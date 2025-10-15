'Cách em 1 milimet' - tuổi thơ thời không Internet

Tú (Ali Thục Phương) cho chuồn chuồn cắn rốn để biết bơi, liên lạc với bạn bằng những lá thư, trong phim ''Cách em 1 milimet".

*Bài viết tiết lộ nội dung phim

Series do Trần Trọng Khôi, Phạm Gia Phương đạo diễn, xoay quanh tình bạn của nhóm trẻ ở làng Mây. Tú (Ali Thục Phương) là cô bé hiếu động, tự lập ''đại bản doanh'' - nơi mình và những người bạn thân cùng vui chơi. Đảm nhận vai trò ''thủ lĩnh'', Tú luôn đứng ra bảo vệ ''lãnh thổ'' của mình, không cho ai bước vào.

Trailer 'Cách em 1 milimet' Trailer ''Cách em 1 milimet'', phim lên sóng đầu tháng 9. Video: VFC

Nhóm bạn của Tú gồm nhiều độ tuổi, tính cách khác nhau. Bách (Gia Long), được xem như ''cuốn từ điển'', là người mà cô bé ngưỡng mộ. Cậu sống tình cảm, thích đọc sách, có thể giải đáp mọi câu hỏi của Tú. Thư (Khánh Chi) có biệt danh ''ống bơ'' vì khả năng tính tiền nổi bật; Biên (Đức Phong) chăm chỉ, khéo tay; Đức (Nhật Minh) nghịch ngợm, thích chơi với Tú nên thường lẽo đẽo theo cô bé. Chị gái của Đức - Quyên (Tân Anh) - không may bị tim bẩm sinh nên luôn được cả nhóm quan tâm, cư xử nhẹ nhàng.

Tú thường xuyên đánh nhau với bạn vì tính cách mạnh mẽ. Ảnh: VFC

Tác phẩm thu hút nhờ gợi cho người xem nhớ về thời thơ ấu. Khi lập nhóm, những đứa trẻ tự tạo một bảng nội quy, ký cam kết ai vi phạm sẽ bị ''đuổi khỏi đại bản doanh''. Không có Internet, điện thoại, mỗi ngày, chúng chơi với nhau những trò vui của trẻ con, cùng đi chăn bò, câu cá, làm mặt nạ. Trong một cảnh phim, Viễn (Sơn Tùng) - anh trai Tú - giúp bố chỉnh ăng-ten vì tivi bị nhiễu sóng cũng khiến khán giả 8x hoài niệm.

Song song diễn biến về nhóm trẻ, phim khai thác ''chuyện tình gà bông'' của Viễn (Sơn Tùng) và Ngân (Quỳnh Trang). Những cuộc trò chuyện thân thiết, sự bẽn lẽn của đôi trẻ khi ngồi gần nhau để cùng nghe một bài nhạc mang đến cảm xúc tươi mới cho khán giả.

Trích đoạn 'Cách em 1 milimet' Trích đoạn ''Cách em 1 milimet''. Video: VTV Film

Tác phẩm được nhiều khán giả thế hệ 8x, 9x yêu thích do tương đồng một số phim đã trở thành tuổi thơ của họ, như Đội đặc nhiệm nhà C21 (1998), Hoa cỏ may (2001). Ở các tập đầu, series được xem là làn gió ''chữa lành'' giữa những tác phẩm nhiều kịch tính gần đây. Tuy nhiên trong tập 9, phân đoạn Quyên qua đời gây tranh cãi. Cụ thể, Hoàng nghịch ngợm lấy áo choàng đen, đeo mặt nạ hổ và bất ngờ xuất hiện trước mặt Quyên, khiến cô bé sợ hãi, ngất đi vì đau tim, sau đó không qua khỏi. Tình tiết khiến nhiều người sốc, nói không cần thiết đẩy bi kịch như vậy. Một bộ phận khác cho rằng việc này sẽ giúp mạch phim thêm kịch tính, tạo cao trào cảm xúc, giúp trẻ em ý thức hơn về mọi hành động của mình.

Dàn gương mặt nhí diễn xuất tự nhiên, là điểm sáng của phim. Ali Thục Phương thể hiện tròn vai nét bướng bỉnh nhưng cũng giàu tình cảm của Tú. Trong một số cảnh, diễn viên hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật. Khi Quyên mất, cô bé cho biết khóc thật vì thấy như chính mình mất đi một người bạn thân. Đạo diễn nói chọn Thục Phương vì vẻ tinh nghịch, nhiều tính cách giống Tú.

Chiến 'đo' cũng là nhân vật tạo ấn tượng với người xem. Cậu bé có ngoại hình mũm mĩm, thường đi khiêu chiến nhóm bạn của Tú, gây cười nhờ nhiều câu thoại hài hước như: ''Người béo thì thường tốt bụng'', ''Tao chả cần phải học giỏi. Mai sau tao về nhà tao nuôi bò giống bố mẹ tao là cũng đầy tiền rồi''. Để vào vai, Gia Bảo cho biết phải phơi nắng đến khi ra chất trẻ con ở nông thôn, tập đi xe đạp, hòa mình vào cuộc sống của người bản địa.

Chiến 'đo' (phải) ở một phân đoạn. Ảnh: VFC

Các cảnh quay được thực hiện ở khu du lịch sinh thái và nhiều địa điểm nổi tiếng tại Ninh Bình, nơi núi non, cây cối bao quanh. Trong diễn biến mới nhất, phim bắt đầu câu chuyện về các nhân vật khi trưởng thành. Dàn diễn viên cho giai đoạn này gồm Quỳnh Châu (Tú), Huỳnh Anh (Bách), Trọng Lân (Đức), Huyền Lizzie (Ngân), Hoàng Long (Biên), Kiều My (Thư), Mạnh Dũng (Chiến). Nhiều khán giả nhận định đạo diễn chọn diễn viên lúc lớn và nhỏ có gương mặt tương đồng nhau, chờ đón những cuộc hội ngộ của các nhân vật sau thời gian dài xa cách.

Phương Linh