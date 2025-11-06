Phương Oanh diễn nhập tâm cảnh dằn mặt 'người thứ ba'

Phân đoạn nhân vật Mỹ Anh (Phương Oanh đóng) cảnh cáo người xen vào hôn nhân của cô trong series ''Gió ngang khoảng trời xanh'' gây sốt.

Trong tập 39 phát sóng tối 5/11, Mỹ Anh biết chuyện Linh và chồng mình - Đăng (Doãn Quốc Đam) - cặp kè. Không vội vàng chất vấn chồng, cô tìm đến nhà Linh.

Trái ngược thái độ thách thức của Linh, Mỹ Anh tỏ ra điềm tĩnh với những câu nói: ''Cùng là phận đàn bà với nhau, thấy cô cứ phải chật vật, loay hoay đi tìm một hơi ấm thì tôi thấy thương hại thôi'', ''Phụ nữ thông minh, bản lĩnh, họ sẽ chọn xây tổ ấm cho riêng mình chứ không xin ở nhờ trong hạnh phúc của người khác'',.

Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' Cảnh Mỹ Anh dằn mặt Linh được chú ý. Video: VTV Giải trí

Trên một fanpage có 17 triệu người theo dõi, các trích đoạn về cuộc nói chuyện của Mỹ Anh và Linh đều nhận hàng triệu lượt xem. Diễn viên Trúc Mai - vai Thu Hồng, một phụ nữ cậy quyền, hống hách trong series - cho biết đã khóc cùng nhân vật. Diễn viên Hương Giang nhận định đây là tập phim xuất sắc.

Diễn xuất của Phương Oanh để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Trước mặt Linh, Mỹ Anh bình thản, tỏ thái độ khinh bỉ. Tuy nhiên khi ở một mình, cô gào khóc, người run lên vì bị phản bội. Dưới bình luận, phần đông người xem dành lời khen cho diễn viên. Tài khoản An An cho rằng màn thể hiện của cô ''không có điểm nào chê''. ''Nếu ai nói Phương Oanh diễn dở có lẽ sẽ thay đổi suy nghĩ sau tập phim này'', khán giả viết. Khán giả Ngọc Huyền nhận xét cô đã lột tả được nội tâm nhân vật.

Tạo hình của Phương Oanh trong tập mới nhất. Ảnh: VFC

Trước khi được khen ở tập 39, Phương Oanh bị khán giả cho là diễn xuất thiếu tự nhiên, giọng thoại chưa có điểm nhấn. Ngoài ra, tương tác của cô và Doãn Quốc Đam không tạo cảm giác hai người là vợ chồng. Gần đây, phân đoạn hai người nhớ lại ngày đầu gặp nhau ở quán kem bị nhận xét không hợp lý trong lời thoại, trang phục và hậu cảnh.

Phương Oanh trong trích phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' Phân đoạn Mỹ Anh và Đăng hoài niệm ngày đầu gặp nhau trong tập 32. Video: VTV Go

Mỹ Anh là vai diễn đánh dấu sự trở lại của Phương Oanh sau bốn năm từ dự án Hương vị tình thân. Cô cho biết nhân vật được tạo hình, xây dựng một số nét tính cách giống bản thân ngoài đời. Tại họp báo ra mắt phim, diễn viên nói: "Tôi nghĩ nhiều khán giả sẽ nhìn thấy mình trong đó, bởi nhân vật có những trăn trở, nỗi lo của một người vợ, người mẹ. Tôi gặp áp lực vì muốn nhân vật gần gũi, chạm đến cảm xúc của khán giả".

Phương Oanh 36 tuổi, sinh ở Ninh Bình (Hà Nam cũ), từng là người mẫu trước khi trở thành diễn viên. Cô nổi tiếng qua các phim truyền hình như Lời thì thầm từ quá khứ, Gái già xì tin, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê.

Series do Lê Đỗ Ngọc Linh đạo diễn, được chuyển thể từ tác phẩm 30 chưa phải là hết nổi tiếng của Trung Quốc. Phim khai thác câu chuyện đi tìm hạnh phúc của Mỹ Anh, Hoàng Lam (Quỳnh Kool), Kim Ngân (Việt Hoa), mỗi người đối diện một thử thách riêng trong cuộc sống, chuyện tình cảm.

Phương Linh