'Avatar 3' vượt một tỷ USD

Bom tấn "Avatar: Fire and Ash" cán mốc một tỷ USD, trở thành hiện tượng phòng vé hiếm hoi của Hollywood trong năm qua.

Theo Hollywood Reporter, tác phẩm đạt con số trên vào hôm 3/1 giờ Los Angeles (sáng 4/1 giờ Hà Nội), trở thành tác phẩm Hollywood thứ ba sau Zootopia 2 và Lilo & Stitch làm được điều này.

Chuyên trang quan sát phòng vé Box Office Mojo thống kê đến hết ngày 1/1, phần ba thu về 935 triệu USD, gồm 266 triệu USD tại Bắc Mỹ và 699 triệu USD từ thị trường quốc tế. Riêng hôm 2/1, nâng tổng doanh thu nội địa của phim lên 280 triệu USD. Các chuyên gia dự đoán Fire and Ash vượt 300 triệu USD ở thị trường Bắc Mỹ sau ngày 4/1, đồng thời giữ vị trí quán quân doanh thu tuần thứ ba liên tiếp.

Trailer 'Avatar 3' (2) Trailer "Avatar: Fire and Ash", ra mắt trong nước ngày 19/12. Video: Disney Vietnam

Thành tích tiếp tục củng cố vị thế của đạo diễn James Cameron, người đứng sau ba trong bốn phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh toàn cầu gồm Avatar, Avatar: The Way of Water và Titanic. Giới chuyên môn cho rằng dự án đạt một tỷ USD vào kỳ nghỉ năm mới là tín hiệu tích cực cho thị trường điện ảnh toàn cầu, cho thấy sức hút của thương hiệu sau hơn một thập niên. Nếu duy trì phong độ như hiện tại, doanh thu Avatar 3 nhiều khả năng vượt mốc hai tỷ USD toàn cầu.

Lấy bối cảnh sau các sự kiện trong phần hai, Avatar: Fire and Ash xoay quanh cuộc sống của gia đình Jake Sully và Neytiri sau khi con trai cả Neteyam qua đời. Đại tá Miles Quaritch ráo riết truy đuổi Jake để trả mối hận cũ, trong khi đó liên minh với Người Tro - bộ tộc Na'vi hiếu chiến.

Diễn viên Zoe Saldaña trong tạo hình nhân vật Neytiri trong "Avatar 3". Ảnh: 20th Century Studios

Tác phẩm nhận phản hồi tích cực về phần hình ảnh và kỹ xảo. Hành tinh Pandora trở thành trận địa của các cuộc chiến giữa các bên. Môi trường biển cả, rừng rậm, núi lửa thiết kế với cấu trúc địa lý, chi phối cách nhân vật di chuyển, đối đầu và sinh tồn. Cameron tận dụng không gian ba chiều để phân bổ các sinh vật khổng lồ, phương tiện, vũ khí và người Na'vi, khiến mỗi va chạm đều mang cảm giác bùng nổ.

Tuy nhiên, nửa đầu phim mang lại cảm giác quen thuộc khi James Cameron dành thời lượng cho các cảnh di chuyển và khám phá không gian sống. Việc mở rộng nhiều tuyến nhân vật và sự kiện khiến phần giữa trở nên dàn trải. Theo IGN, thời lượng hơn ba tiếng đôi lúc làm nhịp kể chậm lại, với một số chi tiết lặp mô-típ từ The Way of Water. Bộ phim thiên về việc làm rõ và mở rộng cốt truyện hiện có hơn là tạo ra bước ngoặt mới cho series.

Cát Tiên (theo Hollywood Reporter)