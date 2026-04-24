HDBank đặt kế hoạch lãi 2026 vượt 30.000 tỷ

07h40
Hàng trăm cổ đông trải nghiệm hệ sinh thái số
Sự kiện có khoảng 250 người tham gia trực tiếp, gần 28.000 cổ đông dự trực tuyến. Theo kế hoạch, 8h30 đại hội sẽ diễn ra nhưng từ 7h không gian Galaxy Innovation Hub (GIH) chật kín người đến check-in, trải nghiệm hệ sinh thái số.
Tại khu vực sảnh GIH có 25 gian hàng của các đơn vị trong các lĩnh vực hạ tầng số, cloud, tài chính, bất động sản như AWS, Cisco, Vietjet, Vikki, Napas, FPT, Phú Long, hút hàng trăm người trải nghiệm. Khu vực sảnh còn có hai robot hình người được "khoác áo đỏ" đặc trưng của HDBank. Robot đi lại trong khuôn viên, nhảy theo nhạc, vẫy cờ, khiến nhiều khách mời thích thú, dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc.
Anh Phạm Hoàng Long, cổ đông dự sự kiện cho biết việc bố trí gian hàng là hợp lý, giúp khách tham quan tìm hiểu thêm nhiều sản phẩm, thông tin thú vị trong lúc chờ đợi đại hội bắt đầu. "Cách làm này khá hay, có thể tạo nên sức mạnh cộng hưởng khi cổ đông vừa dự đại hội, vừa được tìm hiểu thêm các doanh nghiệp trong hệ sinh thái HDBank", anh Long nói.
Không gian GIH còn có phần trình diễn của ban nhạc, tạo không khí sôi động trước đại hội.
07h30
Lợi nhuận HDBank tăng liên tục 5 năm qua
07h15
Mục tiêu lợi nhuận 30.000 tỷ
Trước đại hội, HDBank công bố các con số kinh doanh 2025 và mục tiêu 2026. Trong đó, nhà băng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 trên 30.000 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước. Cùng với đó, quy mô tổng tài sản dự kiến 1,19 triệu tỷ đồng, tăng 28%.
Tổng huy động vốn và dư nợ tín dụng mục tiêu lần lượt ở các mốc 1,06 triệu tỷ đồng, tăng 28% và 804.000 tỷ đồng, tăng 37% (HDBank riêng lẻ thực hiện theo hạn mức tăng trưởng do ngân hàng nhà nước phê duyệt). Tăng trưởng tín dụng được định hướng tập trung vào lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, chuỗi cung ứng và các ngành động lực của nền kinh tế, qua đó tối ưu hóa chất lượng tài sản, hệ số sinh lời dài hạn.
Đơn vị dự kiến nâng vốn chủ sở hữu lên 103.000 tỷ đồng. Quy mô vốn lớn giúp nhà băng tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh ngành ngân hàng bước vào giai đoạn yêu cầu cao về an toàn vốn và chuẩn mực quốc tế.
Ngân hàng định hướng giai đoạn 2026 tập trung vào chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái tài chính gồm ngân hàng, tài chính tiêu dùng, ngân hàng số và chứng khoán. Đồng thời, HDBank tiếp tục mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế như IFC, DEG, LeapFrog Investments nhằm tăng nguồn vốn và nâng chuẩn quản trị.
07h10
Đại hội kết hợp đối thoại nhà đầu tư
Khác với mô hình đại hội cổ đông thông thường, HDBank năm nay dành thêm thời lượng cho phần trao đổi với nhà đầu tư và chuyên gia quốc tế.
Chương trình gồm các nội dung trình bày chiến lược của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cùng phần chia sẻ từ các đối tác, doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Trong đó, đại diện HSC sẽ trình bày góc nhìn về triển vọng tăng trưởng của HDBank trong chu kỳ kinh tế mới. Lãnh đạo Vikki nói về chiến lược tái cấu trúc và phát triển, đưa ngân hàng số vươn lên trở thành trụ cột lợi nhuận bền vững. Đại diện HDSaison nói về chiến lược trong mảng tài chính tiêu dùng...
Phiên thảo luận bàn tròn dự kiến quy tụ lãnh đạo ngân hàng và chuyên gia tài chính quốc tế, tập trung vào triển vọng tăng trưởng, chiến lược hệ sinh thái và định hướng trong chu kỳ kinh tế mới.
07h00
Sáng 22/4, HDBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông mở rộng và Gặp gỡ nhà đầu tư 2026, kết hợp chương trình gặp gỡ và đối thoại, chia sẻ góc nhìn chiến lược. Thành phần tham dự cũng mở rộng, ngoài các cổ đông còn có quỹ đầu tư quốc tế, chuyên gia trong và ngoài nước, nhà đầu tư nước ngoài, công ty chứng khoán. Từ đây, đại hội làm rõ bức tranh toàn cảnh về chiến lược tăng trưởng của HDBank trong tương lai
Trong đại hội, HDBank sẽ cập nhật các kết quả 2025 với những chỉ số tích cực. Nhà băng cũng trình mục tiêu lợi nhuận trên 30.000 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 1,19 triệu tỷ đồng, hướng đến chu kỳ tăng trưởng mới.
TS. Nguyễn Thị Phương Thảo sẽ trực tiếp điều phối phần thảo luận với cổ đông. Ngoài ra, đại diện các quỹ đầu tư cũng bổ sung góc nhìn quốc tế về sự tăng trưởng của HDBank.
Tương tự kỳ đại hội 2025, sự kiện năm nay tiếp tục tổ chức tại Galaxy Innovation Hub (khu Công nghệ cao, TP HCM) - không gian tài chính số và đổi mới sáng tạo, hướng đến mô hình của một diễn đàn đầu tư. Theo kế hoạch, đại hội kéo dài từ 7h30 đến 12h30.