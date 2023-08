Hậu vệ đắt nhất thế giới suýt theo nghề bán cá

AnhTrước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, trung vệ Josko Gvardiol - người mới chuyển đến Man City hè này - từng cân nhắc bán cá ở chợ cùng cha.

Theo tờ Four Four Two số ra hôm 24/8, khi còn là một thiếu niên, Gvardiol gặp khó khăn để được vào đội trẻ Dinamo Zagreb. Lúc đó, anh từng tính chuyện nghỉ bóng đá để bán cá ở chợ Dolac, tại thủ đô Croatia, cùng cha.

Tuy nhiên, Gvardiol quyết định tiếp tục sự nghiệp sau khi một người bạn của gia đình vẽ cho anh một bản đồ tinh thần có tựa đề "thành công", với các từ "kỷ luật", "CLB hàng đầu" và "làm việc chăm chỉ" được viết kèm.

Gvardiol (áo xanh) đá chính cho Man City trong trận thắng Newcastle 1-0 hôm 19/8. Ảnh: Reuters

Khi Gvardiol gia nhập đội trẻ Dinamo Zagreb, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Anh thể hiện tiềm năng lớn và được các chuyên gia đánh giá cao. "Nếu Gvardiol không được đá chính cho tuyển Croatia vào năm 20 tuổi, ai đó sẽ phải ngồi tù vì điều đó", HLV của đội trẻ Dinamo Zagreb, Dalibor Poldrugac nói vào năm 2019.

Năm 2021, Gvardiol bắt đầu chơi cho tuyển Croatia. Anh tham dự Euro 2021 và giành HC đồng World Cup 2022. Tại Euro 2021, ở tuổi 19 năm bốn tháng 21 ngày, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất chơi cho Croatia tại vòng chung kết một giải đấu lớn. Sau hơn hai năm, trung vệ 21 tuổi đã chơi 21 trận quốc tế và ghi hai bàn.

Sự nghiệp cấp CLB của Gvardiol cũng có những bước thăng tiến ngoạn mục. Sau khi rời Dinamo Zagreb năm 2021, ngôi sao Croatia đá 88 trận chỉ trong hai năm cho RB Leipzig và giành hai Cup Đức. Hè này, anh trở thành hậu vệ đắt nhất thế giới khi gia nhập Man City với giá 98 triệu USD, phá kỷ lục cũ 97 triệu của Harry Maguire năm 2019.

Với Man City, Gvardiol cũng khởi đầu tốt. Anh cùng đội bóng mới giành Siêu Cup châu Âu trong trận thắng Sevilla 5-4 trên chấm 11m, trước khi đá chính trận thắng Newcastle 1-0. Ngày 27/8, anh nhiều khả năng tiếp tục đá chính trong trận gặp Sheffield United.

Bên cạnh khả năng phòng ngự, Gvardiol còn có tỷ lệ lập công cao với một hậu vệ: 11 bàn trong 168 trận. Năm 2022, anh ghi bàn đầu tiên tại Champions League trong trận RB Leipzig thắng Real Madrid 3-2, khiến đội bóng Tây Ban Nha phải nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải. Đến tháng 2/2023, anh tiếp tục lập công trong trận hòa Man City 1-1. Ở tuổi 21 năm 30 ngày, Gvardiol trở thành cầu thủ Croatia trẻ nhất ghi bàn ở vòng loại trực tiếp Champions League. Trong trận tranh HC đồng World Cup 2022, chính Gvardiol mở tỷ số và giúp Croatia hạ Morocco 2-1.

Thanh Quý (theo Four Four Two)