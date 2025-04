HDBank đặt mục tiêu lãi hơn 21.000 tỷ năm 2025

10h15 HDBank vào nhóm ngân hàng tăng trưởng tín dụng cao

Nối tiếp phát biểu của ông Kim Byoungho, ông Phạm Quốc Thanh, Thành viên Hội đồng Quản trị, Quyền tổng giám đốc HDBank báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Ông Thanh cho biết, ngân hàng tiếp tục kiên định chiến lược phát triển bền vững, linh hoạt, tập trung vào khách hàng bán lẻ chất lượng cao và doanh nghiệp SME.

Tổng quan kết quả kinh doanh, tổng tài sản HDBank tăng trưởng liên tiếp trong nhiều năm liền đạt 697.366 tỷ đồng tại thời điểm cuối 2042, tăng 15,8% so với năm 2023 và hoàn thành 99,5% kế hoạch. Tổng tài sản hợp nhất tăng trưởng đều đặn trong 5 năm liên tiếp từ 2019 đến 2024, với tốc độ tăng trưởng bình quân là 24,9%. Chất lượng tài sản được kiểm soát ở mức cao với tỷ lệ nợ xấu thấp, tỷ lệ an toàn vốn trên 14% cao hơn mức quy định của Ngân hàng Nhà nước và nằm trong Top những ngân hàng có tỷ lệ an toàn vốn cao.

Ông Phạm Quốc Thanh báo cáo kết quả hoạt động tại đại hội. ẢNh: HDBank

Về hoạt động tín dụng, tổng dư nợ tín dụng đạt 437.731 tỷ đồng, tăng 23,8% so với năm 2023. Tăng trưởng tín dụng của HDBank năm 2024 cao hơn so với bình quân chung của toàn ngành.

Tổng huy động đạt 621.119 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2023, giúp HDBank đảm bảo tốt nhu cầu vốn và an toàn thanh khoản cao. Ngân hàng vẫn đảm bảo tăng trưởng tổng nguồn vốn huy động phù hợp với tăng trưởng tín dụng, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng vốn đảm bảo an toàn và hiệu quả. Tổng huy động vốn hoàn thành 99,5% kế hoạch đề ra. Đặc biệt, tiền gửi từ kênh ngân hàng số tăng hơn 70% so với năm 2023. Huy động khách hàng chiếm hơn 70% tổng nguồn vốn huy động của HDBank, tiền gửi khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng lớn nhất 76% tổng tiền gửi khách hàng. Lợi nhuận trước thuế của HDBank năm 2024 đạt 16.730 tỷ đồng tăng 28,5% so với năm 2023, hoàn thành 105,5% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, HDBank cũng chuyển mình mạnh mẽ cùng thị trường, đơn vị nâng tầm công nghệ với chương trình chuyển đổi số toàn diện. Hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng số hạnh phúc "Happy Digital Bank", dẫn đầu xu hướng chuyển đổi số nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Trong năm 2024, nhà băng triển khai loạt giải pháp số ưu việt, tạo nên sự hấp dẫn của thương hiệu HDBank trên thị trường. Không gian số hóa không ngừng trải rộng trong kết nối các hành trình trải nghiệm khách hàng. Các chi nhánh đang dần chuyển mình thành những không gian kinh doanh số, không chỉ đáp ứng nhu cầu dịch vụ ngân hàng truyền thống mà còn phục vụ cả nhóm khách hàng yêu thích công nghệ số ngày càng tăng.

Kiosk MediPay - giải pháp y tế số thông minh, do nhà băng tài trợ hoàn toàn miễn phí cho các cơ sở y tế nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế theo định hướng của Chính phủ và Bộ Y tế. Theo đó, bệnh nhân được đăng ký khám chữa bệnh nhanh chóng; giúp chuẩn hóa dữ liệu bệnh nhân thông qua việc định danh và xác thực điện tử thông tin

Tiên phong giao dịch số hóa bằng sinh trắc học, đơn vị là một trong những ngân hàng triển khai Quyết định 2345 sớm nhất, triển khai đồng loạt trên tất cả nền tảng tương tác với khách hàng như Mobile Banking, ứng dụng Mua trước Trả Sau Muadee, quầy giao dịch, Internet Banking...

Nền tảng hoạt động vững cũng chắc tạo đà tăng trưởng cao và bền vững. HDBank không chỉ là một ngân hàng với các chỉ số tài chính ấn tượng, mà còn là một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi các mảng kinh doanh bổ trợ và tạo đòn bẩy cho nhau.