đầu vào lưới trống từ phạt góc trong trận Arsenal thắng Man Utd 1-0 ở vòng một giải Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 17/8/2025. Ảnh: Reuters

Trên chương trình Monday Night Football của Sky Sports, Henry tỏ ra bất ngờ khi Arsenal không nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong cuộc đua vô địch với Man City - đội đã thống trị giải đấu khi vô địch 6 trong 8 mùa gần nhất. "Rất nhiều người có suy nghĩ 'ai cũng được, miễn không phải Arsenal vô địch'", ông nói.

Jamie Carragher cũng cho rằng đây là hiện tượng kỳ lạ, khi ngay cả CĐV Liverpool hay Man Utd - những kình địch của Man City - cũng có xu hướng muốn đội bóng của Pep Guardiola lên ngôi hơn Arsenal. Theo cựu hậu vệ Liverpool, điều này có thể xuất phát từ phong cách thi đấu, cá tính của Arteta hoặc hình ảnh người hâm mộ Arsenal trên mạng xã hội.

Dù thế nào, Carragher cũng phản bác những ý kiến cho rằng chức vô địch của Arsenal sẽ kém thuyết phục nếu dựa nhiều vào bóng chết. "Không có cách chơi đúng hay sai trong bóng đá. Điều quan trọng là bạn giỏi nhất theo cách của mình", cựu danh thủ người Anh nói.

Henry thì cho biết ông không nhất thiết phải thích cách chơi hiện tại, nhưng vẫn tôn trọng kết quả mà Arteta mang lại. Mùa này, Arsenal sở hữu hàng thủ chắc chắn, nhưng hiệu suất ghi bàn thấp hơn so với hai mùa trước - giai đoạn đội bóng được ca ngợi vì lối chơi tấn công đẹp mắt. "Sau 22 năm, điều quan trọng là vô địch. Arteta được yêu cầu tìm ra cách, và ông ấy đã làm được", ông nói.

Huyền thoại bóng đá Pháp sau đó phân tích rằng Arsenal đang phá bỏ được định kiến trong quá khứ về một tập thể mềm yếu và dễ đánh rơi lợi thế, bằng cách biết chiến thắng theo kiểu thực dụng. Tuy nhiên, nghịch lý là khi đội bóng thay đổi để hiệu quả hơn, họ lại bị chỉ trích.

Henry từ đó đặt câu hỏi về "bản sắc Arsenal", cho rằng CLB từng thành công dưới nhiều triết lý khác nhau, từ thời George Graham đến Arsene Wenger. Ông cũng dẫn chứng việc Chelsea của Jose Mourinho mùa 2004-2005, vốn bị chỉ trích thực dụng nhưng vẫn vô địch thuyết phục, để bảo vệ quan điểm rằng chiến thắng mới là thước đo quan trọng nhất.

Đồng tình với điều này, Carragher đánh giá Arteta là trường hợp hiếm ở Ngoại hạng Anh khi có thể chuyển đổi linh hoạt giữa các triết lý. Từ phong cách chịu ảnh hưởng của Pep Guardiola, Arsenal giờ mang dáng dấp thực dụng hơn, gần với cách tiếp cận của Mourinho. "Bạn hiếm khi thấy một HLV thay đổi hoàn toàn như vậy mà vẫn thành công. Arteta bắt đầu với một phong cách, rồi chuyển sang phong cách khác - và điều đó có thể giúp Arsenal chạm tay vào danh hiệu", ông bình luận.

Hồng Duy (theo Sky Sports)