Hậu phương bí ẩn giúp Dembele giành Quả Bóng Vàng

Sự đồng hành của người vợ kín tiếng Rima Edbouche và hậu thuẫn từ gia đình giúp tiền đạo Ousmane Dembele "lột xác" để trở thành chủ nhân Quả Bóng Vàng 2025.

Khi Dembele bật khóc trên sân khấu Gala Quả Bóng Vàng, bên cạnh anh là mẹ Fatimata. Nhưng đằng sau ánh đèn sân khấu, một nhân vật ít khi xuất hiện trước công chúng cũng góp công lớn vào hành trình đổi đời của ngôi sao PSG, là người vợ Rima Edbouche.

Ousmane Dembele (trái) và mẹ Fatimata trên sân khấu lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2025 tại nhà hát Chatelet, Paris, Pháp tối 22/9. Ảnh: EPA

Gia nhập Barca với giá 126 triệu USD vào hè 2017, Dembele từng được kỳ vọng thay thế Neymar. Nhưng 6 năm ở Camp Nou, tiền đạo người Pháp dành tới 784 ngày ngồi ngoài vì chấn thương, gồm 14 lần rách cơ và không đáp ứng về mặt chuyên môn.

Anh bị chỉ trích vì chơi game đến sáng, ăn uống vô tội vạ, thường xuyên đến muộn và bị CLB phạt. Thậm chí, năm 2021, Dembele còn lao đao vì đoạn video quay từ 2019, trong đó anh và Antoine Griezmann bị cáo buộc có lời lẽ miệt thị kỹ thuật viên châu Á. Ngôi sao người Pháp sau đó phải đăng đàn xin lỗi.

Ousmane Dembele và Rima Edbouche kết hôn năm 2021.

Thay đổi chỉ đến sau khi Dembele kết hôn với Rima Edbouche, cô gái gốc Morocco từng là ngôi sao TikTok, năm 2021. Trước khi xóa tài khoản, Rima sở hữu hơn 300.000 người theo dõi, nổi tiếng nhờ những video thời trang kín đáo và lối sống gắn với đức tin Hồi giáo.

Rima sống kín tiếng, chưa từng công khai gương mặt trên mạng xã hội và cả đến khi trở thành vợ một ngôi sao sân cỏ, cô vẫn giữ nguyên tắc riêng tư. Sau khi kết hôn, Rima khóa trang TikTok, "dọn sạch" Instagram rồi chỉ chia sẻ nhỏ giọt về du lịch và thời trang, tuyệt đối không để lộ hình ảnh gia đình.

Chính lối sống khép kín, cùng niềm tin tôn giáo mạnh mẽ của người vợ đã giúp Dembele thay đổi. Anh dần bỏ thói quen bừa bãi, chú trọng dinh dưỡng, thuê chuyên gia thể lực riêng, và đặc biệt trở thành một người chồng, người cha mẫu mực.

Ousmane Dembele cùng vợ Rima Edbouche và con gái mừng chức vô địch Champions League mùa 2024-2025. Ảnh: UEFA

Năm 2022, vợ chồng Dembele chào đón con gái đầu lòng - bé gái được gọi yêu là "Cô gái xứ Catalonia" vì sinh ra tại Barcelona. Sự xuất hiện của con nhỏ càng khiến Dembele thêm trưởng thành và có trách nhiệm.

Dù hiếm khi xuất hiện trước công chúng, dấu ấn của Rima là không thể phủ nhận. Sau lễ trao giải tại Paris, cô chỉ đăng một tấm ảnh chồng ôm Quả Bóng Vàng với dòng chữ ngắn gọn: "Tự hào".

"Không khoa trương, không khoe khoang, Rima vẫn tạo nên sự tò mò đặc biệt trong giới mộ điệu. Từ một ngôi sao mạng xã hội, cô chọn lùi vào hậu trường, trở thành chỗ dựa tinh thần cho chồng và giữ trọn sự riêng tư của gia đình", báo Anh Sport Mail viết.

Rima Edbouche đăng ảnh chúc mừng chồng giành Quả Bóng Vàng 2025.

Song song với Rima, vai trò của gia đình, đặc biệt là mẹ Fatimata, cũng vô cùng quan trọng. Bà là người trực tiếp đại diện cho Dembele ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên tại Rennes, đồng thời thúc đẩy thương vụ để anh sang Dortmund năm 2016.

Bố của Dembele, ông Ousmane Sr, làm đủ nghề để lo cho gia đình sau khi di cư sang Pháp. Trong khi đó, người chú Badou Sambague, cũng là cựu cầu thủ chuyên nghiệp, là cầu nối để Dembele tiếp xúc môn thể thao vua từ nhỏ.

Chính sự hy sinh ấy đã giúp cậu bé sinh ra ở Vernon năm 1997 vươn tới giấc mơ sân cỏ. Đỉnh cao đến tại nhà hát Chatelet, Paris tối 22/9/2025, khi Dembele đoạt Quả Bóng Vàng, trở thành cầu thủ Pháp thứ sáu nhận giải thưởng cá nhân cao quý này.

Dembele lần đầu giành Quả Bóng Vàng Khoảnh khắc Dembele giành Quả Bóng Vàng 2025.

Hồng Duy tổng hợp