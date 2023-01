Heineken Việt Nam ghi dấu tăng trưởng xanh trong năm 2022

Ngoài khánh thành nhà máy bia Vũng Tàu, Heineken Việt Nam đã hoàn thành nhiều mục tiêu, tiếp tục khẳng định cam kết bền vững "Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn".

Theo đuổi "tăng trưởng xanh", hướng đến tương lai bền vững

Heineken Việt Nam luôn tiên phong trong những hoạt động bảo tồn và tái sử dụng tài nguyên trong sản xuất kinh doanh, cũng như tích cực lan tỏa tinh thần "xanh hóa" trong cộng đồng doanh nghiệp. Nổi bật trong năm 2022, công ty đã công bố chương trình hợp tác cùng Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) nhằm phục hồi nguồn nước ở các lưu vực sông trọng điểm của Việt Nam với tổng ngân sách tài trợ lên đến 30 tỷ đồng. Kéo dài đến năm 2025, chương trình hướng tới mục tiêu bảo tồn 3 tỷ lít nước mỗi năm cho môi trường cũng như sản xuất và hoạt động nhân sinh ở các vùng liên đới.

Trên hành trình hướng đến tương lai bền vững, doanh nghiệp đã chuyển đổi sử dụng 100% năng lượng sinh khối tại toàn bộ 6 nhà máy. Vào tháng 7/2022, nhà máy bia của công ty tại Quảng Nam là thành viên cuối cùng hoàn thành mục tiêu này. Trước đó, toàn bộ 6 nhà máy của Heineken Việt Nam đã đạt mục tiêu không chất thải chôn lấp từ cuối 2021, sớm hơn 4 năm so với dự kiến ban đầu.

Năm 2022 cũng đánh dấu một trong những cột mốc lớn nhất của Heineken Việt Nam những năm gần đây khi khánh thành nhà máy Heineken Vũng Tàu - nhà máy bia lớn nhất khu vực Đông Nam Á vào tháng 9. Với 27% diện tích được quy hoạch để trồng cây, 100% nước thải đạt hạng A và giảm tiêu thụ năng lượng xuống còn một nửa sau 5 năm, nhà máy bia Heineken Vũng Tàu là dấu ấn nổi bật trên hành trình "tăng trưởng xanh" của doanh nghiệp. Đây cũng là nhà máy đầu tiên và duy nhất hiện nay trong hệ thống nhà máy của Heineken toàn cầu áp dụng công nghệ lên men hoàn toàn tự động, cho công suất mỗi năm 11 triệu hectolit, với mức tăng trưởng sản lượng hơn 36 lần kể từ năm 2017.

Toàn cảnh nhà máy bia Heineken Vũng Tàu. Ảnh: HVN

Đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam và cộng đồng

Heineken Việt Nam nằm trong số các doanh nghiệp đóng góp nhiều nhất cho sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, góp phần tạo ra giá trị kinh tế cho hàng trăm đối tác trong toàn bộ hệ thống và cung cấp việc làm cho thị trường lao động, hỗ trợ người dân địa phương.

Bên cạnh đó, hướng đến một thế giới hòa nhập, công bằng và bình đẳng, Heineken Việt Nam luôn đi đầu trong việc ủng hộ bình đẳng giới và xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiện đại. Ở các vị trí lãnh đạo cấp cao, phụ nữ chiếm 36%, và trong tổng số 6 nhà máy bia trên toàn quốc, có 3 nhà máy được lãnh đạo bởi các giám đốc nữ. Tập đoàn cũng khuyến khích sự đa dạng và hòa nhập trong văn hóa doanh nghiệp, chú trọng các chính sách an toàn lao động, phát triển nhân tài, đồng thời ưu tiên sử dụng nguồn cung ứng nội địa, hỗ trợ cộng đồng khi khó khăn.

