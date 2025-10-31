Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt

TP HCMTrương Ngọc Ánh, 49 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Đất Rồng bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng nghìn lượng vàng, hàng chục tỷ đồng.

Ngày 31/10, diễn viên Trương Ngọc Ánh bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (Công ty Đất Rồng) trên đường 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Trương Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Công ty Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình hoạt động, Ánh kêu gọi ông Phạm (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai hai dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (cũ).

Riêng dự án này, ông Phạm đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.

Theo hợp đồng đầu tư ký ngày 25/1/2008, dự án tòa nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị hơn 12.917 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ngay trước thời điểm ký hợp đồng, nữ diễn viên cùng ông Nguyễn (61 tuổi) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917 lượng vàng.

Cơ quan điều tra xác định, trong đó Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng lại hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng, vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Video Trương Ngọc Ánh Công an tống đạt quyết định khởi tố với Trương Ngọc Ánh.

Trước đó, hồi tháng 12/2007, UBND TP HCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân. Sau đó, các hộ dân hoàn trả toàn bộ số tiền này cho Trương Ngọc Ánh và Nguyễn. Tuy nhiên, Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cáo buộc, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Ánh lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Trương Ngọc Ánh bị cảnh sát lấy lời khai. Ảnh: Công an TP HCM

Trương Ngọc Ánh nổi tiếng với các phim như Đồng tiền xương máu, Áo lụa Hà Đông. Cô bén duyên với điện ảnh trong phim Em và Michael Jackson khi 16 tuổi, sau đó đăng quang Miss New Model International 1998. Hơn 30 năm qua, cô tham gia nhiều lĩnh vực như người mẫu, diễn viên, ca sĩ.

Những năm gần đây, diễn viên chuyển hướng sản xuất phim với các tác phẩm như Hương Ga, Truy Sát, Vệ sĩ Sài Gòn, Sắc đẹp ngàn cân. Cô ngồi ghế giám khảo một số liên hoan phim quốc tế, từng được xướng tên "Nữ diễn viên châu Á xuất sắc" tại Giải thưởng Phim truyền hình Quốc tế Seoul (Seoul International Drama Awards). Trương Ngọc Ánh còn giữ vai trò chủ tịch Miss Earth Việt Nam 2023.

Quốc Thắng

* Tên người liên quan đã thay đổi