Hậu trường các cảnh one-shot trong 'Đất rừng phương Nam'

Êkíp đầu tư dàn camera bốn tỷ đồng, quay 28 lần cảnh bác Ba Phi của Trấn Thành trong "Đất rừng phương Nam".

Tác phẩm kinh phí hơn 40 tỷ đồng của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng kể câu chuyện người dân chống giặc ngoại xâm với bối cảnh tái hiện miền Tây thập niên 1920. Khởi chiếu ngày 16/10, đến nay phim đạt gần 130 tỷ đồng, vào top ba phim Việt ăn khách nhất năm, hiện vẫn trụ rạp.

Tác phẩm được khán giả, giới chuyên môn đánh giá cao ở khâu kỹ thuật ghi hình, có nhiều đoạn quay không cắt cảnh (one-shot), nhằm tạo không khí tự nhiên, sống động như đời thật cho khung hình.

Hậu trường quay phim 'Đất rừng phương Nam' Hậu trường các cảnh quay khu chợ trên bến dưới thuyền ở miền Tây, cảnh mẹ bé An chạy loạn và đồng đội cứu Võ Tòng trong "Đất rừng phương Nam". Video: Steadihan

Trong số đó, phân đoạn bác Ba Phi nói chuyện phiếm ở quán rượu dì Tư Ù tốn nhiều sức lực của êkíp. Đoàn phim phối hợp 300-400 diễn viên quần chúng, thực hiện gần 30 lần cho trường đoạn dài gần bốn phút. Trong quá trình quay, đội gặp nhiều khó khăn, như các diễn viên đều là người địa phương không có kinh nghiệm, trời tắt nắng buộc êkíp phải ghi hình lại từ đầu.

Bi Hân - phụ trách cảnh quay - cho biết đoàn phải chuẩn bị 14 thiết bị - trị giá hơn bốn tỷ đồng, trong đó có Steadicam Trinity, Tiffen G-70x Arm, Arm X1, Exo Vest, Flowcine Vest, Steadicam Normal. Nhà quay phim dùng ôtô để vận chuyển đạo cụ từ TP HCM đến điểm quay ở Đồng Nai và các tỉnh miền Tây, xem xét từng địa hình.

"Cảnh bác Ba Phi ở quán rượu là khó nhất vì có nhiều góc máy, những đoạn quay cận mặt nhân vật lẫn đại cảnh sông nước, rừng tràm", Bi Hân nói.

one-shot Tuấn Trần Hậu trường cảnh one-shot của Tuấn Trần. Video: Steadihan

Ngoài ra, các cảnh bé An (Hạo Khang) với Xinh (Bùi Lý Bảo Ngọc) đi dọc khu chợ đòi hỏi người quay phim có tay nghề cao, sử dụng thành thạo thiết bị chống rung steadicam. Bi Hân phải điều khiển trang thiết bị khoảng 35-40 kg, men theo lối đi hẹp, để theo sát di chuyển của các diễn viên nhí.

Sát cánh cùng Bi Hân là trợ lý đạo diễn Nguyễn Hồng Thu, có 12 năm kinh nghiệm. Cả hai làm việc cùng nhau gần một thập niên, từng hợp tác trong nhiều dự án trước của Nguyễn Quang Dũng và một số nhà làm phim.

Hồng Thu tham gia dự án từ những ngày đầu, sắp xếp lịch ghi hình và điều phối các bộ phận. Cô cho rằng một phân đoạn khó khác là cảnh giải cứu Võ Tòng (Mai Tài Phến) giữa chợ. Do đoàn chỉ có khoảng 50 cascadeur nhưng phải đảm nhiệm nhiều vị trí, Hồng Thu cùng ba trợ lý đạo diễn chia các diễn viên thành từng nhóm vai như quân lính, nghĩa quân, quần chúng sao cho không bị trùng lặp.

Tay máy steadicam Bi Hân trên phim trường "Đất rừng phương Nam". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ở đoạn An và mẹ gặp đoàn biểu tình trên cầu Bình Thủy (Châu Phú, An Giang), đoàn dành một ngày chỉ để cho diễn viên tập dượt, đồng thời mọi bộ phận phải tập trung tối đa giống lần quay chính thức. Theo Hồng Thu, phân cảnh này chiếm khoảng bốn ngày, chưa kể phía thiết kế sản xuất mất ba ngày để sơn lại cầu từ màu trắng thành đỏ. Nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn xin phép địa phương thông báo đến người dân trước một tháng, nhờ họ lưu thông bằng phà để nhường bối cảnh cầu cho đoàn phim.

Trong giai đoạn tiền kỳ, đội ngũ tính toán chi tiết từng bối cảnh, phân bổ lịch trình quay mỗi phần nên việc ghi hình không thay đổi nhiều so với ý tưởng. Trước mỗi lần bấm máy, Bi Hân, Hồng Thu cùng đạo diễn, đạo diễn hình ảnh và diễn viên nghiên cứu đường di chuyển của nhân vật theo trình tự kịch bản, để nắm rõ vị trí đặt camera, máy quay đi theo người nào, bố cục hình ảnh ra sao.

Nguyễn Hồng Thu (trái), Bi Hân (thứ hai từ trái qua) và đội ngũ quay phim "Đất rừng phương Nam". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đất rừng phương Nam lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi và bản truyền hình Đất phương Nam của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Câu chuyện xoay quanh An (Hạo Khang đóng) - cậu bé lưu lạc ở miền Tây trên đường tìm cha, ở bối cảnh đầu thế kỷ 20. Trên hành trình đó, An được nhiều người dân giàu nghĩa khí giúp đỡ, học cách chấp nhận mất mát để trưởng thành. Phim đan xen câu chuyện tìm người thân của bé An cùng phong trào khởi nghĩa chống thực dân Pháp của người Nam bộ.

Hôm 16/10 - sau ba ngày công chiếu, phim phải sửa loại một số câu thoại. Tên gọi "Nghĩa Hòa đoàn" được chỉnh thành "Nam Hòa đoàn", "Thiên Địa hội" thành "Chính Nghĩa hội" sau khi bị chỉ trích "làm sai lệch lịch sử". Đạo diễn Quang Dũng cho biết đã hoàn thành kịch bản cho phần hai, đang tìm bối cảnh.

Quế Chi