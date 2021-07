Hawaii 'trở tay không kịp' vì du khách quá đông

MỹNgười đứng đầu Maui, hòn đảo lớn thứ hai tại Hawaii, đã lên tiếng xin các hãng hàng không đừng đưa quá nhiều khách du lịch đến.

"Du lịch quá tải" từ lâu đã là câu phàn nàn cửa miệng của người dân địa phương ở Maui, một trong những điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất thế giới, khi đường xá luôn tắc, bãi biển đông đúc và nhà hàng chật cứng người. Điều này đang quay trở lại khi du khách Mỹ từ các bang khác bắt đầu đổ xô đến đây nghỉ hè khi Covid-19 đã được kiểm soát.

hạt Maui gồm các đảo Maui, Kahoolawe, Lānai, Molokai và Molokini. Ảnh: Shutterstock

Jack Starr, quản lý một quán ăn tại thị trấn Lahaina, Maui cho biết họ đang chịu nhiều áp lực hơn so với trước đại dịch. Các quán ăn hiện chỉ được phép hoạt động 75% công suất vào cuối tuần. Nhưng sự thiếu hụt nhân viên và yêu cầu về giữ khoảng cách xã hội 2m đối với các bàn ăn khiến họ khó lòng xoay xở phục vụ khách.

Aman Kheiri, chủ một nhà hàng khác, cho biết họ thậm chí đang phải đối mặt với các vị khách "du lịch thù địch". Đó là những người đã chán ngấy với các quy định phòng chống dịch, giãn cách hay đặt món trước của nhà hàng. "Câu hỏi đặt ra là chúng ta làm thế nào có thể đáp ứng được lượng du khách đến đây liên tục và ngày càng tăng".

Trong cuộc họp báo mới nhất, người đứng đầu đảo Maui, Michael Victorino, nói: "Chúng tôi không có thẩm quyền để yêu cầu dừng các chuyến bay. Nhưng chúng tôi đang kêu gọi một sự hạn chế để giúp chính mình", ông nói.

Du khách đổ xô đến Hawaii cho mùa du lịch hè. Ảnh: Matthew Thayer/Maui News

Victorino chỉ ra bãi đậu xe bất hợp pháp dọc theo xa lộ Hana, con đường với hai làn xe chạy dọc theo bờ biển phía bắc của đảo. Con đường với một bên là đại dương, bên là các thung lũng và thác nước đẹp như tranh vẽ. Khách du lịch thường đổ xô đến khu vực này chụp ảnh, làm tắc nghẽn giao thông và làm dấy lên những lo lắng về việc xe cứu hỏa, cứu thương đi qua đây sẽ khó đi nổi. Sân bay chính của đảo ở Kahului cũng quá tải. Victorino cho biết không rõ có hãng bay nào đồng ý với yêu cầu của đảo khi tự nguyện giới hạn chỗ ngồi.

Alex Da Silva, đại diện của Hawaiian Airlines, cho biết với tư cách là "hãng hàng không của Hawaii", họ nhận thức được những áp lực mà bang phải đối mặt. Tuy nhiên, Silva cũng lưu ý rằng du khách là động lực phục hồi kinh tế của bang. "Không phải ai cũng nghĩ việc hạn chế đi máy bay là đáp án cho tình uống này". Mufi Hannemann, Chủ tịch Hiệp hội Nhà nghỉ và Du lịch Hawaii, nói. Ông lo lắng thông điệp của người đứng đầu Maui sẽ có tác dụng hai chiều vào thời điểm mà cả ngành du lịch và nền kinh tế đang dần phục hồi. "Mọi người vẫn đang thất nghiệp và các doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn".



Thay vào đó, Hannemann kêu gọi chính quyền chấn chỉnh tình trạng cho thuê nhà nghỉ bất hợp pháp, kiểm soát đám đông thông qua áp phí sử dụng. Ví dụ như tại Oahu, một hòn đảo khác của bang, họ đã thu phí để du khách vào bãi biển Hanauma nổi tiếng.

Nghị sĩ Kelly King của Maui cho biết vấn đề ở đây là do du lịch quá tải. Kế hoạch của Maui là số khách du lịch hàng ngày không được vượt quá 33% tổng số 150.000 cư dân. Nhưng hiện tại, con số đó là 42-45%. Lời cầu xin của người đứng đầu hạt đối với hãng hàng không chỉ là sự khởi đầu. Bà muốn Maui ban hành một dự luật như cấm xây khách sạn mới tại phía nam và tây - đây là các địa điểm du lịch lớn trên hòn đảo.

Đường cao tốc Hana luôn trong tình trạng tắc nghẽn vì khách đổ xô đến quá đông. Ảnh: Matthew Thayer/Maui News

Hawaii là bang duy nhất chưa mở cửa trở lại hoàn toàn do những hạn chế nghiêm ngặt về phòng chống dịch bệnh. Một lý do nữa là nơi này nằm ở vị trí xa, và số lượng bệnh viện hạn chế. Bên cạnh đó, người dân bản xứ vẫn còn in đậm ký ức trước đây về những dịch bệnh đã xóa sổ 80% dân số Hawaii, vào thời điểm sau khi người châu Âu đặt chân đến. Michael Victorino chưa có kế hoạch dỡ bỏ mọi hạn chế cho đến khi 70% dân số của bang được tiêm phòng. Tính đến đầu tháng 7, con số này mới đạt 58%.

Anh Minh (Theo SCMP)

