Hậu trường đóng phim của Hồng Ánh, Kim Thư 20 năm trước

Quyền Linh (phải) vào vai Hớn Minh - người sát cánh cùng nam chính. Sau Lục Vân Tiên, anh đóng thêm một số phim rồi chuyển qua vai trò MC. Năm 2024, anh trở lại màn ảnh với tác phẩm Hai Muối (đạo diễn Vũ Thành Vinh).



Lục Vân Tiên là truyện thơ Nôm nổi tiếng của thi hào Nguyễn Đình Chiểu, sáng tác theo thể lục bát, xuất bản lần đầu năm 1889. Truyện xoay quanh Lục Vân Tiên - thư sinh trượng nghĩa. Một lần, trên đường đi thi, chàng đánh bọn cướp, cứu Kiều Nguyệt Nga, một tiểu thư con quan. Cảm kích trước hành động đó, nàng nguyện xin gắn bó với chàng để đáp đền ân nghĩa. Nhiều bộ phim từng lấy cảm hứng từ truyện, trong đó có Lục Vân Tiên: Tuyệt đỉnh kungfu - ra rạp năm 2016.