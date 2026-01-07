Hậu trường thực hiện cảnh quay 3D trong 'Avatar 3'

Đạo diễn James Cameron kết hợp máy quay và hệ thống robot mô phỏng thị giác con người, giúp hình ảnh 3D trong "Avatar: Fire and Ash" dễ theo dõi.

Từ Avatar (2009), công nghệ 3D trở thành nền tảng trong cách James Cameron xây dựng trải nghiệm xem phim suốt hơn một thập niên. Tạp chí The Atlantic nhận định dù định dạng này không còn phổ biến, thương hiệu vẫn giữ sức hút nhờ liên tục đổi mới hình ảnh.

Theo Variety, Cameron đặt mục tiêu phát triển 3D như một ngôn ngữ thị giác thay vì hiệu ứng phục vụ cho tác phẩm. Bên cạnh bối cảnh sống động trên hành tinh Pandora, phần phim mới gây chú ý nhờ những cải tiến kỹ thuật, giúp hình ảnh lập thể - kỹ thuật trình chiếu mô phỏng chiều sâu và không gian ba chiều - trở nên tự nhiên.

Công nghệ xây dựng dựa trên cơ chế thị giác của con người: mỗi mắt tiếp nhận một hình ảnh 2D và não bộ hợp nhất chúng thành không gian ba chiều. Từ nguyên lý đó, êkíp sử dụng hệ thống quay hai máy song song cho những cảnh có diễn viên, điều chỉnh khoảng cách ống kính để tái tạo chiều sâu phù hợp với từng khuôn hình. Dù vậy, kích thước máy quay quá lớn và hạn chế của thiết bị truyền thống, nhất là ở các cảnh cận, khiến Cameron phải thay đổi phương án.

Ở hai dự án gần nhất, James Cameron áp dụng phương pháp tách chùm tia sáng. Hai máy quay đặt vuông góc nhau và ghi hình xuyên qua tấm chia quang, hoạt động như tấm kính hai chiều. Nhờ đó, họ có thể bắt trọn biểu cảm của diễn viên ở những góc máy cận. Tuy nhiên, các dàn máy cũng vì thế lớn hơn, gây khó khăn trong quá trình làm phim.

Đội ngũ buộc chuyển sang sử dụng các máy quay, ống kính kích thước nhỏ hơn, kết hợp robot để tăng độ linh hoạt trong chuyển động của hệ thống. Cách tiếp cận này cho phép máy quay điều chỉnh tiêu điểm và trục nhìn tương tự cơ chế thị giác của mắt người khi quan sát ở khoảng cách gần, làm hình ảnh 3D trở nên chân thực.

Nhịp điệu hình ảnh cũng được kiểm soát trong giai đoạn dựng phim. Trên Empire, đạo diễn nói hiệu ứng 3D của phim xây dựng với độ sâu vừa phải, tránh cảm giác hình ảnh lao thẳng vào mắt khán giả. "Đội ngũ của tôi có hơn 25 năm kinh nghiệm, và hình ảnh là thứ làm nên khác biệt của Avatar", Cameron cho biết.

Bên cạnh hiệu ứng kỹ xảo, đạo diễn cho rằng cốt lõi của quá trình sáng tạo nằm ở cách tiếp cận tác phẩm. Họ phải nắm rõ ý nghĩa của từng cảnh quay và lý do nó xuất hiện trong mạch truyện. Khi nghệ sĩ hiểu và làm chủ câu chuyện, trí tưởng tượng mới được khơi dậy, tạo chiều sâu cảm xúc.

Ra mắt năm 2009, Avatar vượt Titanic trở thành phim điện ảnh ăn khách nhất mọi thời. Series dẫn dắt khán giả đến thế giới kỳ ảo, mang tính cảnh tỉnh về các vấn đề toàn cầu trong bối cảnh con người đứng trước cuộc cách mạng AI và ô nhiễm môi trường. James Cameron không đạo diễn phim điện ảnh nào ngoài Avatar mà dành nhiều thời gian nghiên cứu công nghệ và chuẩn bị kịch bản cho các phần kế tiếp.

Phần ba lấy bối cảnh sau sự kiện The Way of Water, theo chân gia đình Sully đối mặt mất mát và hiểm họa mới từ bộ tộc Lửa - nhóm người Na'vi sống trong môi trường núi lửa, do Varang dẫn dắt. Tác phẩm hiện vượt mốc một tỷ USD, là hiện tượng phòng vé hiếm hoi của Hollywood trong năm qua.

Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, đạo diễn cho biết tương lai của thương hiệu phụ thuộc vào thành tích phòng vé của phần ba. Ông lên kế hoạch thực hiện năm phim và đã quay một phần của phần bốn, dự kiến phát hành ngày 21/12/2029. Tập cuối Avatar 5 lên lịch vào ngày 19/12/2031.

