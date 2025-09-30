Hậu trường thực hiện phục trang 'Tử chiến trên không'

Trang phục của các diễn viên "Tử chiến trên không" được xử lý hiệu ứng cũ kỹ, rách nát và vấy bẩn để phù hợp những pha hành động.

Lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam năm 1978, phim của đạo diễn Hàm Trần được khán giả khen giàu kịch tính, cuốn hút. Ngoài yếu tố kỹ thuật, kịch bản, phim còn cho thấy tính chân thực về phục trang với một bối cảnh câu chuyện giới hạn vỏn vẹn trong khoang máy bay.

Là nhà thiết kế phụ trách khâu phục trang, Bao Tran Chi dành nhiều thời gian nghiên cứu phong cách ăn mặc cuối thập niên 1970, cũng như phỏng vấn và tham khảo ý kiến các nhà sử học, tư liệu của Điện ảnh Công an Nhân dân.

Trailer phim "Tử chiến trên không" - dán nhãn 16+ Trailer "Tử chiến trên không" (dán nhãn 16+). Video: Đoàn phim cung cấp

Việc tái hiện đồng phục của tiếp viên hàng không, phi công thời kỳ cuối thập niên 1970 là thử thách về độ chính xác. Nhà thiết kế muốn tạo ra những bộ cánh giống hệt ngoài đời về độ dài cổ áo sơ mi phi công, cúc áo và khóa kéo họ sử dụng.

Trong phim, các tiếp viên hàng không diện áo dài xanh thiên thanh biến tấu với phần khăn quàng lệch vai. Trung tá Trần Nam Trung - Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân - cho biết việc chọn diễn viên thấp bé hay trang phục của họ đều tuân theo các quy chuẩn thời trước. Áo dài giữ nguyên vẻ truyền thống, gọn gàng với cổ cao khoảng 3 phân, gài nút bóp bên hông phải. Chiều dài của tà áo và quần cách nhau với tỷ lệ 30 cm, tạo vẻ trẻ trung và năng động.

Trang phục tiếp viên trong phim được làm giống phiên bản thời xưa. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài ra, nhà thiết kế tham khảo các đoạn phim, tranh ảnh, tài liệu, sách báo về các chuyến bay thời kỳ đó để xem hành khách trông như thế nào, đi giày hay mang túi, đội mũ gì. Diễn viên quần chúng mặc đồ đa dạng, tái hiện hình ảnh nhiều tầng lớp xã hội thập niên 1970. Phụ nữ đứng tuổi diện áo dài hoa chiết eo, quý cô chuộng đồ phương Tây với váy áo hiện đại, tóc bới tổ ong, đeo băng đô, trang điểm đậm, nam thanh niên diện áo thun dài tay bó, sơ mi Hawaiian dáng thụng.

Nhân vật anh em Dần và Tí do Ray Nguyễn và Võ Điền Gia Huy đảm nhận để lại cho Bao Tran Chi ấn tượng. Vẻ gai góc, cứng rắn của Dần khiến Bao Tran Chi liên tưởng đến phong cách bụi bặm kiểu rock and roll. Để làm trang phục cho anh, cô tìm hiểu cách ăn vận của những ban nhạc rock Malaysia thập niên 1970 với sơ mi hoa ôm dáng, quần ống loe bằng nhung hoặc jeans mài bạc.

Hơn 80% trang phục được may mới, số còn lại êkíp mua từ những kho đồ cũ ở TP HCM và chỉnh sửa cho phù hợp. Toàn bộ quá trình sản xuất được hoàn thiện trong một tháng. Với nhiều pha hành động và cảnh cháy nổ, nhóm chuẩn bị nhiều bản dự phòng. Mỗi nhân vật chính đều có ít nhất bảy bộ cánh giống hệt nhau để thay thế. Quần áo được tạo hiệu ứng cũ kỹ bằng kỹ thuật xé sợi, mài, nhuộm màu, bôi các dung dịch làm giả máu, cắt rách, hao mòn ở nhiều mức độ khác nhau sao cho phù hợp diễn biến từng phân cảnh.

Các diễn viên quần chúng diện trang phục đậm chất thập niên 1970. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Bao Tran Chi (Trần Bảo Chi) sinh sống và làm việc ở Los Angeles, Mỹ, bắt đầu sự nghiệp từ năm 2006. Cô từng thực hiện trang phục cho nhiều ngôi sao thế giới gồm Madonna, Jennifer Lopez, Nicki Minaj, Idina Menzel, làm stylist cho Janet Jackson, Kelly Clarkson. Ngoài Tử chiến trên không, cô thiết kế phục trang cho nhiều bộ phim như Charlie's Angels, Queen of the Damned, Hedwig and the Angry Inch, Khát vọng Thăng Long, Chinatown Squad, Lửa Phật, Finding Julia, The Greatest Beer Run Ever, Dear Santa.

Ý Ly