Hậu trường Phan Nghinh Tử đóng Võ Tắc Thiên

Minh tinh Hong Kong Phan Nghinh Tử tiết lộ bà tăng 14 kg trong một tháng để trông uy nghi hơn khi đóng hoàng đế Võ Tắc Thiên.

Nhất đại nữ hoàng Võ Tắc Thiên phát sóng lần đầu cuối năm 1985, đến nay tròn 40 năm. Trên trang cá nhân, Phan Nghinh Tử, 76 tuổi, đăng tạo hình của bà, tiết lộ khi nhà sản xuất gọi điện mời đóng chính, bà lo sợ không dám nhận. Trong suy nghĩ của diễn viên, Võ Tắc Thiên uy nghi nghiêm nghị, còn bà nhỏ nhắn, không phù hợp nhân vật.

Tạo hình nữ hoàng của Phan Nghinh Tử. Ảnh: Mtime

Được các cộng sự khích lệ, Phan Nghinh Tử nhận lời, bắt đầu đọc các tài liệu liên quan, dần có tự tin. Điều duy nhất khiến bà không hài lòng là vóc dáng bản thân nhỏ, gầy. Khi thử tạo hình, Phan Nghinh Tử thấy kỳ cục.

Trong đầu diễn viên chỉ hiện lên hai chữ "tăng cân", bà tích cực ăn các loại bơ sữa, lạp xưởng, trứng gà, tăng gần 14 kg sau một tháng. Khi quay phim, diễn viên mặc long bào, dây lưng thường phải nới ra vì bà mập ở bụng.

Phan Nghinh Tử đóng Võ Tắc Thiên Phan Nghinh Tử đóng Võ Tắc Thiên. Video: Bilibili

Giai đoạn Võ Tắc Thiên về già, theo yêu cầu về tạo hình, Phan Nghinh Tử cạo tóc ở nửa đầu trước. Phim đóng máy, mỗi lần ra ngoài, bà đều đội mũ để che kiểu tóc "buồn cười".

Tác phẩm ghi hình ở Đài Loan, những cảnh cung điện đều quay tại một ngôi miếu ở Cao Hùng. Đơn vị sản xuất thuê một con hổ thật để ghi cảnh đấu hổ giữa thái tử và Ngụy vương.

Phan Nghinh Tử trên thảm đỏ Kim Chung 2025 Phan Nghinh Tử trên thảm đỏ Kim Chung 2025. Video: Weibo

Nhất đại nữ hoàng Võ Tắc Thiên gây tiếng vang, lập kỷ lục tỷ lệ người xem cao nhất lịch sử truyền hình Đài Loan. Phim do Lý Nhạc Phong đạo diễn, còn có sự tham gia của Phan Nhật Hành, Hứa Gia Vinh, Thôi Hạo Nhiên, Trần Bội Linh. Nội dung xoay quanh cuộc đời của Võ Tắc Thiên từ khi nhập cung nhà Đường năm 14 tuổi tới khi làm phi tần, hoàng hậu, hoàng đế triều đại Võ Chu.

Phan Nghinh Tử nổi bật màn ảnh Hoa ngữ thập niên 1980-1990, còn gây tiếng vang qua Thần điêu đại hiệp 1984, Thái Bình công chúa, Nhất đại hoàng hậu Đại Ngọc Nhi, Dục hỏa phượng hoàng. Phim gần nhất bà tham gia là Li ca hành (2021), đóng cùng các sao trẻ Lý Nhất Đồng, Hứa Khải. Nghệ sĩ chọn sống độc thân từ năm 28 tuổi (1980), sau khi ly hôn tài tử Trần Hồng Liệt.

Vẻ đẹp Phan Nghinh Tử thời trẻ. Ảnh: UDN

Hơn 10 năm qua, Phan Nghinh Tử hiếm xuất hiện ở sự kiện giải trí. Tháng 10, bà nhận sự quan tâm lớn của khán giả khi làm khách mời lễ trao giải phim truyền hình Kim Chung tại Đài Loan (Trung Quốc). Theo thống kê, tỷ lệ người xem chương trình cao nhất rơi vào lúc Phan Nghinh Tử xuất hiện trên thảm đỏ, cho thấy sức hút của bà dù nhiều năm vắng bóng.

Như Anh (theo Ifeng)