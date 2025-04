HDBank tham vọng lãi năm 2025 vượt 21.000 tỷ

HDBank phát triển theo mô hình tập đoàn tài chính, đặt mục tiêu lãi trước thuế 21.179 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2024; các chỉ số ROE, ROA tiếp tục trong nhóm đầu ngành.

Thông tin nêu tại Đại hội cổ đông thường niên HDBank tổ chức sáng 24/4 tại Galaxy Innovation Hub. Sự kiện đánh dấu cột mốc 35 năm phát triển của đơn vị có hàng trăm khách tham dự theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

TS. Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch thường trực HĐQT HDBank điều hành đại hội. Ảnh: Thanh Tùng

Lãi trước thuế hợp nhất 16.730 tỷ, nhiều chỉ số đầu ngành

Ông Kim Byoung Ho - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập HDBank, cho biết 2024 là năm ngân hàng bứt phá, đạt nhiều kết quả tích cực, bất chấp những biến động toàn cầu, bất ổn địa chính trị, căng thẳng kinh tế.

Ông Kim Byoung Ho điểm lại các hoạt động nổi bật của ngân hàng trong năm qua. Ảnh: Thanh Tùng

Cụ thể, năm 2024 lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 16.730 tỷ đồng, tăng 28,5% so với năm 2023 và hoàn thành 105,5% kế hoạch. ROE đạt 25,7%, ROA là 2,04% thuộc nhóm dẫn đầu toàn ngành. Với khung quản lý rủi ro vững chắc và nỗ lực triển khai các chiến lược, giải pháp đa dạng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quản trị, ngân hàng đã giám sát thận trọng và toàn diện mọi khía cạnh các rủi ro trọng yếu, chất lượng tài sản, an toàn hoạt động được đảm bảo.

Về hoạt động tín dụng, tổng dư nợ tín dụng đạt 437.731 tỷ đồng, tăng 23,8% so với năm 2023. Tăng trưởng tín dụng của HDBank năm 2024 cao hơn so với bình quân chung của toàn ngành. Tổng huy động đạt 621.119 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2023, giúp HDBank đảm bảo tốt nhu cầu vốn và an toàn thanh khoản cao. Ngân hàng vẫn đảm bảo tăng trưởng tổng nguồn vốn huy động phù hợp với tăng trưởng tín dụng, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng vốn đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Quỹ quốc tế: HDBank có tiềm năng vươn tầm khu vực

Đánh giá về kết quả kinh doanh của nhà băng trong năm qua, bà Fernanda Lima, Đại diện Quỹ đầu tư Leapfrog Investments, cho biết đơn vị đã tham gia vào những bước tiến của ngân hàng trong ba lĩnh vực trọng yếu: thúc đẩy tài chính toàn diện, tăng cường thực hành môi trường - xã hội và mở rộng vai trò trong phân phối bảo hiểm tại Việt Nam. Năm 2024, HDBank đã giải ngân khoảng 4.400 tỷ đồng (180 triệu USD) cho các doanh nghiệp, nhiều trong số đó vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận tín dụng, ngay cả ở thị trường trong nước.

Ông Junjie Tong, Giám đốc điều hành quỹ đầu tư Affinity Equity Partners, nói kết quả hoạt động xuất sắc, thể hiện vai trò dẫn dắt của ngân hàng. Đại diện quỹ thể hiện quan tâm đến mức tăng trưởng đến 30% lợi nhuận trước thuế, vượt qua kỳ vọng. "HDBank thể hiện vai trò lớn ở Việt Nam và cả khu vực", ông Junjie Tong đánh giá.

Ông Junjie Tong tin rằng giá trị cổ phiếu HDBank hiện tại chưa phản ánh đúng giá trị thực sự, tiềm năng của đơn vị và tin rằng mức P/B hoàn toàn có thể ở mức trên 2 lần. Tiềm năng của ngân hàng còn rất lớn với nhiều động lực tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. Ông đưa ra một hình ảnh ví von thú vị: cây tre cần nhiều thời gian để phát triển bộ rễ. Khi bộ rễ đã vững, ăn sâu vào đất, thân cây tre sẽ liên tục vươn cao, vững chắc. Tương tự, HDBank khi đã xây dựng nền tảng sẽ tăng trưởng tài chính, thể hiện vai trò lớn hơn trên thị trường trong 12-14 tháng tới.

