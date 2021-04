Hello Kitty - Thành công tỷ USD từ công ty bán dép

Hello Kitty nay đã 47 tuổi nhưng vẫn đóng góp chính vào doanh thu cho Sanrio, công ty có tiền thân là hãng lụa và kinh doanh giày dép.

Bưu tá quen thuộc của Lucy Fowler từng đi từ ngạc nhiên này đến thích thú khác khi chứng kiến số bưu phẩm mang những con tem nước ngoài kỳ lạ đi giao mỗi tuần. Có hôm, gói hàng khá nhỏ và chỉ chứa một cây bút hay chiếc chìa khóa. Nhưng vào những ngày khác, anh phải bấm chuông để cô ra nhận vì bưu kiện quá lớn, không nhét vừa hộp thư. Chúng bao gồm những tấm thảm, ấm đun nước, bộ chén dĩa và tách trà, gối nằm.

Tuy nhiên, tất cả những món hàng này đều có một điểm chung và có hình một con mèo đơn giản, với đôi mắt chấm đen như cúc áo, chiếc mũi vàng và cái nơ hồng trên đầu. Con mèo đó có tên Hello Kitty.

Kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào ngày 1/11/1974, Hello Kitty đã trở thành một hiện tượng trên toàn thế giới, mang về khối tài sản khổng lồ cho công ty sở hữu nó là Sanrio, trụ sở tại Tokyo.

Mẫu đồng hồ Hello Kitty mà chị em Fowler từng sở hữu. Ảnh: Sanrio.

"Tôi nhìn thấy Hello Kitty lần đầu tiên năm 19 tuổi, khi tôi và em gái tôi có một chiếc đồng hồ cho căn phòng chung của chúng tôi", Fowler nhớ lại, "Sở thích chúng tôi rất khác nhau vì cách 10 tuổi, nhưng ngay khi nhìn thấy nó, cả hai đều biết rằng chúng tôi muốn đồng hồ có hình Hello Kitty, ngồi trong một chiếc cốc lớn với một lát chanh".

Kể từ đó, tình yêu của cô đối với mọi thứ về Hello Kitty lớn dần lên. Fowler năm nay 36 tuổi. Trong vài tháng qua, bưu tá của cô ấy đã giao một chiếc túi xách, một chiếc túi tote, một chiếc ví, một bộ gương và lược và hàng loạt thứ khác có liên quan đến con mèo này. Thậm chí, gần đây cô còn mua một cái máy lọc nước lớn có in hình Hello Kitty.

Có một lượng lớn hàng hóa liên quan đến Hello Kitty ngoài kia và Fowler mua hầu hết các mặt hàng mà cô thấy. Đó là một sự cuồng nhiệt hẳn khiến Shintaro Tsuji, Nhà sáng lập Sanrio, hài lòng. Ông là CEO công ty cho đến năm ngoái, khi ông từ chức ở tuổi 92.

Trong một thông báo của công ty, ông Tsuji viết rằng khi công ty được thành lập vào năm 1960, chỉ 15 năm sau khi Thế chiến II kết thúc, đó vẫn là một "kỷ nguyên ảm đạm rõ rệt".

"Tuy nhiên, chúng tôi tại Sanrio tin chắc rằng bất kể hiện tại của xã hội như thế nào, mọi người vẫn sẽ tìm thấy niềm vui và hy vọng trong những điều đẹp đẽ, huyền ảo, chẳng hạn như một bông hoa nở hoặc tiếng hót vui tươi của loài chim", ông nói do đó, các nhân vật của Sanrio đã được sinh ra, bao gồm Hello Kitty.

Shintaro Tsuji, Nhà sáng lập, Chủ tịch Sanrio. Ảnh: Sanrio.

Tuy nhiên, ban đầu Sanrio vốn tập trung vào một sản phẩm truyền thống của Nhật Bản. Với số vốn một triệu yen - một số tiền khá lớn vào thời điểm đó - Tsuji thành lập Yamanashi Silk vào ngày 10/8/1960, nhưng nhanh chóng mở rộng ra khỏi các mặt hàng lụa sang các mặt hàng thiết thực hàng ngày, chẳng hạn như dép cao su.

Để làm cho sản phẩm của mình nổi bật so với đối thủ, ông bắt đầu thêm các thiết kế đơn giản của hoa sau đó là các nhân vật vào dép. Nhờ vậy, những sản phẩm này bán nhanh hơn nhiều so với các sản phẩm không được trang trí. Ông đã thuê một đội nghệ sĩ để tạo ra những nhân vật dễ thương và chuyển sang sản xuất hàng loạt.

