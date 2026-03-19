Hệ sinh thái nội soi công nghệ cao tại Thu Cúc TCI

Thu Cúc TCI ứng dụng các công nghệ nội soi tiêu hóa hiện đại, tích hợp AI, nhằm hỗ trợ phát hiện sớm tổn thương, nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán và đánh giá bệnh lý tiêu hóa.

Nội soi tiêu hóa hiện đại mở ra nhiều cơ hội phát hiện tổn thương tiền ung thư và ung thư giai đoạn sớm giúp tăng khả năng điều trị thuận lợi, giảm gánh nặng can thiệp và tối ưu chi phí điều trị.

Tại Thu Cúc TCI, định hướng phát triển nội soi tiêu hóa những năm gần đây ngoài đầu tư trang thiết bị hiện đại, còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ phát hiện sớm các tổn thương và nâng cao chất lượng chẩn đoán.

Hiện đơn vị ứng dụng nhiều công nghệ nội soi tiêu hóa hiện đại như MCU (nội soi phóng đại nhuộm màu), NBI 5P (nội soi ánh sáng dải tần hẹp) tích hợp AI hỗ trợ gợi ý vùng nghi ngờ/polyp. Những nền tảng này giúp bác sĩ có thêm nhiều lớp dữ liệu hình ảnh để đánh giá niêm mạc, làm rõ hơn các thay đổi về cấu trúc bề mặt và vi mạch, từ đó hỗ trợ nhận diện tổn thương ở giai đoạn sớm.

Hệ thống nội soi hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ chuyên sâu là nền tảng giúp TCI từng bước nâng cao chất lượng phát hiện và đánh giá tổn thương đường tiêu hóa. Ảnh: Thu Cúc TCI

Từ góc độ người bệnh, giá trị của công nghệ trong nội soi tiêu hóa không chỉ nằm ở các thông số kỹ thuật mà ở khả năng hỗ trợ phát hiện tổn thương sớm, giảm nguy cơ bỏ sót và giúp bác sĩ có thêm cơ sở trong quá trình chẩn đoán. Việc ứng dụng các công nghệ mới cũng góp phần nâng cao độ chính xác và an toàn trong quy trình nội soi.

Theo đại diện Thu Cúc TCI, bên cạnh các nền tảng đang được triển khai, đơn vị nghiên cứu đưa vào ứng dụng thêm một số công nghệ nội soi mới, nhằm mở rộng khả năng quan sát và hỗ trợ chẩn đoán trong thực hành nội soi tiêu hóa.

Cụ thể, đơn vị chuẩn bị công bố một bước tiến mới thuộc nhóm công nghệ nội soi cấp độ tế bào do Olympus (Nhật Bản) phát triển, trong đó có Endocyto 520x. Công nghệ này bổ sung dữ liệu hình ảnh trong nội soi, đồng thời hỗ trợ bác sĩ đánh giá tổn thương. Với các bệnh lý tiêu hóa có thể tiến triển âm thầm ở giai đoạn đầu, việc bổ sung công cụ hỗ trợ quan sát và đánh giá tổn thương góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán trong từng trường hợp.

Định hướng của Thu Cúc TCI không dừng ở một thiết bị riêng lẻ, mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái nội soi công nghệ cao toàn diện, phục vụ mục tiêu chẩn đoán sớm. Đại diện đơn vị khuyến nghị người có yếu tố nguy cơ nên chủ động thăm khám và tầm soát định kỳ theo tư vấn của bác sĩ. Theo kế hoạch từ đơn vị, những thông tin cụ thể hơn về công nghệ nội soi cấp độ tế bào này sẽ được công bố trong tháng 3.

Thu Cúc TCI đang đầu tư cho hệ thống nội soi công nghệ cao, hướng tới nâng cao hiệu quả phát hiện sớm bệnh lý tiêu hóa. Ảnh: Thu Cúc TCI

Ung thư đường tiêu hóa là nỗi lo của nhiều gia đình bởi bệnh có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài. Theo Globocan 2022 tại Việt Nam, ung thư đại trực tràng đứng thứ tư và ung thư dạ dày đứng thứ 5 về số ca mắc mới ở cả hai giới. Đây cũng là lý do nhu cầu tầm soát tiêu hóa ngày càng được quan tâm, nhất là trong bối cảnh nhiều trường hợp ở giai đoạn sớm gần như không có biểu hiện rõ rệt hoặc chỉ có dấu hiệu mơ hồ.

Theo Viện Quốc gia về Đái tháo đường, Tiêu hóa và Bệnh thận Mỹ (NIDDK), phần lớn polyp đại tràng không gây triệu chứng; trong khi Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI) cho biết ung thư dạ dày giai đoạn sớm cũng thường không có biểu hiện rõ ràng, hoặc chỉ có những dấu hiệu mơ hồ dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa thông thường. Điều này khiến nhiều người chỉ đi khám khi bệnh đã tiến triển, khiến việc điều trị trở nên phức tạp và tốn kém.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng nhấn mạnh rằng phát hiện sớm giúp cải thiện kết quả điều trị, tăng cơ hội sống còn và giảm gánh nặng chăm sóc cho người bệnh. Trong bối cảnh đó, nội soi tiêu hóa không chỉ là một kỹ thuật chẩn đoán thường quy, mà còn là một mắt xích trong việc phát hiện sớm bệnh lý nguy hiểm.

Tuy nhiên, theo đại diện Thu Cúc TCI, ngay cả khi nội soi đã trở thành kỹ thuật nền tảng, thực hành lâm sàng vẫn đặt ra một thách thức là không phải mọi bất thường đều bộc lộ rõ ngay từ đầu. Một số tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư giai đoạn rất có thể chỉ là thay đổi rất nhẹ về cấu trúc bề mặt, màu sắc hoặc vi mạch, thậm chí gần giống niêm mạc lành nếu chỉ nhìn ở mức quan sát thông thường. Chính nhóm tổn thương này là lý do các công nghệ nội soi tăng cường hình ảnh, phóng đại và đặc tả tổn thương ngày càng được quan tâm trong chuyên ngành tiêu hóa.

Thế Đan