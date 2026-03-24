Tạo hình võ tướng phim cổ trang bị nhận xét 'lạm dụng kem nền'

Hàng chục nghìn khán giả nhận xét êkíp phim Trung Quốc "Trục ngọc" lạm dụng kem nền khi hóa trang tướng quân cho Trương Lăng Hách.

Loạt video, ảnh Trương Lăng Hách cầm quân ra trận ở phim truyền hình Trục ngọc thu hút hàng trăm nghìn bình luận trên các mạng xã hội, diễn đàn. Anh vào vai Tạ Chinh, một chàng trai vẻ ngoài thư sinh, ốm yếu nhưng thực tế là tướng quân tài giỏi, âm thầm điều tra chân tướng vụ thảm sát trong gia tộc, nung nấu ý chí phục thù.

Tạo hình tướng quân của Trương Lăng Hách Trương Lăng Hách trong phim "Trục ngọc". Video: Bilibili

Phim có các cảnh Trương Lăng Hách dẫn đầu đội quân ra trận. Hàng trăm nghìn khán giả cho rằng tạo hình Tạ Chinh quá sạch sẽ, gương mặt được thoa phấn dày, đậm.

Phần tóc của nhân vật cũng gọn và bóng mượt, bị cho là không có dáng vẻ tướng quân vừa trải qua cuộc chiến sinh tử. Ngoài ra, khán giả chế giễu phụ kiện trên đầu Tạ Chinh cầu kỳ, không phù hợp nội dung, tình tiết ở tác phẩm.

Cụm từ khóa "Trương Lăng Hách, tướng quân kem nền" gây sốt trên Douyin, Weibo, các khán giả bình luận hài hước: "Truyền lệnh, kem nền của tướng quân trôi rồi, tạm nghỉ ngày mai đánh tiếp", "8h ra trận, 5h tướng quân dậy trang điểm". Nhiều người cho biết không phản đối diễn viên trang điểm theo sở thích nhưng trên phim ảnh, tạo hình cần phù hợp tình tiết, phục vụ cho nội dung tác phẩm.

Trương Lăng Hách đóng tướng quân. Ảnh: QQ

Một bộ phận fan ủng hộ êkíp, cho rằng mỗi thời có quan niệm khác nhau về cái đẹp, tướng quân không hẳn lúc nào cũng cần vạm vỡ, phong trần.

Giữa ồn ào liên quan phim Trục ngọc, các video tài tử Hà Nhuận Đông khi đóng vai Hạng Vũ ở Sở Hán truyền kỳ hot trở lại. Nhiều khán giả nhận xét cách hóa trang, tạo hình của Hà Nhuận Đông toát được uy lực của võ tướng đồng thời làm bật được không khí gay cấn trên sa trường.

Hình ảnh Hà Nhuận Đông trong "Sở Hán truyền kỳ" (2012) bất ngờ gây sốt trở lại vì ồn ào "tướng quân kem nền" của Trương Lăng Hách. Ảnh: QQ

Phim Trục ngọc ra mắt đầu tháng 3, do Tăng Khánh Kiệt đạo diễn, còn có sự tham gia của Điền Hy Vi, Nhậm Hào, Uyển Nhiễm. Nam chính Trương Lăng Hách 29 tuổi, là gương mặt đình đám màn ảnh Trung Quốc sau các phim Thương lan quyết, Vân chi vũ, Hổ hạc yêu sư lục, Ninh An như mộng.

Như Anh