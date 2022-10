'Black Adam': Phản anh hùng quyền năng của DC

The Rock vào vai thần Black Adam, đối đầu đội Justice Society of America sau đó hợp tác để ngăn chặn thế lực đen tối.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer phim 'Black Adam' Trailer "Black Adam", phim khởi chiếu ngày 21/10. Video: CGV

Black Adam là bộ phim thứ 11 của vũ trụ điện ảnh DC, dựa trên nhân vật phản anh hùng cùng tên của DC Comic. Nội dung xoay quanh Teth Adam (The Rock) - người được ban tặng sức mạnh vô song của sáu vị thần Ai Cập. Năm 2.300 TCN, người dân thành Kahndaq phải chịu cảnh áp bức, bóc lột của nhà vua. Ông bắt thần dân thành nô lệ làm việc tại các mỏ quặng để khai thác Eternium - khoáng sản quý với sức mạnh vô biên - nhằm chế tạo chiếc vương miệng quyền năng. Một cậu bé đứng lên và thực hiện cuộc nổi dậy chống lại triều đình nhưng sau đó bị bắt giữ và hành quyết. Với sự giúp đỡ của các vị thần, cậu bé không chết. Thay vào đó, Teth Adam sở hữu sức mạnh to lớn và lật đổ ngai vàng. Tuy nhiên, Teth Adam bị các thần giam cầm do không kiểm soát được sức mạnh.

Gần 5.000 năm sau khi bị cầm tù, Teth Adam được giáo sư Adrianna Tomaz (Sarah Shahi) giải cứu. Amanda Waller (Viola Davis) - giám đốc tổ chức A.R.G.U.S và chỉ huy Task Force X - thành lập đội siêu anh hùng Justice Society of America nhằm chống lại Teth Adam. Tuy nhiên, một thế lực nguy hiểm xuất hiện khiến Adam và đội Justice Society of America phải hợp tác để ngăn chặn hiểm họa.

Đội Justice Society of America từ trái qua: Cyclone (Quintessa Swindell), Atom Smasher (Noah Centineo), Hawkman (Aldis Hodge) và Doctor Fate (Pierce Brosnan). Ảnh: Warner Bros.

Bộ phim bom tấn ghi điểm nhờ sự đầu tư về hình ảnh, kỹ xảo và tạo hình. Từng có nhiều kinh nghiệm với thể loại hành động như Non-Stop (2014) và The Commuter (2018), đạo diễn Jaume Collet-Serra đem tới trải nghiệm đẹp mắt trong Black Adam. Những phân cảnh chiến đấu và thi triển sức mạnh của các siêu anh hùng diễn ra với tần suất nhiều, chiếm hai phần ba thời lượng. Tông màu ấm - nóng cùng độ tương phản cao được sử dụng chủ đạo góp phần đưa người xem tới thành phố Kahndaq theo cách chân thực.

Thân hình của The Rock khiến nhân vật Black Adam trở nên mạnh mẽ và uy nghiêm như bước ra từ truyện tranh. Trang phục và vẻ ngoài của các siêu anh hùng đều được chăm chút, phù hợp với phong cách từng nhân vật. Trong đó, Doctor Fate để lại nhiều dấu ấn bởi phong thái lịch lãm, uyên bác.

Kịch bản ba hồi được xây dựng với nội dung đơn giản, dễ hiểu kết hợp nhịp phim nhanh. Dù cốt truyện xoay quanh Black Adam, những nhân vật khác được chia đều đất diễn. Điều đó giúp Black Adam không lấn át các siêu anh hùng đội Justice Society of America. Tác phẩm lồng ghép các mảng hài nhằm tăng tính giải trí. Bên cạnh đó, mid credits hé lộ sự trở lại của một nhân vật siêu anh hùng, hứa hẹn tương lai nhiều bất ngờ trong vũ trụ điện ảnh DC.

The Rock hóa thân vào nhân vật phản anh hùng với quyền năng lớn trong "Black Adam". Ảnh: Warner Bros.

Dù vậy, Black Adam vẫn còn những điểm hạn chế. Nội dung giải trí và không có nhiều đột phá, plot twist xảy ra ở hồi cuối không gây ra hiệu ứng bất ngờ hay thỏa mãn. Một số phân đoạn được cài cắm chưa hợp lý tạo cảm giác thừa thãi, thiếu liên kết với mạch phim. Nhà làm phim lạm dụng slow motion trong nhiều phân cảnh hành động. Mỗi khi Cyclone thể hiện sức mạnh, hiệu ứng trên đều được sử dụng.

Diễn xuất của các diễn viên chỉ dừng ở mức tròn vai. Dù có thân hình cường tráng phù hợp với một vị thần quyền năng, diễn xuất của The Rock không được đánh giá cao bởi các nhà phê bình. Anh có lối diễn "một màu" giống nhiều tác phẩm từng tham gia.

Black Adam hiện nhận 44 điểm "cà chua thối" từ các nhà phê bình trên Rotten Tomatoes và 89 điểm từ khán giả. Nhiều người cho rằng bộ phim ổn ở mức giải trí nhờ những cảnh hành động và kỹ xảo đẹp mắt. Bên cạnh đó, một bộ phận người xem cho rằng nội dung còn nhiều "sạn" và chưa thật sự logic.

Nhà phê bình Matte Singer của ScreenCrush nhận xét: "Bộ phim như một sản phẩm được thiết kế để nâng tầm Vũ trụ Mở rộng DC. Một ngôi sao lớn (The Rock) và các anh hùng mới sẽ quay trở lại vào các bộ phim trong tương lai. Sau thời lượng hai tiếng, bạn sẽ có một định hướng rõ ràng cho tương lai của điện ảnh DC và ít quan tâm tới trải nghiệm bộ phim đem lại".

Thanh Giang