Hậu trường phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Hậu trường cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh đóng) phát hiện chồng ngoại tình hay Ngân (Việt Hoa) bị người yêu bắt khoe thân trong "Gió ngang khoảng trời xanh" thu hút người xem.

Series do Lê Đỗ Ngọc Linh đạo diễn, khai thác quá trình đi tìm hạnh phúc của Mỹ Anh, Kim Ngân, Hoàng Lam (Quỳnh Kool). Sau gần ba tháng phát sóng, tác phẩm hiện thu hút người xem với diễn biến hôn nhân của Mỹ Anh - Đăng (Doãn Quốc Đam). Video hậu trường của một số phân đoạn ấn tượng cũng được khán giả quan tâm, nhận hàng chục nghìn lượt xem trên mạng xã hội. Dưới bình luận, nhiều khán giả nói hiểu hơn công việc của diễn viên, cách họ lấy cảm xúc trong mỗi cảnh quay.

Ở tập 39, Mỹ Anh phát hiện mối quan hệ ngoài luồng của Đăng và Linh (Lan Phương). Qua camera, cô suy sụp khi thấy Linh có hành động thân mật với chồng mình. Trên sân thượng chung cư, Mỹ Anh ngã quỵ, gào khóc tuyệt vọng. Khi quay, Phương Oanh hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật, không biết đầu gối bị xước do cứa vào nền xi măng. Kết thúc cảnh phim, đôi mắt cô sưng húp vì khóc thật.

Hậu trường Phương Oanh khóc trên sân thượng Hậu trường phân đoạn nhiều cảm xúc của Phương Oanh.

Trong tập 40, cảnh cô dằn mặt người thứ ba hút hàng triệu lượt xem trên một fanpage tổng hợp trích đoạn phim. Trước thái độ thách thức của Linh, Mỹ Anh tỏ vẻ bình tĩnh, khinh miệt.

Ở hậu trường, Phương Oanh và Lan Phương tập thoại trước sự quan sát của đạo diễn. Với cảnh tát Linh, Phương Oanh tập nhiều lần, tính toán từng cử chỉ tay để khớp lời thoại. Theo đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh, hành động nắm chặt bàn tay do Phương Oanh sáng tạo, thể hiện sự phẫn nộ của nhân vật.

Hậu trường cảnh Phương Oanh dằn mặt người thứ ba Hậu trường phân đoạn Mỹ Anh cảnh cáo Linh.

Cũng trong tập 40, Mỹ Anh đến nhà Linh và chứng kiến Đăng xuất hiện chỉ sau ít phút. Do quá sốc, cô tát chồng rồi bỏ đi. Khi quay phân cảnh, ba diễn viên phối hợp ăn ý, hoàn thành trong một đúp. Sau cú tát, Phương Oanh xoa má bạn diễn, nói vui mình bị đỏ tay còn Doãn Quốc Đam trấn an: ''Không sao''.

Hậu trường cảnh Phương Oanh tát Doãn Quốc Đam Quá trình thực hiện cảnh Mỹ Anh bắt gặp Đăng tới nhà Linh. Ở những tập gần đây, diễn xuất của Phương Oanh và Doãn Quốc Đam nhận nhiều lời khen của công chúng. Hai diễn viên có nhiều phân đoạn lột tả nỗi đau bởi hôn nhân đổ vỡ, lấy nước mắt người xem. Trong đó, những cảnh Mỹ Anh khóc khi nói chuyện với con trai, thẫn thờ đi dưới cơn mưa khiến khán giả xúc động. Mỹ Anh là vai diễn đánh dấu sự trở lại của Phương Oanh sau bốn năm từ dự án Hương vị tình thân. Cô cho biết nhân vật được tạo hình, xây dựng một số nét tính cách giống bản thân. Tại họp báo ra mắt series, diễn viên nói: "Tôi nghĩ nhiều khán giả sẽ nhìn thấy mình trong đó, bởi nhân vật có những trăn trở, nỗi lo của một người vợ, người mẹ. Tôi gặp áp lực vì muốn nhân vật gần gũi, chạm đến cảm xúc của khán giả". Ngoài hôn nhân của vợ chồng Mỹ Anh - Đăng, các tập khai thác chuyện tình của Ngân và ''trai đểu'' Trường (Denis Đặng) cũng được chú ý. Trong tập 29, 30, sau một thời gian quen nhau, Trường lấy lý do muốn đưa Ngân đi du lịch, kết hợp gặp gỡ đối tác nhưng thực chất có ý đồ cho người yêu gặp Đại - ''anh lớn'' của mình. Hắn chuẩn bị một vali đồ bơi, ép Ngân khoe hình thể. Phân đoạn sau đó bị nhiều khán giả nhận xét kém tinh tế. Ở video hậu trường đạt hơn bốn triệu lượt xem, Denis Đặng trao đổi lời thoại với đạo diễn, tập kỹ hành động giật khăn choàng của Việt Hoa. Thể hiện vai diễn đầu tay, anh nói may mắn khi được bạn diễn Việt Hoa giúp đỡ, dẫn dắt ở nhiều phân cảnh. Việt Hoa và Denis Đặng trong hậu trường phim Denis Đặng và Việt Hoa ở hậu trường phim. Gió ngang khoảng trời xanh được chuyển thể từ bộ phim 30 chưa phải là hết của Trung Quốc. Đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh cho biết dự án này là thử thách với anh khi phải tìm ra cách kể mới, làm sao nổi bật quá trình tìm kiếm hạnh phúc của ba người phụ nữ ở độ tuổi trên 30. Biên kịch Phương Thảo mong muốn người xem đón nhận series như một tác phẩm độc lập bởi tin rằng các diễn viên đã thổi vào những nét tính cách, đời sống khác bản gốc.

Phương Linh

Video: VTV Phim