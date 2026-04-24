HDBank đặt kế hoạch lãi 2026 vượt 30.000 tỷ

HDBank nêu kế hoạch 2026 gồm lợi nhuận vượt mốc 30.100 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 1,2 triệu tỷ đồng; dành phần lớn thời gian của buổi đại hội cổ đông cho đối thoại với giới chuyên gia, ngày 24/4.

Thông tin nêu tại sự kiện Đại hội đồng cổ đông mở rộng và Gặp gỡ nhà đầu tư 2026 của HDBank, ngày 24/4. Chương trình diễn ra tại Galaxy Innovation Hub (TP HCM) với sự tham dự của hơn 38.000 cổ đông, trong đó có trên 166 tổ chức nước ngoài và hàng trăm chuyên gia. Qua hình thức trực tuyến, đại hội mở rộng không gian trao đổi minh bạch, đa chiều giữa Ban lãnh đạo, chuyên gia và cộng đồng nhà đầu tư. Ngoài công bố kết quả kinh doanh năm 2025, lần đầu tiên đại hội kết hợp gặp gỡ và đối thoại nhà đầu tư, quỹ quốc tế, định chế tài chính.

Trong hơn 5 tiếng, chương trình công bố nhiều thông tin quan trọng về hiệu quả kinh doanh, phương án chia cổ tức, định hướng, chiến lược giai đoạn tiếp theo. Song song đại hội, ở sảnh tòa nhà, không gian hệ sinh thái số của HDBank hút hàng trăm lượt trải nghiệm với đa hoạt động trình diễn, trưng bày, robot tương tác.

Hiệu quả kinh doanh 2025 trong nhóm dẫn đầu thị trường

"2025 thể hiện năng lực thích ứng vượt trội", ông Kim ByoungHo - Chủ tịch Hội đồng quản trị HDBank khái quát về hoạt động của đơn vị trong năm qua. Trước những tác động vĩ mô lẫn trong nước, HDBank sớm đưa ra nhiều điều chỉnh, giữ đà tăng trưởng với hiệu quả kinh doanh ở nhóm dẫn đầu thị trường. Tính đến 31/12/2025, tổng tài sản HDBank đạt 931.104 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với 2024 và đạt 105% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 21.346 tỷ đồng, tăng 26,7% so với 2024 và đạt 101% kế hoạch. Kết quả này đưa HDBank vào nhóm ngân hàng có lợi nhuận trên 20.000 tỷ đồng, đồng thời khẳng định năng lực tăng trưởng và hiệu quả điều hành.

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 42.696 tỷ đồng, tăng 25,5% so với năm trước. Các chỉ số sinh lời tiếp tục ở mức cao, với ROE đạt 25,3% và ROA đạt 2,1%. Công tác quản trị rủi ro được duy trì chặt chẽ, với tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức thấp và hệ số an toàn vốn (CAR) khoảng 16,7% - thuộc nhóm cao nhất hệ thống.

Trên nền tảng kết quả kinh doanh tích cực, HDBank dự kiến chia cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ gần 30%. Đại hội cũng xem xét phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 59.000 tỷ đồng, qua đó tiếp tục củng cố năng lực tài chính và dư địa tăng trưởng trong thời gian tới.

Sang năm 2026, trên nền tảng kết quả kinh doanh tích cực, ông Nguyễn Hữu Đặng - Tổng giám đốc HDBank cho biết đơn vị đặt mục tiêu tiếp tục duy trì các chỉ số tăng trưởng dù sẽ đối mặt nhiều thách thức. "2026 là giai đoạn sàng lọc tất yếu", ông Đặng nói.

Trên cơ sở đó, HDBank đã chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo định hướng tăng trưởng thận trọng, dựa trên tinh thần "5T" (Tiên phong, Tin cậy, Tận tâm, Tử tế, Trung thành). Cụ thể, nhà băng đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 30.100 tỷ (tăng trưởng hơn 40%); tổng tài sản trên 1,2 triệu tỷ (tăng hơn 28%); tổng huy động vốn đạt 1,06 triệu tỷ đồng (tăng hơn 28%); dư nợ tín dụng 804.562 tỷ đồng (tăng 35%); vốn chủ sở hữu 101.512 tỷ; nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Ông Nguyễn Hữu Đặng gọi 2026 là năm mở đầu chu kỳ 2026-2030, hình thành tập đoàn tài chính đa năng - hệ sinh thái tăng trưởng tích hợp. Do vậy, đại hội cũng tập trung thảo luận về chiến lược phát triển hệ sinh thái tài chính tích hợp, gồm các trụ cột: HDBank (ngân hàng thương mại), Vikki Bank (ngân hàng số thế hệ mới), HD Saison (tài chính tiêu dùng), HDB Securities - HDS (chứng khoán).

