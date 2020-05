Henry Cavill tiếp tục đóng Superman

Tài tử Henry Cavill đạt thỏa thuận mới với Warner Bros., tiếp tục vào vai Superman trong các phim của hãng.

Ngày 28/5, tờ Comicbook cho biết hợp đồng mới đã được ký, Henry Cavill tiếp tục xuất hiện trong vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng của DC. Tuy nhiên, hãng phim chưa có kế hoạch làm phim mới về nhân vật Superman. Cavill có thể đóng vai phụ hoặc khách mời.

Henry Cavill trong vai "Superman". Ảnh: Warner Bros.

Tuần trước, Henry Cavill xuất hiện trên chương trình livestream của đạo diễn Zack Snyder nhằm công bố bản đặc biệt của Justice League công chiếu vào năm 2021. Diễn viên nói về nhân vật Superman mà anh hâm mộ: "Có nhiều câu chuyện để kể, có nhiều chiều sâu về tâm lý của nhân vật mà tôi chưa lột tả được. Tôi muốn mang nhân vật này từ truyện tranh lên màn ảnh một cách chân thực nhất. Điều đó rất quan trọng với tôi".

Cavill lần đầu vào vai Superman trong Man of Steel (2013) và tái xuất với Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), cùng do Snyder đạo diễn. Nhân vật của anh được xây dựng theo hướng đen tối hơn so với các bản trước, gây phản ứng trái chiều từ fan.

Năm 2017, đạo diễn tiếp tục mời Cavill tham gia "bom tấn" Justice League. Khi bộ phim gần hoàn thành, Zack Snyder xin rút khỏi dự án vì cái chết của con gái. Hãng Warner Bros. thuê đạo diễn Joss Whedon sửa kịch bản, quay thêm nhiều cảnh và chỉ đạo phần hậu kỳ. Bộ phim bị giới phê bình đánh giá thấp, doanh thu kém kỳ vọng, khiến hãng Warner Bros. phải tìm hướng đi mới.

Sau Justice League, nhiều người hâm mộ nghi ngại tương lai của Henry Cavill tại DC. Một nguồn tin nội bộ nói với Hollywood Reporter: "Superman cũng giống như James Bond, sau một thời gian bạn phải tìm kiếm diễn viên mới".

Trailer 'Batman vs Superman: Dawn of Justice' Henry Cavill trong "Batman vs Superman: Dawn of Justice". Video: WarnerBros.

Henry Cavill sinh năm 1983 tại Anh, bắt đầu đóng phim từ khi 16 tuổi. Suốt sự nghiệp, anh thường được mời đóng các vai có vẻ ngoài điển trai, nam tính. Gần đây, Cavill gây chú ý khi đóng chính series hành động kỳ ảo The Witcher và "bom tấn" Mission: Impossible - Fallout.

Đạt Phan (theo ComicBook)