Việc chuyển đổi khỏi các sản phẩm lụa được hoàn thành vào năm 1973, khi công ty trở thành Sanrio. Các dòng hàng hóa đầu tiên của công ty được thiết kế cho các dịp tặng quà cho trẻ em, chẳng hạn như sinh nhật, với Hello Kitty và chị gái mèo sinh đôi của nó, Mimi, trình làng vào ngày 1/11/1974.

Được tạo ra bởi nghệ sỹ Yuko Shimizu, Hello Kitty không có miệng, là một thiết kế có chủ ý, nhằm giúp người hâm mộ nó gán bất cứ cảm xúc nào họ đang cảm thấy vào nhân vật. Kitty đã thành công ngay lập tức ở thị trường nội địa, với chiếc ví nhựa vinyl cho các bé gái ra mắt vào tháng 3/1975.

Hello Kitty vượt Thái Bình Dương đến Mỹ vào năm 1976 và sau đó đến phần còn lại của thế giới. Vào đầu thế kỷ này, đây là một trong những thương hiệu truyền thông dễ nhận biết ngay lập tức nhất mọi thời đại, ước tính mang về 8 tỷ USD mỗi năm nhờ nhượng quyền thương hiệu khi con mèo tròn 40 tuổi vào năm 2014.

Tuy nhiên, cái tên Kitty đã không thể tránh khỏi việc tranh cãi, khi Mercis BV đệ đơn kiện vào năm 2010 thay mặt cho Dick Bruna, người Hà Lan đã tạo ra nhân vật thỏ Miffy, xuất hiện lần đầu vào năm 1953. Vụ kiện cho rằng một con thỏ có tên Cathy xuất hiện cùng với Kitty trong một số ấn phẩm đã vi phạm bản quyền của Miffy. Một tòa án Hà Lan đã ra phán quyết chống lại Sanrio và yêu cầu công ty ngừng bán các sản phẩm của Cathy tại Bỉ, Luxembourg và Hà Lan.

Chiếc ví nhựa vinyl Hello Kitty ra mắt và gây sốt vào tháng 3/1975. Ảnh: Sanrio.

Hello Kitty luôn là thương hiệu đóng góp lớn nhất vào doanh số bán hàng của Sanrio, dù công ty sau đó sáng tạo ra nhiều hình tượng dễ thương khác như Tuxedo Sam, Chococat, Cinnamaroll, Sugarbunnies, My Melody hay Jewelpet. Ngày nay, họ vẫn không ngừng tạo ra các nhân vật mới cho đội quân dễ thương của mình.

Bước sang thế kỷ 21, với sự phát triển của giải trí trực tuyến, công ty đã mở rộng sang lĩnh vực trò chơi và trực tuyến, trong khi vẫn tạo ra một loạt các sản phẩm có thương hiệu đáng chú ý, từ văn phòng phẩm đến đồ dùng học tập, quà tặng, quần áo phụ kiện, nhiều trong số đó được bán thông qua các cửa hàng chuyên dụng.

Sanrio đã mở rộng sang lĩnh vực xuất bản, truyện tranh và sản xuất loạt phim hoạt hình và phim truyện dài tập với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng nhất của mình. Công ty vẫn đang tìm cách mở rộng danh mục đầu tư và đã có được giấy phép sản xuất hàng hóa gắn với thương hiệu chó Peanuts cho thị trường Nhật Bản.

Ông Shintaro Tsuji chỉ giữ vai trò chủ tịch và trao lại ghế CEO cho cháu trai 31 tuổi Tomokuni Tsuji, được các phương tiện truyền thông ví von là trẻ hơn cả Hello Kitty. Vị tân chủ tịch có một số thách thức ở phía trước, với doanh thu của Sanrio giảm trong sáu năm liên tiếp cho đến năm 2020.

Các cửa hàng trên khắp thế giới đã bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và hai công viên giải trí của công ty ở Nhật Bản - Sanrio Puroland ở phía tây Tokyo và Harmony Land ở tỉnh Oita ở miền nam Nhật Bản - đang có ít du khách hơn.

Tuy nhiên, những người hâm mộ Hello Kitty sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng Hollywood đang thúc đẩy xây dựng một bộ phim kết hợp giữa người thật và hoạt hình đầu tiên có sự góp mặt của con mèo này.

Phiên An (theo SCMP)