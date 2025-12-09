HĐND TP HCM sẽ chất vấn về an toàn thực phẩm và đầu tư công

Kỳ họp HĐND TP HCM ngày 9-10/12 sẽ chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng và Sở An toàn thực phẩm về ùn tắc, nhà ở xã hội và lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phần chất vấn Giám đốc Sở An toàn thực phẩm về công tác quản lý, thanh tra và xử lý vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ được tiến hành trong ngày làm việc thứ hai của kỳ họp.

Đầu tháng 11, TP HCM xảy ra loạt vụ ngộ độc khiến hàng trăm người nhập viện như vụ 316 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Cô Bích, cùng các vụ tại bếp ăn công nhân, trường học... trong bối cảnh thời tiết không nắng nóng, nguy cơ đến từ khâu chế biến và bảo quản.

Dịp cuối năm, vấn đề này càng được cử tri quan tâm khi nhu cầu thực phẩm tăng mạnh. TP HCM hiện là địa phương duy nhất có Sở An toàn thực phẩm hoạt động theo mô hình thí điểm của Nghị quyết 98.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM Phạm Khánh Phong Lan sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Cũng trong ngày làm việc này, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm sẽ được chất vấn về tiến độ các dự án đầu tư công trọng điểm, giải pháp chống ùn tắc giao thông, phát triển nhà ở xã hội và công tác cấp giấy chứng nhận tại chung cư.

Đây là lần đầu ông Lâm trả lời chất vấn sau khi Sở Xây dựng sáp nhập với Sở Giao thông Vận tải, đảm nhiệm vai trò tham mưu về đầu tư xây dựng, đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và giao thông đô thị.

TP HCM được ví như "đại công trường" khi hàng loạt dự án hạ tầng giao thông đang được triển khai và chiếm phần lớn vốn đầu tư công. Tuy nhiên, đến nay nhiều dự án vướng mặt bằng, thiếu vật liệu... nên chậm tiến độ như nút giao An Phú, Mỹ Thủy, Vành đai 3, cầu đường Nguyễn Khoái...

Về ùn tắc giao thông theo kết quả số liệu thu thập và phần mềm mô phỏng của Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị, tình hình ùn tắc giao thông tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024 với thời gian xe chạy trên đường chậm hơn trước, đặc biệt các tuyến trung tâm.

Về nhà ở xã hội, chỉ tiêu của TP HCM đến 2030 tăng lên gần 200.000 căn sau sáp nhập cơ quan; năm nay thành phố đã hoàn thành hai dự án hơn 1.500 căn và đang triển khai 16 dự án khác. Dự kiến cuối năm có thêm bảy dự án hoàn thành với 5.222 căn.

Phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp để người dân theo dõi.

Tại kỳ họp, HĐND cũng nghe báo cáo kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiệm vụ 2026; báo cáo kết quả thực hiện chủ đề năm 2025 "Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả", chuyển đổi số, Nghị quyết 98, xử lý các vướng mắc tồn đọng; báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cùng báo cáo của ngành tòa án và kiểm sát. HĐND thành phố sẽ xem xét nhiều tờ trình về cơ chế, chính sách, đầu tư công và các vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền.

Lê Tuyết