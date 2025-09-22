Khâu kỹ xảo khó nhất trong "Mưa đỏ" là tái dựng cuộc chiến thành cổ bằng đồ họa 3D kết hợp hiệu ứng khói lửa để tạo độ chân thực.

Mưa đỏ - phim tái hiện cuộc chiến 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị - được giới chuyên môn và khán giả đánh giá tái dựng được sự khốc liệt của chiến tranh. Đứng sau các hiệu ứng này là hơn 70 nhân sự của công ty 3DART. Trong hơn bốn tháng, họ xử lý khoảng 700 cảnh sử dụng VFX (Visual Effect - hiệu ứng hình ảnh).

Nguyễn Đình Tiến - người phụ trách kỹ xảo các đại cảnh - cho biết những phân đoạn khó như Hạm đội 7 của Mỹ dàn trận trên biển, máy bay thả bom đều được dựng bằng kỹ xảo, có cảnh mất 30 giờ để thực hiện.

Với cảnh Hạm đội 7, khó khăn lớn nhất là dựng một không gian rộng lớn kết hợp giữa biển và vùng trời. Để làm được điều này, trong quá trình kết xuất đồ họa (render), nhóm tách hình ảnh thành nhiều phần, gồm mặt biển và các chiến hạm, rồi ghép lại. Họ xử lý chuyển động của máy bay, đường đạn tên lửa, bom nổ, khói lửa sao cho hòa hợp các khung hình.

Hậu trường kỹ xảo trong 'Mưa đỏ' Hậu trường kỹ xảo trong phim "Mưa đỏ". Video: Phúc Thành/Schannel

Với phân đoạn sân bay Tà Cơn (Quảng Trị), êkíp thay toàn bộ phông nền, xóa dấu tích chiếc bục được kê dưới bụng máy bay và dựng thêm đường băng phía sau. Những chiếc trực thăng chở hàng bay trên cao được tạo hoàn toàn bằng kỹ xảo, góp phần tái hiện bầu không khí chiến tranh.

Tái dựng thành cổ Quảng Trị bằng kỹ xảo là khâu tốn nhiều thời gian nhất, chuẩn bị từ giai đoạn tiền kỳ và kéo dài suốt 81 ngày đêm ghi hình. Bốn người trong nhóm VFX đến hiện trường để quét dữ liệu, sau đó dựng lại mô hình 3D trên máy tính, rồi thêm khói lửa, đất đá và những vụ nổ để khung cảnh trở nên sống động.

Hậu kỳ diễn ra theo nhiều bước, trong đó dựng ý tưởng và mô hình 3D được xem là nền móng quan trọng. Êkíp cùng đạo diễn phác thảo không gian, màu sắc, ánh sáng và vị trí nhân vật, nhờ đó tính toán chính xác cảnh nào quay thật, cảnh nào cần bổ sung bằng kỹ xảo giúp tiết kiệm chi phí, đồng thời đảm bảo an toàn. Từ nền tảng này, họ tiếp tục mô phỏng các hiệu ứng như bom rơi, súng phun lửa, khói bụi, mưa gió. Ánh sáng và màu sắc được điều chỉnh để cảnh quay trông tự nhiên, liền mạch.

Dù trên trường quay đội kỹ thuật cho nổ bom thật để tạo hiệu ứng, êkíp vẫn phải bổ sung bằng kỹ xảo để đạt đúng ý đồ của đạo diễn. Ở một số cảnh toàn, họ ghép thêm hai, ba vụ nổ bằng công nghệ đồ họa máy tính (CGI) nhằm tăng độ hoành tráng.

Ngoài phần kỹ xảo số, êkíp còn trực tiếp chế tác đạo cụ cho các cảnh quay như tay, chân giả bằng silicon. Hơn 100 chi tiết cơ thể được sản xuất để phục vụ bối cảnh, trong đó có phân đoạn đội ngũ y bác sĩ phải cưa chân cứu người lính ở bệnh xá.

Diễn viên Steven Nguyễn (trái) và Đỗ Nhật Hoàng trong "Mưa đỏ". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Phạm Ngọc Anh - trưởng phòng VFX - nói thông thường việc xử lý hơn 700 cảnh kỹ xảo cần ít nhất một năm, nhưng với Mưa đỏ, êkíp có bốn tháng để hoàn thành nhằm kịp ra mắt nhân dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đội VFX túc trực ở hiện trường vào tháng 3, làm việc đến cuối tháng 7 để hoàn thành phần chính, sau đó tiếp tục xử lý các cảnh phát sinh đến sát ngày công chiếu. Họ đồng hành đoàn phim từ những ngày đầu bấm máy, ghi hình từ ngày 2/11/2024 và đóng máy đúng 81 ngày như kế hoạch.

Trước đó, đơn vị thực hiện một số dự án phim như Thương nhớ ở ai, Cuộc đời của Yến, Không thời gian và Địa đạo. "Ở Địa đạo, chúng tôi là một trong ba đơn vị tham gia khâu hiệu ứng kỹ xảo. Nhưng với Mưa đỏ, khối lượng công việc gấp ba lần", Ngọc Anh cho biết.

Hậu trường xây dựng bối cảnh phim 'Mưa đỏ' Hậu trường xây dựng bối cảnh phim "Mưa đỏ". Video: Đoàn phim cung cấp

3DART khởi nguồn từ một nhóm làm kỹ xảo 3D tại Hà Nội, từng tham gia phục dựng kiến trúc phố cổ và Thăng Long xưa, trước khi thành lập vào năm 2004. Bên cạnh việc cung cấp các giải pháp kỹ thuật số, công ty hướng tới quảng bá giá trị văn hóa - lịch sử.

Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, đi theo diễn biến 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Phim được đầu tư với bối cảnh hoành tráng, nhiều đại cảnh chiến đấu. Nhà sản xuất không tiết lộ con số đầu tư, nhưng nhiều người ước đoán kinh phí phim lên đến hàng trăm tỷ đồng. Êkíp xây dựngphim trường rộng 50 ha bên bờ sông Thạch Hãn. Trong quá trình quay, đoàn phim dùng hệ thống máy móc, đèn chiếu hiện đại. Nhiều cảnh, giám đốc hình ảnh dùng tối đa bảy máy quay.

Nhân vật trung tâm là Cường (Đỗ Nhật Hoàng đóng) - sinh viên nhạc viện, hào sảng, giỏi võ. Anh từ bỏ cơ hội du học để lên đường nhập ngũ. Trong những ngày chiến đấu ở Quảng Trị, Cường kề vai sát cánh bên tiểu đội, gồm Tạ - đội trưởng, Bình, Tú, Hải, Sen. Họ đến từ những vùng quê khác nhau, xuất thân, tính cách khác biệt nhưng cùng mục tiêu chiến đấu vì hòa bình.

