'Võ Tắc Thiên' Phan Nghinh Tử tái xuất

Theo LTN, nghệ sĩ tham gia các sự kiện trong khuôn khổ Lễ trao giải truyền hình Kim Chung tại Đài Loan (Trung Quốc) cuối tuần qua.
Theo LTN, nghệ sĩ tham gia các sự kiện trong khuôn khổ Lễ trao giải truyền hình Kim Chung tại Đài Loan (Trung Quốc) cuối tuần qua.
Phong cách gợi cảm của Phan Nghinh Tử. Bà thu hút sự chú ý khi hiếm hoi xuất hiện công khai sau 10 năm. Video: Weibo
Bà chọn thiết kế xẻ ngực, son hồng - màu yêu thích nhất của Phan Nghinh Tử.
Bà chọn thiết kế xẻ ngực, son hồng - màu yêu thích nhất của Phan Nghinh Tử.
Tại một buổi giao lưu khán giả, nghệ sĩ nói những năm gần đây bà chuyên tâm tu tập Phật pháp, thường có những đợt bế quan tu hành. Quá trình này giúp Phan Nghinh Tử giữ được tâm hồn trong trẻo, nguyên sơ.
Tại một buổi giao lưu khán giả, nghệ sĩ nói những năm gần đây bà chuyên tâm tu tập Phật pháp, thường có những đợt bế quan tu hành. Quá trình này giúp Phan Nghinh Tử giữ được tâm hồn trong trẻo, nguyên sơ.
Đời thường, nghệ sĩ tập gym đều đặn, bà nói vận động không vì đẹp mà để rèn sự dẻo dai, giúp tinh thần khỏe mạnh.
Phan Nghinh Tử sống một mình ở Hong Kong sau khi mẹ của bà qua đời năm 2024. Bà đầu tư chứng khoán, cho biết nhờ thói quen tính toán, suy nghĩ phương án, bà minh mẫn, nhanh nhẹn. Công việc giúp bà không hoảng loạn khi gặp tình huống bất lợi.
Đời thường, nghệ sĩ tập gym đều đặn, bà nói vận động không vì đẹp mà để rèn sự dẻo dai, giúp tinh thần khỏe mạnh.
Phan Nghinh Tử sống một mình ở Hong Kong sau khi mẹ của bà qua đời năm 2024. Bà đầu tư chứng khoán, cho biết nhờ thói quen tính toán, suy nghĩ phương án, bà minh mẫn, nhanh nhẹn. Công việc giúp bà không hoảng loạn khi gặp tình huống bất lợi.
Thi thoảng diễn viên cùng bạn bè uống trà, đi ăn. Nghệ sĩ nhiều sở thích, như nấu ăn, làm bánh ngọt, tự may quần áo, chụp hình. Phan Nghinh Tử nói: "Niềm vui không từ trên trời rơi xuống, bạn cần tự tạo ra".
Thi thoảng diễn viên cùng bạn bè uống trà, đi ăn. Nghệ sĩ nhiều sở thích, như nấu ăn, làm bánh ngọt, tự may quần áo, chụp hình. Phan Nghinh Tử nói: "Niềm vui không từ trên trời rơi xuống, bạn cần tự tạo ra".
Nghinh Tử đóng Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp 1984. Video: TVBS
Phan Nghinh Tử nổi bật màn ảnh Hoa ngữ thập niên 1980-1990, gây tiếng vang qua Thần điêu đại hiệp 1984, Võ Tắc Thiên 1985, Thái Bình công chúa, Nhất đại hoàng hậu Đại Ngọc Nhi, Dục hỏa phượng hoàng. Phim gần nhất bà tham gia là Li ca hành (2021), đóng cùng các sao trẻ Lý Nhất Đồng, Hứa Khải.
Phan Nghinh Tử nổi bật màn ảnh Hoa ngữ thập niên 1980-1990, gây tiếng vang qua Thần điêu đại hiệp 1984, Võ Tắc Thiên 1985, Thái Bình công chúa, Nhất đại hoàng hậu Đại Ngọc Nhi, Dục hỏa phượng hoàng. Phim gần nhất bà tham gia là Li ca hành (2021), đóng cùng các sao trẻ Lý Nhất Đồng, Hứa Khải.
Nghệ sĩ chọn sống độc thân từ năm 28 tuổi (1980), sau khi ly hôn tài tử Trần Hồng Liệt.
Nghệ sĩ chọn sống độc thân từ năm 28 tuổi (1980), sau khi ly hôn tài tử Trần Hồng Liệt.
Như Anh
Ảnh: Line, Videoland