'Võ Tắc Thiên' Phan Nghinh Tử tái xuất

Đời thường, nghệ sĩ tập gym đều đặn, bà nói vận động không vì đẹp mà để rèn sự dẻo dai, giúp tinh thần khỏe mạnh.

Phan Nghinh Tử sống một mình ở Hong Kong sau khi mẹ của bà qua đời năm 2024. Bà đầu tư chứng khoán, cho biết nhờ thói quen tính toán, suy nghĩ phương án, bà minh mẫn, nhanh nhẹn. Công việc giúp bà không hoảng loạn khi gặp tình huống bất lợi.