Hậu trường gây chú ý của phim 'Cách em 1 milimet'

Diễn viên Hà Việt Dũng và Huyền Lizzie có nhiều tương tác vui ở hậu trường phim ''Cách em 1 milimet'', đạt triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Trong những tập mới nhất của series, các phân đoạn giữa Ngân (Huyền Lizzie) và Viễn (Hà Việt Dũng) thu hút người xem. Thời đi học, hai người từng có ''mối tình gà bông'' nhưng không đến được với nhau. Ngân kết hôn với Nghiêm (Chí Nhân) song cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc còn Viễn vẫn độc thân.

Ở tập 24, Ngân phát hiện Nghiêm âm thầm lên kế hoạch nhằm giành lợi thế khi ly hôn cô. Để giải tỏa nỗi thất vọng, Ngân rủ Tú (Quỳnh Châu) - em gái Viễn - đi uống rượu. Trong lúc say, cô gặp Viễn, được anh cõng về. Trên fanpage tổng hợp trích đoạn phim, video đạt hơn một triệu lượt xem, để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Trích đoạn phim 'Cách em 1 milimet' Phân đoạn lấy nước mắt người xem của đôi Viễn - Ngân. Video: VTV Giải trí

Trên một số diễn đàn, video hậu trường của cảnh quay cũng được công chúng quan tâm, nhận hàng trăm nghìn lượt xem. Trước cảnh quay, Huyền Lizzie tranh thủ tập biểu cảm của người say rượu, ôn lời thoại cùng bạn diễn. Khi hoàn thành phân đoạn, cô hướng dẫn Hà Việt Dũng quay video ''đu trend'' TikTok.

Huyền Lizzie và Hà Việt Dũng trong hậu trường phim Hậu trường cảnh Viễn cõng Ngân. Video: TikTok Huyền Lizzie

Tập 17 được chú ý với phân đoạn Ngân và chồng nảy sinh mâu thuẫn. Cụ thể, Nghiêm biết chuyện Ngân dùng tên bé Tép - con gái của hai người - đứng tên cổ phần để góp vào công ty Viễn. Bị vợ qua mặt, Nghiêm thậm chí nghi ngờ Tép không phải con ruột của mình khiến Ngân nổi giận, cho anh cú tát trời giáng.

Khi thực hiện phân cảnh, Huyền Lizzie hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật. Trước đó, cô đã xin phép đàn anh để diễn thật nhất có thể. Tuy nhiên do cảm xúc dâng trào, cô tát Chí Nhân mạnh hơn, khiến đoàn phim và bạn diễn ngỡ ngàng.

Hậu trường Huyền Lizzie tát Chí Nhân Hậu trường Nghiêm nhận cú tát từ Ngân. Video: VTV Go

Trong hậu trường phân cảnh Nghiêm cưỡng bức cô thực tập sinh Nga (Ngọc Trâm) ở tập 18, Chí Nhân và đồng nghiệp được đạo diễn Trần Trọng Khôi thị phạm từng động tác, lời thoại. Các hành động, dáng ngồi của hai diễn viên đều được tính toán, điều chỉnh kỹ để có được những thước phim đẹp.

Hậu trường phim 'Cách em 1 milimet' Hậu trường cảnh Nghiêm giở trò đồi bại với Nga. Do say rượu, anh viện cớ không đủ tỉnh táo để hoàn thành tài liệu, lừa Nga sang phòng mình nhằm cưỡng bức cô. Video: VTV Go

Ngoài các tuyến nhân vật, sự xuất hiện của robot thông minh Ngavi trở thành điểm nhấn cho tác phẩm. Robot là trợ lý AI của Viễn (Hà Việt Dũng), được thiết lập với những tính cách giống anh. Trong series, Ngavi như một người bạn tri kỷ, luôn lắng nghe, an ủi Viễn mỗi lúc anh rối bời. Nhiều khán giả nói yêu thích ''nhân vật'' vì vẻ ngoài đáng yêu, có những câu nói hài hước.

Ở các video hậu trường, đoàn phim mất nhiều thời gian để cài đặt Ngavi. Êkíp có một bảng điều khiển cảm xúc để điều chỉnh sắc thái của robot phù hợp từng cảnh quay. Diễn viên Quỳnh Châu cho biết Ngavi thể hiện sự hòa nhập giữa công nghệ và con người, giúp diễn biến tác phẩm thêm sinh động. Huyền Lizzie nhận định nhân vật robot dễ thương, mong muốn có các cảnh diễn cùng Ngavi.

Hậu trường robot Nga Vi trong 'Cách em 1 milimet' Phân đoạn lấy nước mắt người xem của đôi Viễn - Ngân. Video: VTV Giải trí

Cách em 1 milimet do Trần Trọng Khôi, Phạm Gia Phương đạo diễn, lên sóng đầu tháng 9, khai thác câu chuyện tình bạn và những rung động đầu đời của nhóm trẻ ở làng Mây. Trong các tập đầu, tác phẩm nhận sự yêu thích của khán giả bởi nội dung gợi nhớ về thời thơ ấu, được xem là làn gió ''chữa lành''. Hiện series bước sang phần hai, giai đoạn các nhân vật trưởng thành, phải đối diện những biến cố riêng.

Phương Linh