Theo lãnh đạo đơn vị, hệ sinh thái này được xây dựng như một kiến trúc tăng trưởng có chủ đích, tạo ra giá trị cộng hưởng và khả năng thích ứng cao trước biến động thị trường. Ngoài HDBank, năm qua các mảnh ghép trong hệ sinh thái này đều ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Trong đó, HD Saison lãi trên 1.100 tỷ đồng, ROE 24,4%; HDS đạt lợi nhuận trên 1.100 tỷ đồng, tăng trưởng 30%; Vikki Bank có lãi chỉ sau 7 tháng, thu hút hơn 2,5 triệu khách hàng.

Một trong những nội dung hấp dẫn nhất tại đại hội là phần đối thoại cổ đông. Tiếp tục giữ vai trò điều hành, GS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo trả lời nhiều câu hỏi do cổ đông gửi về, tập trung vào các nội dung như chia cổ tức, chiến lược tăng trưởng, kế hoạch M&A, chuyển đổi số và định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Bà Thảo cho biết từ năm 2011 đến nay, đơn vị đã lựa chọn M&A là hướng đi chiến lược nhằm mở rộng quy mô. Thực tế triển khai cho thấy định hướng này đã mang lại hiệu quả rõ rệt, đóng góp vào sự tăng trưởng của ngân hàng. Một số thương vụ đáng chú ý như sáp nhập Ngân hàng Đại Á, mua lại Công ty Tài chính Việt Société Générale (SGVF) - công ty con của Tập đoàn Société Générale (Pháp) và gần đây nhất là tiếp nhận chuyển giao bắt buộc Ngân hàng Đông Á.

Kết nối toàn diện với nhà đầu tư, mở rộng quốc tế

Sau khi đã đi qua bức tranh của ngân hàng trong năm 2025, sự kiện mở rộng sang phần kết nối, gặp gỡ nhà đầu tư và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái.

Phiên thảo luận ghi nhận sự tham gia của nhiều quỹ đầu tư quốc tế như DEG, LeapFrog cùng các chuyên gia tài chính hàng đầu thế giới. Tiến sĩ Philipp Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Đức, Cố vấn cấp cao của HDBank, nhận định các định chế tài chính tiên phong sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối dòng vốn toàn cầu với các nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh như Việt Nam. Trong định hướng này, HDBank đang tăng cường hợp tác với Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE); tham gia các sáng kiến trong khuôn khổ Trung tâm Tài chính Quốc tế (VIFC) tại TP HCM; mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

Khép lại đại hội, lãnh đạo HDBank nhấn mạnh ba cam kết: tăng trưởng bền vững trên nền tảng hệ sinh thái và công nghệ; quản trị theo chuẩn mực quốc tế cao nhất, minh bạch và kỷ luật; tạo dựng giá trị dài hạn qua nhiều thế hệ.

Chủ tịch Kim Byoungho cho biết, HDBank không chỉ xây dựng một ngân hàng, mà hướng đến kiến tạo một định chế tài chính trong bối cảnh mới. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi không chạy theo những con số ngắn hạn mà sẽ xây dựng để trường tồn".

Khép lại đại hội, bà Nguyễn Thị Phương Thảo tiếp tục nhấn mạnh tầm nhìn đổi mới và tăng trưởng, hướng đến giá trị bền vững hơn. Bà cho biết HDBank đang được xây dựng như một hệ sinh thái tài chính - dịch vụ hoàn chỉnh, giúp ngân hàng và nhà đầu tư vững vàng trước biến động, đồng thời sẵn sàng bứt phá khi cơ hội xuất hiện.

Đại hội khép lại lúc 13h. Nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước vẫn nán lại khán phòng đến cuối chương trình. Khi đèn sân khấu đã tắt, nhiều cổ đông bắt tay các lãnh đạo ngân hàng, trò chuyện thêm về bức tranh tương lai của HDBank cùng các đơn vị trong hệ sinh thái tài chính

Hoài Phương