Mỹ nhân Marvel diện đầm Công Trí ở BAFTA

LondonHayley Atwell - bạn gái Captain America của vũ trụ điện ảnh Marvel - diện đầm Công Trí dự giải điện ảnh lớn nhất của Anh.

Hayley Atwell khoe sắc trong bộ đầm cut-out hở eo và lưng phong cách đơn sắc - xu hướng hot nhất ở BAFTA lần thứ 76. Thiết kế thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2022 của Công Trí, gây ấn tượng với kỹ thuật xử lý dây viền ở thân trên. Bên dưới, lụa taffeta đắp cao, giúp người mặc kéo dài người hiệu quả. Atwell phối đầm cùng giày cao gót của hiệu Piferi, trang sức Cartier.

Hayley Atwell chọn phong cách làm tóc đơn giản, tạo điểm nhấn với son môi đỏ khi dự BAFTA 2023. Ảnh: AFP

Mùa giải năm nay, cô là người trao giải Kịch bản gốc hay nhất cho đạo diễn Martin McDonagh với phim The Banshees of Inisherin. Diễn viên Anh 41 tuổi trung thành với gu mặc nữ tính, sang trọng nhiều năm qua. Khi đi sự kiện, người đẹp ưu ái những bộ đầm dáng cột hoặc bodycon, xẻ cổ chữ V.

Sinh năm 1982 tại London, Hayley Atwell nổi tiếng với vai đặc vụ Peggy Carter - bạn gái của Captain America trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Nhân vật là vai chính trong Captain America: The First Avenger (2011), sau đó xuất hiện trong The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Ant-Man (2015) và Avengers: Endgame (2019). Do nhân vật có nhiều fan, hãng Marvel làm series truyền hình riêng về cô - Agent Carter.

Những năm qua, ngoài góp mặt trong nhiều dự án của vũ trụ điện ảnh Marvel, Atwell còn được mời đóng Mission: Impossible 7.

Những sao mặc đẹp nhất ở BAFTAs 2023 Các ngôi sao chưng diện trên thảm đỏ lễ trao giải BAFTA 2023 tối 19/2. Video: Harper's Bazaar

Công Trí ngày càng khẳng định tên tuổi ở làng mốt quốc tế khi được nhiều ngôi sao hạng A lựa chọn. Trước Hayley Atwell, anh vừa thiết kế đầm cho Adele trong chương trình Weekends with Adele. Nhà thiết kế sinh năm 1978 cho biết anh hồi hộp và hạnh phúc khi ca sĩ quyết định mặc đầm của anh.

"Các ngôi sao thường có những thay đổi vào phút chót. Dù cô ấy đã đặt may và đầm đã đến tay, tôi không thể biết cô ấy liệu có mặc nó như dự định. Chỉ đến khi thấy thiết kế của mình xuất hiện trên sân khấu, tôi và đội ngũ mới vỡ òa trong niềm hân hoan, vui sướng", Công Trí nói.

Từ năm 2017 đến nay, các ngôi sao Beyoncé, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Charlize Theron, Dakota Johnson, Rosé (Blackpink), Katy Perry, Rihanna, Zendaya, Camila Cabello... ghi điểm với đầm dạ tiệc của Công Trí. Bộ sưu tập mới nhất của anh - Cuộc hẹn rực rỡ - ra mắt hồi tháng 11/2022 gây ấn tượng khi được chụp hình tại công trình kiến trúc nổi tiếng Acido Dorado nằm giữa sa mạc Joshua Tree hoang dã ở California.

Ý Ly