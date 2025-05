Hayley Atwell - đả nữ của 'Mission: Impossible 8'

Diễn viên trở lại sân khấu vào năm 2018, đóng trong vở Dry Powder, Measure for Measure. Trong đó, Measure for Measure nhận được sự hoan nghênh của giới phê bình, tờ The Daily Telegraph nói tác phẩm dàn dựng đẹp mắt và diễn xuất thuyết phục. Một năm sau, cô được chọn đóng chính bom tấn Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One và The Final Reckoning.