Ông Lê Nhị Năng, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện phía Nam của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại Đại hội, đánh giá những kết quả trên tích cực, "ít có đơn vị nào đạt được".

Theo ông Lê Nhị Năng, năm 2024 vừa qua dù đối diện với biến động, HDBank vẫn hoàn thành và vượt hầu hết chỉ tiêu kinh doanh đề ra, có hiệu quả cao dẫn đầu thị trường với ROE vượt trên 25%, chia cổ tức với tỷ lệ cao, đảm bảo đầy đủ các quyền - lợi ích của cổ đông. Kết quả này cho thấy HDBank tiếp tục khẳng định năng lực duy trì tăng trưởng cao và liên tục của một doanh nghiệp niêm yết hàng đầu thị trường.

Ông Lê Nhị Năng, Vụ trưởng phát biểu tại đại hội. Ảnh:Thanh Tùng

HDBank: 2025 dồn nội lực để vượt biến động, lập kỷ lục lợi nhuận

Ông Kim Kim Byoung Ho cho biết, 2025 đánh dấu cột mốc đơn vị chính thức ra mắt Tập đoàn Tài chính ngân hàng HDBank, giúp phát huy sức mạnh từ các thành viên: HDBank, Ngân hàng số Vikki, Công ty Chứng khoán HD, công ty con, công ty liên kết khác.

Năm nay nhà băng đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 21.179 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2024. Chủ tịch Hội đồng quản trị cho rằng đây là mục tiêu đầy tham vọng, nhưng lịch sử 10 năm đổi mới tăng trưởng của HDBank đã cho thấy đơn vị đủ sức "tìm cơ hội trong thách thức".

Ông Phạm Quốc Thanh, Thành viên Hội đồng Quản trị, Quyền tổng giám đốc HDBank, cho biết đơn vị đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 890.422 tỷ đồng, tăng 28%, vốn chủ sở hữu đạt 73.332 tỷ đồng, tăng 29%. Tổng vốn huy động dự kiến tăng 28%, đạt 792.812 tỷ đồng, tổng dư nợ mục tiêu tăng 32%, đạt 597.896 tỷ đồng.

Lãnh đạo ngân hàng cập nhật kết quả kinh doanh của đơn vị tại đại hội. Ảnh: Thanh Tùng

Phát biểu tổng kết, TS. Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó chủ tịch thường trực HĐQT, gửi lời cảm ơn những người đồng hành HDBank qua 35 năm. Bà chia sẻ về niềm tự hào khi chứng kiến những con số tăng trưởng ấn tượng trong năm qua và tổng tài sản đang hướng đến 1 triệu tỷ đồng. Quan trọng hơn, HDBank ngày càng phát triển vững chắc, hướng đến những chuẩn mực quốc tế, tăng cường vai trò độc lập của hội đồng quản trị, cân bằng lợi ích của kinh doanh - cộng đồng.

Trong tiến trình phát triển, TS. Nguyễn Thị Phương Thảo khẳng định niềm tin là giá trị lớn nhất giúp đơn vị phát triển, hút sự đồng hành, gắn bó của rất nhiều nhà đầu tư. Bà tính toán sơ bộ nếu cổ đông nào góp vốn vào HDBank trước thời điểm IPO 7 năm trước, đến nay giá trị đã tăng gấp 4,4 lần. Về tương lai, nhà băng sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững, đầu tư về công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo động lực để đơn vị phát triển vững bền, vươn ra quốc tế.

"Chúng tôi không chỉ muốn trở thành ngân hàng hàng đầu về quy mô, mà còn là ngân hàng được lựa chọn hàng đầu vì chất lượng, vì tính nhân văn vì sự tử tế trong từng quyết định chiến lược", TS. Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh.

Khép lại bài phát biểu, Tiến sĩ Phương Thảo cam kết sẽ hành động mạnh, hiệu quả hơn trên mọi mặt, đưa ra những chiến lược hợp lý, để đạt và vượt các chỉ số đại hội đã thông qua, đưa HDBank bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đại hội khép lại vào 12h30 với hoạt động ký kết giữa HDBank, HD Saison, HDCapital, Vietjet Air... với Galaxy Digital Holding, Galaxy Pay, Galaxy Telecom, Galaxy Technology...

Hoàng Đan