Hệ thống thu phí tự động trên hai cao tốc không nhận diện được biển số

Cơ quan quản lý phát hiện nhiều trục trặc ở hệ thống ETC và nhận diện biển số trên hai cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây, yêu cầu khắc phục trước 10/3.

Hai tuyến cao tốc đã bắt đầu thu phí từ 22h ngày 2/3. Tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km qua Lâm Đồng (Bình Thuận cũ); tuyến Phan Thiết - Dầu Giây dài khoảng 99 km, kết nối Lâm Đồng với Đồng Nai, hình thành trục cao tốc liên thông từ TP HCM đi Nam Trung Bộ.

Theo Khu Quản lý đường bộ IV, qua kiểm tra vận hành và báo cáo của đơn vị thu phí, nhiều lỗi kỹ thuật đã được ghi nhận, ảnh hưởng đến công tác quản lý doanh thu và an toàn giao thông.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Việt Quốc

Hệ thống ETC và nhận dạng biển số (LPR) trên cả hai tuyến hoạt động không ổn định, tỷ lệ nhận dạng chỉ khoảng 50%, hình ảnh mờ, chưa đủ căn cứ xác định phương tiện. Camera cũng không nhận diện được xe phía sau khi các phương tiện đi nối đuôi.

Một số trường hợp không đọc được thẻ tại làn vào, dữ liệu xe ra khỏi cao tốc ghi nhận không đầy đủ; video giám sát mờ, gián đoạn.

Ngoài ra, bảng quang báo (biển quảng cáo đèn LED chạy chữ) tại trạm chưa hiển thị mức phí mà chỉ thể hiện biển số và hướng di chuyển, chưa đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch giao dịch. Một số đèn tín hiệu giao thông bị treo, chưa bảo đảm khai thác ổn định.

Hệ thống camera trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Ảnh: Việt Quốc

Tại trạm thu phí, hệ thống chiếu sáng trên giá long môn (kết cấu khung thép để treo biển báo, đèn tín hiệu hoặc camera giám sát giao thông) chưa được lắp đặt, đầu dải phân làn thiếu phản quang, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vào ban đêm. Một số nhà điều hành cũng chưa có nước sinh hoạt.

Phần mềm quản lý VOS - BOO3 truy cập chậm, thường xuyên không đăng nhập được; yêu cầu nhập trùng lặp thời gian vào - ra; chưa tạo được giao dịch thu phí offline; thao tác nhập liệu còn nhiều bước thủ công. Hệ thống cũng chưa cho phép chọn làn vào tại một số trạm, không phân biệt rõ làn vào - ra khi lọc dữ liệu và chưa khai thác được công cụ tra cứu hành trình phương tiện phục vụ truy thu.

Để bảo đảm thu phí liên tục, đúng quy định và tránh thất thoát, Khu Quản lý đường bộ IV yêu cầu các ban quản lý dự án và đơn vị liên quan bố trí cán bộ trực 24/24 tại trạm và trung tâm điều hành, hoàn tất khắc phục trước ngày 10/3.

Hướng tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây. Đồ họa: Tâm Thảo

Tư Huynh