'Hậu cung' của F1 - khi sắc đẹp và tốc độ song hành

F1 không chỉ là đường đua của tốc độ và kỹ thuật, mà còn là sân khấu rực rỡ của các nàng WAGs - thuật ngữ chỉ bạn gái hoặc vợ của các VĐV.

Carlos Sainz hôn bạn gái Rebecca Donaldson sau khi vượt qua vòng loại tại Autodromo Hermanos Rodriguez ngày 28/10/2023. Ảnh: People

Tuần trước, tay đua người Tây Ban Nha của đội Williams, Carlos Sainz gây tranh luận khi lên tiếng chỉ trích các nhà sản xuất truyền hình vì quay quá nhiều vào khu vực khán đài dành cho vợ/bạn gái các tay đua.

Sau chặng đua Singapore, nơi anh leo từ vị trí 18 lên 10, Sainz phàn nàn: "Mọi người từng thấy thú vị khi ống kính lia đến những gương mặt xinh đẹp, nhưng giờ thì lạm dụng rồi. Đua xe phải là trung tâm. Họ đã bỏ qua nhiều pha vượt của tôi, thậm chí cả màn rượt đuổi giữa Alonso và Hamilton".

Khi Sainz nói điều đó, ống kính lại chiếu thẳng vào Rebecca Donaldson - bạn gái người mẫu Scotland của anh, cùng Magui Corceiro, bạn gái của đồng đội Lando Norris. Cảnh quay họ trò chuyện trong khu vực VIP nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận hàng triệu lượt xem, trong khi những pha vượt ngoạn mục của Sainz chỉ xuất hiện thoáng qua.

Lando Norris chia vui cùng Magui Corceiro sau chiến thắng tại Budapest tháng 8.

Dù vậy, nhiều người cho rằng chính yếu tố hậu trường ấy là thứ khiến F1 trở nên quyến rũ hơn. Từ thời hoàng kim của James Hunt, Niki Lauda, hay Ayrton Senna, những người phụ nữ quanh họ luôn là một phần, đôi khi còn tạo nên cả thương hiệu cho tay đua.

Các WAGs của F1 không chỉ là người đứng sau cổ vũ. Họ là biểu tượng thời trang, ngôi sao mạng xã hội, và thậm chí gương mặt đại diện cho các thương hiệu toàn cầu. Trên đường đua Monaco hay Singapore, nơi ánh đèn và ống kính luôn rình rập, một cái nháy mắt hay nụ cười của họ có thể phủ sóng khắp truyền thông quốc tế.

Alexandra Saint Mleux, bạn gái của tay đua người Pháp Charles Leclerc, thường xuyên được ví như "nàng thơ mới của Ferrari". Với phong cách thanh lịch kiểu Paris và chú chó Dachshund tên Leo, cô được giới truyền thông gọi vui là "đệ nhất phu nhân" của khu paddock.

Bạn gái của Charles Leclerc, Alexandra Saint Mleux cùng chú chó Dachshund có tên Leo tại Grand Prix Italy. Ảnh: Nur Photo

Kelly Piquet, bạn gái của Max Verstappen và con gái của huyền thoại Nelson Piquet, lại là người từng khiến người hâm mộ tranh luận gay gắt. Sự xuất hiện của cô bên cạnh tay đua người Hà Lan từng ba lần vô địch thế giới luôn được phân tích chi li, từ ánh nhìn đến trang phục, như một phần trong hình ảnh thương hiệu Red Bull.

Nhưng không phải ai cũng được yêu mến. Trong giới F1, từng có những WAGs bị dán nhãn "kiêu kỳ" hoặc "làm màu", với ví dụ điển hình là Jessica Michibata, vợ cũ của Jenson Button. Theo các nhân viên hậu trường McLaren, cô bị cho là lạnh lùng, trái ngược với hình ảnh thân thiện của ca sĩ Nicole Scherzinger, bạn gái cũ của Lewis Hamilton, người từng gây ấn tượng khi cùng Hamilton nắm tay cầu nguyện trước mỗi cuộc đua. "Cô ấy đối xử rất tử tế với nhân viên phục vụ, điều mà ít người nổi tiếng làm được", một nhân viên từng kể.

Lewis Hamilton từng hẹn hò Nicole Scherzinger, cựu thành viên nhóm nhạc The Pussycat Dolls.

Sự pha trộn giữa tốc độ và hào nhoáng thực ra đã tồn tại từ khi F1 còn là thú chơi của giới quý tộc châu Âu sau Thế chiến thứ Hai. Monaco trở thành thánh địa của đua xe nhờ không chỉ tiếng động cơ, mà còn vì Grace Kelly - minh tinh Hollywood trở thành Công nương Monaco. "Sự hiện diện của bà khiến F1 bước vào kỷ nguyên của ánh hào quang", huyền thoại Sir Jackie Stewart từng nói. Vợ ông, Lady Helen, là người cùng nhóm bạn quý tộc ngồi bấm đồng hồ tính thời gian ngay bên đường đua, giữa những buổi tiệc xa hoa ven Địa Trung Hải.

Huyền thoại James Hunt - tay đua vô địch năm 1976 - thì lại là biểu tượng khác: phóng túng, đào hoa, sống nhanh đúng nghĩa. Ông nổi tiếng với "hàng dài tiếp viên hàng không" chờ trước cửa phòng khách sạn và một lối sống khiến báo chí say mê. Nhà báo thể thao Ian Wooldridge từng viết: "James không phải Adonis, nhưng anh ta biết cách làm mọi phụ nữ tin rằng mình là nữ chính trong câu chuyện của anh".

Từ đó đến nay, F1 vẫn giữ nguyên công thức thành công: tốc độ, quyền lực, và quyến rũ.

James Hunt, nhà vô địch thế giới năm 1976, thân thiện cùng hai CĐV nữ.

F1 hiện nay không chỉ là cuộc chiến trên đường đua, mà còn là một vũ đài truyền thông toàn cầu. Sự bùng nổ của Netflix với loạt phim Drive to Survive khiến lượng khán giả nữ và trẻ tuổi tăng mạnh. Những câu chuyện hậu trường - từ tình yêu, xung đột đến drama giữa các tay đua - trở thành yếu tố giữ chân khán giả.

Sainz có thể không sai khi kêu gọi truyền hình tập trung hơn vào thể thao, nhưng cũng khó phủ nhận rằng chính hình ảnh của những Rebecca Donaldson, Alexandra Saint Mleux hay Kelly Piquet mới giúp F1 trở thành màn trình diễn hoàn chỉnh- nơi tốc độ, thời trang, và cảm xúc đan xen.

"Nếu bóng đá có WAGs làm khuấy đảo khán đài, thì F1 có cả một dàn nữ chính sẵn sàng bước vào ánh đèn. Không có họ, nửa sức hấp dẫn của đường đua sẽ biến mất", một bình luận viên kỳ cựu từng nói.

Hồng Duy tổng hợp