'Đất rừng phương Nam' vào top ba phim Việt ăn khách nhất năm

"Đất rừng phương Nam" thu 127 tỷ đồng, xếp sau "Nhà bà Nữ", "Lật mặt 6" trong top doanh thu phim Việt của năm, tính đến nay.

Hôm 1/11, sau hơn hai tuần công chiếu, phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vượt qua Siêu lừa gặp siêu lầy (121 tỷ đồng), Chị chị em em 2 (121 tỷ đồng) để vào top ba phòng vé trong năm. Tác phẩm dẫn đầu hiện là Nhà bà Nữ (458 tỷ đồng) - phim do Trấn Thành đạo diễn, đồng sản xuất, cũng là phim Việt ăn khách nhất mọi thời, và Lật mặt 6 (272 tỷ đồng) của Lý Hải.

Tuấn Trần - vai Út Lục Lâm (trái) và bé Hạo Khang - vai An trong "Đất rừng phương Nam". Ảnh: Galaxy

Đại diện Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập đánh giá - ở tuần thứ hai phát hành, phim giảm nhiệt rõ rệt. Cuối tuần qua (27-29/10), tác phẩm thu về 12,5 tỷ đồng, giảm khoảng 2,5 lần so với tuần trước đó. Sắp tới, tác phẩm tiếp tục bị cạnh tranh doanh thu khi Người vợ cuối cùng - phim 18+ của Victor Vũ - ra rạp ngày 3/11. The Eras Tour - phim concert của Taylor Swift - cũng được dự đoán gây sốt rạp Việt cuối tuần này, với hơn ba tỷ đồng chỉ tính riêng vé đặt trước.

Đất rừng phương Nam có mức kinh phí khoảng 40 tỷ đồng. Trấn Thành - đồng sản xuất - từng cho biết tác phẩm phải đạt từ 100 tỷ đồng trở lên mới bắt đầu có lời, kỳ vọng chạm đích ở mức 300 tỷ đồng.

Phim chiếu rạp trong bối cảnh chịu nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả. Hôm 16/10, êkíp phải chỉnh sửa các chi tiết bị chỉ trích "sai lệch lịch sử". Tên Nghĩa Hòa đoàn được chỉnh thành Nam Hòa đoàn, Thiên Địa hội thành Chính Nghĩa hội trong các câu thoại liên quan (khoảng ba, bốn câu).

Đạo diễn Quang Dũng cho biết đã hoàn thành kịch bản cho phần hai, đang tìm bối cảnh. Phim cũng góp mặt trong 16 tác phẩm tranh giải Bông Sen Vàng ở Liên hoan phim Việt cuối tháng 11 tại Đà Lạt (Lâm Đồng).

Hậu trường cảnh hành động của Võ Tòng 'Đất rừng phương Nam' Cảnh hành động của Võ Tòng trong "Đất rừng phương Nam". Video: Galaxy

Đất rừng phương Nam lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi và phim Đất phương Nam của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Câu chuyện xoay quanh An (Hạo Khang) - cậu bé lưu lạc ở miền Tây trên đường tìm cha, ở bối cảnh đầu thế kỷ 20. Trên hành trình đó, An được nhiều người dân giàu nghĩa khí giúp đỡ, học cách chấp nhận mất mát để trưởng thành. Phim đan xen câu chuyện tìm người thân của bé An cùng phong trào khởi nghĩa chống thực dân Pháp của người Nam bộ.

Mai Nhật