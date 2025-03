Haval Jolion - crossover hybrid giá từ 669 triệu đồng

Jolion nhập khẩu Thái Lan, bán ra hai phiên bản, giá cao nhất 719 triệu đồng, động cơ hybrid 1.5 công suất 190 mã lực.

Nhà phân phối Thành An cho biết Haval Jolion, mẫu CUV cỡ B+ có hai phiên bản là Pro giá 669 triệu đồng và Ultra giá 719 triệu đồng. So với đàn anh Haval H6 có phần chững chạc, thiết kế Jolion mang đường nét bo tròn, trẻ trung hơn. Hai phiên bản đều đi kèm lưới tản nhiệt kiểu "bầu trời sao", nối liền cặp đèn pha LED thấu kính. Dải định vị LED tách riêng và đặt thấp hơn so với đèn chiếu sáng.

Ở phía sau, Jolion có tạo hình khá nam tính. Bản Pro đi kèm la-zăng 17 inch, trong khi bản Ultra là 18 inch. Hệ thống treo trước kiểu MacPherson, phía sau là thanh xoắn.

Haval Jolion có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.472 x 1.841 x 1.574 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm. Những thông số này nhỉnh hơn mẫu xe thuần cỡ B là Kia Seltos với kích thước tương ứng 4.365 x 1.800 x 1.645 mm, chiều dài cơ sở 2.610 mm. Jolion cũng lớn hơn mẫu B+ là Toyota Corolla Cross với các thông số 4.460 x 1.825 x 1.620 mm, chiều dài cơ sở 2.640 mm. Xét riêng về chiều cao, Jolion thấp hơn hầu hết các mẫu cỡ B lẫn B+.

Nội thất của Jolion theo hướng hiện đại và tiết giảm các nút bấm. Xe trang bị màn hình giải trí 12,25 inch (bản Ultra) và 10,25 inch (bản Pro). Mẫu xe của Haval sử dụng cần số điện tử, trong khi Corolla Cross hay CX-30 vẫn dùng loại gạt cơ truyền thống.

Hai phiên bản của Jolion đều lắp đồng hồ tốc độ LCD 7 inch sau vô-lăng, điều hòa tự động hai vùng. Bản Ultra có thêm cửa sổ trời toàn cảnh. Toàn bộ ghế bọc da. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng.

Về động cơ, Haval Jolion kết hợp máy xăng 1.5 và môtơ, tổng công suất 190 mã lực, mô-men xoắn 375 Nm. Hiệu suất động cơ này cao nhất phân khúc xe gầm cao cỡ nhỏ (dưới C) chạy xăng tại Việt Nam. Jolion đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp, dẫn động cầu trước với các chế độ lái Thông thường/Tiết kiệm/Thể thao/ Đường trơn trượt.

Giống như nhiều đối thủ ở phân khúc B+, Haval Jolion cũng có gói hỗ trợ lái ADAS với các tính năng như cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, ga tự động. Đây là những trang bị tiêu chuẩn. Ở bản cao nhất Ultra, xe có thêm công nghệ đỗ xe tự động, nhận diện biển báo giao thông, hỗ trợ chuyển làn, ga tự động thích ứng, camera 360 độ. Trong phân khúc, mẫu xe Haval là sản phẩm duy nhất có tính năng đỗ xe tự động.

Nhà phân phối bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km cho Jolion, tùy điều kiện nào đến trước. Bảo hành pin là 8 năm hoặc 150.000 km.

Haval Jolion là mẫu xe thứ hai trong phân khúc lắp cấu hình động cơ hybrid sau Corolla Cross (820-905 triệu đồng). Mức giá 669-719 triệu của Jolion thấp hơn hàng trăm triệu đồng so với mẫu xe của Toyota. Bản thấp của Jolion có thể khiến khách phân vân với các bản cao của những mẫu thuần cỡ B như Mitsubishi Xforce (599-705 triệu đồng), Toyota Yaris Cross (650-765 triệu đồng).

Ở nhóm xe cỡ B+, Toyota Corolla Cross là mẫu bán chạy nhất 2024 với 7.644 xe. Trong đó bản hybrid đạt 1.602 xe, chiếm khoảng 21% tổng lượng bán xe của dòng này.

Thành Nhạn