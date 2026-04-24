HDBank đặt kế hoạch lãi 2026 vượt 30.000 tỷ

07h40 Hàng trăm cổ đông trải nghiệm hệ sinh thái số

Sự kiện có khoảng 250 người tham gia trực tiếp, gần 28.000 cổ đông dự trực tuyến. Theo kế hoạch, 8h30 đại hội sẽ diễn ra nhưng từ 7h không gian Galaxy Innovation Hub (GIH) chật kín người đến check-in, trải nghiệm hệ sinh thái số.

Tại khu vực sảnh GIH có 25 gian hàng của các đơn vị trong các lĩnh vực hạ tầng số, cloud, tài chính, bất động sản như AWS, Cisco, Vietjet, Vikki, Napas, FPT, Phú Long, hút hàng trăm người trải nghiệm. Khu vực sảnh còn có hai robot hình người được "khoác áo đỏ" đặc trưng của HDBank. Robot đi lại trong khuôn viên, nhảy theo nhạc, vẫy cờ, khiến nhiều khách mời thích thú, dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc.

Anh Phạm Hoàng Long, cổ đông dự sự kiện cho biết việc bố trí gian hàng là hợp lý, giúp khách tham quan tìm hiểu thêm nhiều sản phẩm, thông tin thú vị trong lúc chờ đợi đại hội bắt đầu. "Cách làm này khá hay, có thể tạo nên sức mạnh cộng hưởng khi cổ đông vừa dự đại hội, vừa được tìm hiểu thêm các doanh nghiệp trong hệ sinh thái HDBank", anh Long nói.

Không gian GIH còn có phần trình diễn của ban nhạc, tạo không khí sôi động trước đại hội.