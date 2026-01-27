Hậu trường đóng phim của Hồng Ánh, Kim Thư 20 năm trước

Đạo diễn Phương Điền lần đầu giới thiệu loạt ảnh hậu trường do anh chụp khoảng năm 2002 - thời điểm phim bấm máy. Hồng Ánh là một trong những mỹ nhân của phim, với vai Kiều Nguyệt Nga - tiểu thư gặp nạn giữa đường, vô tình được Lục Vân Tiên (Chi Bảo) cứu giúp.
Khi đó, cô được đạo diễn Đỗ Phú Hải mời đóng thay Hoa hậu Hà Kiều Anh. Lúc nhận vai, Hồng Ánh chịu nhiều áp lực vì chưa từng thử sức với thể loại cổ trang, sợ ngoại hình không phù hợp với nhân vật. Diễn viên nhờ cố vấn lịch sử hướng dẫn thêm về cung cách, phong thái nói chuyện của người xưa.
Hồng Ánh với nụ cười lúm đồng tiền "thương hiệu". Trước đó, cô được đạo diễn Lê Cung Bắc chọn đóng vai Bạch Vân trong Người đẹp Tây Đô nhờ nét đẹp trong trẻo, tự nhiên. Cô dần nổi tiếng hơn qua phim Những nẻo đường phù sa, Cầu thang tối, Đời cát, với dạng vai truân chuyên, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Nghệ sĩ Mỹ Uyên đóng vai thứ - cô hầu Kim Liên. Ngoài mảng kịch nói, cô là tên tuổi quen thuộc trên sóng truyền hình với các phim Nợ đời, Người đàn bà yếu đuối, Ai xuôi vạn lý, Mảnh đất tình đời, Những đứa con thành phố.
Chi Bảo, Hồng Ánh, Trương Ngọc Ánh trong trích đoạn phim Lục Vân Tiên. Video: TFS
Lần đầu đóng phim, Kim Thư vào vai đào võ Hoài Như. Diễn viên cho biết trong tác phẩm, cô tham gia 22 phân đoạn, nhận cát xê là 4,4 triệu đồng. Vì mê diễn xuất, cô bỏ tiền túi để tự di chuyển đến các bối cảnh xa như Phú Quốc, Huế.
Tác phẩm đánh dấu lần đầu gặp gỡ giữa Kim Thư và Phước Sang - vai Bùi Kiệm (trái). Cả hai từng có thời gian gắn bó, cô đóng nhiều phim Phước Sang sản xuất, như Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu. Hậu chia tay, Kim Thư rời màn ảnh, hạn chế tham gia các sự kiện giải trí.
Trương Ngọc Ánh cũng là một trong những mỹ nhân của phim, với vai Võ Thể Loan - thiếu nữ được gia đình đính ước cho Lục Vân Tiên. Cô có nhiều cảnh đóng cặp với Chi Bảo - đồng nghiệp sau này trở thành bạn thân. Khi tham gia dự án, diễn viên đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp với các phim truyền hình kinh điển như Giã từ dĩ vãng, Đồng tiền xương máu.
Trương Ngọc Ánh từng đánh giá vai Võ Thể Loan thú vị, có nhiều "đất" diễn hơn nữ chính Kiều Nguyệt Nga. Sau bộ phim, cô còn gây tiếng vang với Áo lụa Hà Đông (đạo diễn Lưu Huỳnh), trước khi lấn sân lĩnh vực sản xuất điện ảnh. Cuối tháng 10/2025, diễn viên bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Quyền Linh (phải) vào vai Hớn Minh - người sát cánh cùng nam chính. Sau Lục Vân Tiên, anh đóng thêm một số phim rồi chuyển qua vai trò MC. Năm 2024, anh trở lại màn ảnh với tác phẩm Hai Muối (đạo diễn Vũ Thành Vinh).
Lục Vân Tiên là truyện thơ Nôm nổi tiếng của thi hào Nguyễn Đình Chiểu, sáng tác theo thể lục bát, xuất bản lần đầu năm 1889. Truyện xoay quanh Lục Vân Tiên - thư sinh trượng nghĩa. Một lần, trên đường đi thi, chàng đánh bọn cướp, cứu Kiều Nguyệt Nga, một tiểu thư con quan. Cảm kích trước hành động đó, nàng nguyện xin gắn bó với chàng để đáp đền ân nghĩa. Nhiều bộ phim từng lấy cảm hứng từ truyện, trong đó có Lục Vân Tiên: Tuyệt đỉnh kungfu - ra rạp năm 2016.
Tam Kỳ
Ảnh: Nhân vật cung cấp