Henry Cavill trở lại đóng Superman

Tài tử Henry Cavill xác nhận tiếp tục đóng Superman trong vũ trụ điện ảnh DC.

Ngày 24/10, trên tài khoản Instagram cá nhân, Henry Cavill đăng tải video mặc trang phục Superman và nói về sự trở lại. Thông tin này đã được hé lộ trong cảnh mid credits của phim Black Adam do The Rock đóng chính, khởi chiếu ngày 20/10. Cavill cho biết anh đợi một tuần mới thông báo để khán giả thưởng thức phim trọn vẹn.

"Hình ảnh các bạn thấy ở đầu video và phân cảnh của Superman trong Black Adam chỉ là một trong những điều rất nhỏ về chuyện sắp diễn ra", Cavill cho biết.

Tài tử cảm ơn khán giả vì đã ủng hộ và chờ đợi anh suốt thời gian qua. "Tôi hứa các bạn sẽ được đền đáp xứng đáng", anh nói.

Hình ảnh Cavill diện trang phục Superman trong video do anh đăng tải. Ảnh: Instagram Henry Cavill

Thông tin được xác nhận sau hai năm người hâm mộ đồn đoán về sự trở lại của Superman trong vũ trụ DC. Trong quá trình quảng bá Black Adam, The Rock từng hé lộ về cuộc đối đầu giữa nhân vật phản anh hùng Black Adam và Superman của Cavill.

Cavill lần đầu vào vai Superman trong Man of Steel (2013) và tái xuất với Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), cùng do Jack Snyder đạo diễn. Nhân vật của anh được xây dựng theo hướng đen tối hơn so với các bản trước, gây phản ứng trái chiều. Năm 2017, đạo diễn tiếp tục mời Cavill tham gia "bom tấn" Justice League.

Trailer 'Batman vs Superman: Dawn of Justice' Henry Cavill trong "Batman vs Superman: Dawn of Justice". Video: Warner Bros.

Henry Cavill sinh năm 1983 tại Anh, bắt đầu đóng phim từ khi 16 tuổi. Suốt sự nghiệp, anh thường đóng các nhân vật có vẻ ngoài điển trai, nam tính. Bên cạnh vai Superman, Cavill gây chú ý khi đóng chính series hành động kỳ ảo The Witcher, "bom tấn" Mission: Impossible - Fallout (2018) hay vai Sherlock Holmes trong Enola Holmes (2020).

Thanh Giang