Haval H6 lại khuyến mãi sâu 150 triệu đồng

Mẫu CUV cỡ C lắp động cơ hybrid của Haval giảm giá 100 triệu đồng trong tháng 5, chưa kể hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Với mức giảm giá 100 triệu, giá Haval H6 ở mức 886 triệu đồng. Cùng hỗ trợ lệ phí trước bạ 50%, tùy địa phương lăn bánh, khách tiết kiệm được khoản chi phí 50-60 triệu đồng. Mức giảm này không ảnh hưởng tới giá hóa đơn.

Tổng mức khuyến mãi của Haval H6 khoảng 150 triệu đồng, đưa giá xe được giao dịch thực tế ở các đại lý khoảng 836 triệu đồng. Giá niêm yết của Haval H6 là 986 triệu đồng.

Haval H6 tại một đại lý chính hãng ở Hà Nội. Ảnh: Ánh Dương

Đầu 2024, nhà phân phối Haval tại Việt Nam giảm giá bán lẻ của xe từ 1,096 tỷ đồng xuống còn 986 triệu đồng. Tuy vậy, khuyến mãi hàng trăm triệu đồng của xe vẫn tiếp tục được duy trì qua hàng tháng để cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc đang có giá bán hấp dẫn hơn như Mazda CX-5 (749-999 triệu đồng), Ford Territory (799-929 triệu đồng)...

Haval H6 phân phối tại Việt Nam chỉ với một phiên bản lắp động cơ hybrid, gồm máy xăng 1.5 tăng áp, kết hợp môtơ cho công suất tổng 240 mã lực và sức kéo 530 Nm. Xe đi kèm bốn chế độ lái, gồm: Tiêu chuẩn, Thể thao, Tiết kiệm và Đường trơn.

Trong phân khúc CUV cỡ C tại Việt Nam, đối thủ của H6 là Honda CR-V e:HEV RS giá 1,259 tỷ đồng. So về giá, Haval H6 rẻ hơn 273 triệu đồng so với CR-V hybrid nhưng thương hiệu yếu hơn, phân bổ hệ thống đại lý tại Việt Nam cũng khiêm tốn hơn.

H6 sở hữu chất lái khá thú vị nhờ hệ truyền động hybrid song song. Việc kết hợp máy xăng và môtơ cho phản ứng chân ga nhạy và gia tốc khá tốt. Nhưng trở ngại giá cao (từ lúc định giá ban đầu), thương hiệu mới mẻ, Haval H6 gặp khó trong mục tiêu tiếp cận khách Việt.

Cuối 2023, đầu 2024, nhiều mẫu xe cỡ C trong phân khúc có thị phần hàng đầu như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Ford Territory liên tiếp hạ giá bán khiến áp lực cạnh tranh đối với mẫu xe Haval càng lớn. Động thái khuyến mãi hàng trăm triệu đồng liên tục thời gian qua của hãng và đại lý phản ánh cho điều đó.

Trong 2024, Haval sẽ có thêm chiếc crossover cỡ B, Jolion nhập khẩu Thái Lan. Xe trang bị động cơ hybrid, giá dự kiến thấp nhất dưới 700 triệu đồng, ra mắt khoảng nửa sau 2024.

Phạm Trung