Không chỉ thể hiện hình ảnh một doanh nghiệp có trách nhiệm với an sinh xã hội, Heineken Việt Nam còn lan tỏa tinh thần "Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn" đến từng cá nhân làm việc tại tập đoàn. Khởi động từ ngày 9/8/2022, chuỗi hoạt động "Heineken Cares - Chung tay sẻ chia" đã nhận được sự tham gia của hơn 700 nhân viên tại 7 tỉnh, thành phố trên cả nước với nhiều hoạt động như trồng cây xanh, làm sạch đường phố, dọn dẹp bờ biển, chăm sóc rừng tái sinh, trao quà hỗ trợ đến gần 600 bệnh nhân và hộ gia đình khó khăn, qua đó góp phần mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Nhân viên của Heineken Việt Nam tham gia hoạt động "Chung tay sẻ chia" tại Đồng Nai vào ngày 10/8/2022. Ảnh: HVN

Kinh doanh sáng tạo và có trách nhiệm

Trong suốt 3 thập kỷ có mặt tại Việt Nam, Heineken Việt Nam còn là doanh nghiệp đi đầu trong kinh doanh sáng tạo và có trách nhiệm. Không ngừng đổi mới, kết hợp kinh nghiệm quốc tế với những hiểu biết sâu sắc về thị trường nội địa, công ty mang đến cho người tiêu dùng Việt danh mục sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhu cầu, sở thích và thời điểm thưởng thức khác nhau. Theo đó, tập đoàn đều đặn ra mắt các sản phẩm mới. Danh mục tân binh của năm 2022 là bia tuyết cao cấp Edelweiss với nguyên liệu từ núi Alps, hay gần đây nhất là Larue Smooth, một sáng tạo về hương vị dành riêng cho người tiêu dùng miền Trung.

Heineken Việt Nam cũng dẫn đầu với những chiến dịch, hoạt động tiếp thị tiếp thị độc đáo. Hai năm liên tiếp, công ty đoạt giải "Nhà tiếp thị của năm" (Marketer of the Year) tại lễ trao giải MMA Smarties Vietnam. Đây là minh chứng cho sự thấu hiểu thế hệ người tiêu dùng mới, cũng như nhanh nhạy nắm bắt thời cuộc của đơn vị. Mỗi chiến dịch truyền thông, tiếp thị của thương hiệu đều nhận được sự đón nhận tích cực của cộng đồng, nhất là giới trẻ.

Tháng 12 vừa qua, Heineken Việt Nam và Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia tái khởi động chương trình hợp tác "Đã uống rượu bia - không lái xe" năm 2022 - 2023 theo hướng tiếp cận mới: xây dựng văn hoá "An toàn giao thông" và thói quen "Đã uống rượu bia - không lái xe" cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị hành chính và doanh nghiệp. Đây cũng là bước cải tiến trong việc xây dựng thói quen "Đã uống rượu bia – không lái xe" thông qua việc thực hiện an toàn giao thông từ mỗi cá nhân tham gia giao thông tại các cơ quan và doanh nghiệp. Từ đó, mỗi cá nhân này sẽ được trang bị đủ kiến thức, kĩ năng để tham gia giao thông, đồng thời tiếp tục lan tỏa thông điệp "Đã uống rượu bia - không lái xe" đến cộng đồng.

Đại diện Heineken Việt Nam nhận giải thưởng tại lễ công bố các doanh nghiệp phát triển bền vững nhất Việt Nam do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hôm 1/12. Ảnh: HVN

Ngày 1/12 vừa qua, đơn vị tiếp tục được vinh danh trong Top 2 doanh nghiệp phát triển bền vững nhất Việt Nam do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI bình chọn, đánh dấu 7 năm liên tiếp nằm trong Top các doanh nghiệp bền vững tại giải thưởng cấp quốc gia này.

Bà Holly Bostock - Giám đốc Ngoại vụ Cấp cao của Heineken Việt Nam phát biểu: "2022 là một năm đại thắng của Heineken Việt Nam. Ngay sau khi vừa nhận giải 'Nhà tiếp thị của năm' tại MMA Smarties Awards 2022, chúng tôi lại hân hạnh là một trong những doanh nghiệp phát triển bền vững nhất tại Việt Nam tại CSI. Những thành công này chính là nguồn động lực lớn để chúng tôi vững vàng trong hành trình phát triển cùng đất nước và con người Việt Nam".

Những hoạt động nổi bật của Heineken Việt Nam trong năm qua: