'Hellbound': Thế giới cuồng tín

Loạt phim "Hellbound" (Bản án từ địa ngục) vẽ nên thế giới giả tưởng nơi con người sống lệ thuộc vào tôn giáo, thần thánh.

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Chuyện phim đặt bối cảnh ở xã hội Hàn Quốc tương lai. Nhiều người được một thế lực siêu nhiên không rõ nguồn gốc báo trước chính xác ngày giờ sẽ chết. Mỗi trường hợp có mốc thời gian khác nhau, có khi là hàng chục năm, có khi chỉ trong vòng 30 giây. Khi thời khắc đến, ba sinh vật có hình thù kỳ lạ sẽ xuất hiện, kết liễu họ một cách thảm khốc bất kể nơi đâu. Giữa bối cảnh đó, chàng trai Jung Jin Soo (Yoo Ah In) lập nên Hội Chân lý mới - tổ chức tôn giáo tìm cách truyền đạo, cho rằng những sự kiện do Chúa trời sắp đặt nhằm trừng trị người mang tội. Tuy nhiên, nữ luật sư Min Hye Jin (Kim Hyun Joo) lại nghi ngờ có điều mờ ám đằng sau.

Trailer phim 'Hellbound' Trailer "Hellbound". Phim khởi chiếu ngày 19/12, hiện nằm trong danh sách 10 tác phẩm được xem nhiều của Netflix Việt Nam. Video: Netflix

Loạt phim gồm sáu tập, do Yeon Sang Ho - từng làm Train To Busan (2016) - đạo diễn, thuộc thể loại chính kịch (drama), giả tưởng (fantasy) có lồng ghép yếu tố kinh dị (horror). Kịch bản chuyển thể dựa trên webtoon (truyện tranh trên mạng) cùng tên do anh sáng tác năm 2019. Nội dung chủ yếu xoay quanh nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của nhóm Chân lý mới, cũng như làm rõ mối quan hệ giữa Hye Jin và Jin Soo. Diễn biến các tập đầu chậm rãi, cao trào bắt đầu ở tập ba với nhiều cú twist (tình tiết bất ngờ) liên tục diễn ra, mở rộng nội dung câu chuyện.

Tác phẩm vẽ nên một thế giới cuồng tín nơi mọi người đặt hết niềm tin vào tôn giáo, nhóm giáo phái tín ngưỡng. Vai trò của chính phủ, cảnh sát lẫn truyền thông đều bị các thế lực thao túng. Lợi dụng tình thế, Jung Jin Soo và các thành viên của Hội Chân lý mới liên tục gieo rắc nỗi sợ hãi vào lòng tín đồ. Trong đó, có người trung thành đến mức tin rằng mình là Đấng Tối Thượng, được Chúa giao xuống trần làm nhiệm vụ đặc biệt. Một số thành viên vì tin tưởng Jin Soo còn lập ra nhóm Hội Mũi Tên, sau đó tự trừng phạt những người phạm tội bằng những hành vi dã man, thậm chí giết người.

Bên cạnh chủ đề tôn giáo và đức tin, kịch bản cài cắm nhiều ẩn dụ về tội lỗi và chủ nghĩa hiện sinh. Thế lực siêu nhiên trong phim là biểu tượng cho những thứ con người không thể thay đổi hoặc kiểm soát trong đời. Các nhân vật liên tục đặt câu hỏi về cuộc sống, đi tìm lý do vì sao mình phải chết. Có người cho rằng mình chưa từng phạm lỗi lầm trong đời, có người lại dằn vặt vì những điều rất nhỏ nhoi. Ngoài ra, đạo diễn lồng ghép nhiều yếu tố châm biếm xã hội hiện đại. Chẳng hạn việc Hội Chân lý mới lập ra ứng dụng di động để quản lý thành viên, hay một tín đồ là streamer (người phát sóng trực tiếp) dùng mạng xã hội để truyền đạo.

Tạo hình của Yoo Ah In trong vai Jung Jin Soo. Ảnh: Netflix

Từng có kinh nghiệm thực hiện nhiều phim bom tấn, Yeon Sang Ho xử lý tốt các cảnh hành động, kinh dị. Đạo diễn đẩy cao trào phim lên đến đỉnh điểm bằng những tình huống bạo lực, như cảnh văn phòng cảnh sát bị tấn công hay việc các cô cậu vị thành niên đánh đập một bà lão. Nhiều phân đoạn rùng rợn, máu me mô tả trực diện cảnh giết người, khiến phim dán nhãn C18 (cấm trẻ em dưới 18 tuổi). Tuy nhiên, hình ảnh ba quái vật đại diện thế lực siêu nhiên được dựng bằng kỹ xảo vi tính tạo cảm giác không thật, phần nào giảm chất lượng phim.

Vào vai Hye Jun, Kim Hyun Joo - nổi tiếng qua Giày thủy tinh (2002) - lột tả trọn vẹn cảm xúc nhân vật. Càng về cuối, diễn viên càng có nhiều đất để thể hiện. Cô không chỉ diễn tốt cảnh tâm lý mà còn đổi mới hình ảnh qua những cảnh đấm đá, nhào lộn, tạo sự đa dạng. Còn Yoo Ah In gây ấn tượng với vai Jung Jin Soo - nhân vật có nhiều bí ẩn về tính cách lẫn lai lịch. Đạo diễn Yeon Sang Ho khen ngợi cả hai diễn viên, cho biết nghĩ đến Yoo Ah In ngay từ khi xây dựng câu chuyện và khó có diễn viên nào hóa thân Hye Jun tốt như Kim Huyn Joo.

Loạt phim nhận phản hồi tích cực từ giới phê bình với 100% tươi trên Rotten Tomatoes dựa trên 12 bài đánh giá. Tác giả Ed Power của tờ The Telegraph chấm 3/5 sao, đánh giá cốt truyện hấp dẫn nhưng tạo hình quỷ dữ không đáng sợ. Cây viết Pierce Conran của tờ SMCP chấm 4.5/5 sao, nhận xét phim tối tăm, nội dung độc đáo và nhiều bất ngờ. Tạp chí NME chấm 4/5 sao, khen phần mở màn gay cấn, diễn xuất của Yoo Ah In mới mẻ và kịch bản giàu ý nghĩa.

Ra mắt ngày 19/11, series phá vỡ kỷ lục của Squid Games khi leo lên vị trí số một trên Netflix của 24 quốc gia trong vòng 24 tiếng. Trên IMDb, khán giả có nhận xét trái ngược với 6.9/10 điểm. Các ý kiến tích cực khen ý tưởng kịch bản, phong cách đạo diễn của Yeon Sang Ho và diễn xuất dàn diễn viên. Điểm trừ là nhịp phim chậm, các nhân vật hành xử không hợp lý, lời thoại nhiều nhưng không thú vị, phần kỹ xảo chưa thực sự được đầu tư.

Ý tưởng về thế giới trong Hellbound từng được Yeon Sang Ho phát triển năm 2002 trong phim hoạt hình dài 11 phút tên Jiok (The Hell). Anh mất nhiều năm để ấp ủ dự án trước khi Netflix đồng ý đầu tư. Khi phim kết thúc, nhiều tình tiết gợi mở được sắp đặt để tạo sự tò mò, khiến khán giả mong chờ câu trả lời ở mùa tiếp theo.

Sơn Phước