Hậu trường tướng quân cưỡi ngựa ở phim cổ trang

Tài tử Trung Quốc Trương Lăng Hách ngồi ngựa giả mô phỏng cảnh đánh trận, ở phim cổ trang "Trục ngọc".

Video hậu trường Trương Lăng Hách đóng võ tướng Tạ Chinh thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Đoạn phim mô tả Tạ Chinh dẫn quân ra trận, hai bên giáp lá cà. Trương Lăng Hách ngồi trên ngựa, làm động tác vung binh khí. Nhân viên lái cỗ xe phía dưới để tạo hiệu ứng chuyển động. Ở cảnh tướng quân trèo lên lưng ngựa, êkíp bố trí dây cáp kéo diễn viên, tạo vẻ thuần thục, phong thái ung dung cho nhân vật.

Nhiều khán giả nhận xét đoàn phim quá chú trọng xây dựng hình tượng đẹp đẽ, điển trai cho Tạ Chinh mà lơ là yếu tố diễn xuất, sự chân thực trong cảnh hành động. Người xem bình luận trên Bilibili: "Trèo lên lưng ngựa đâu cần thiết dùng dây cáp nhấc lên như thế", "Cách thức làm phim thế này, nhân viên lái cỗ máy phía dưới còn khó hơn diễn viên", "Nếu họ vẫn làm phim thế này thì AI có thể thay thế rồi", "Đi đánh trận cũng phải làm đẹp trước đã".

Theo Sohu, êkíp sử dụng cả ngựa thật và ngựa giả, nhằm đảm bảo an toàn cho toàn bộ nhân viên. Ở nhiều cảnh khác, Trương Lăng Hách tự hoàn thành ghi hình trên ngựa thật.

Phim ra mắt đầu tháng 3, nam chính Tạ Chinh vẻ ngoài thư sinh, ốm yếu nhưng thực tế là tướng quân tài giỏi, âm thầm điều tra chân tướng vụ thảm sát trong gia tộc, nung nấu ý chí phục thù. Tác phẩm do Tăng Khánh Kiệt đạo diễn, còn có sự tham gia của Điền Hy Vi, Nhậm Hào, Uyển Nhiễm.

Những ngày qua, chủ đề "Trương Lăng Hách, tướng quân kem nền" gây sốt trên mạng xã hội một số nước châu Á, thu hút hàng trăm nghìn bình luận. Nhiều khán giả nhận xét tạo hình Tạ Chinh quá sạch sẽ, gương mặt được thoa phấn dày, đậm. Phần tóc của nhân vật cũng gọn và bóng mượt, bị cho là không có dáng vẻ tướng quân vừa trải qua cuộc chiến sinh tử.

Tạo hình võ tướng của Hà Nhuận Đông. Ảnh: Weibo

Giữa ồn ào liên quan phim Trục ngọc, các video tài tử Hà Nhuận Đông khi đóng vai Hạng Vũ ở Sở Hán truyền kỳ hot trở lại. Nhiều khán giả nhận xét cách hóa trang, tạo hình của Hà Nhuận Đông toát được uy lực của võ tướng đồng thời làm bật được không khí gay cấn trên sa trường. Sự việc giúp Hà Nhuận Đông được chú ý hơn, chưa đầy một tuần, lượng người theo dõi anh trên Douyin tăng một triệu.

