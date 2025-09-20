Ngôi sao F1 hẹn hò bạn gái cũ Joao Felix

Lando Norris, tay đua chính của McLaren tại giải F1, lần đầu thừa nhận đang hẹn hò nữ Magui Corceiro - người mẫu Bồ Đào Nha được cho từng ba lần "cắm sừng" khi hẹn hò Joao Felix.

Chia sẻ trên tạp chí thời trang Vogue, Norris cho biết anh và Corceiro từng quen biết từ vài năm trước nhưng chỉ mới thực sự gắn bó gần đây.

Lando Norris chia vui cùng Magui Corceiro sau chiến thắng tại Budapest tháng trước.

"Điều đặc biệt ở cô ấy ư? Mọi thứ", tay đua người Anh nói. "Tôi có thể hoàn toàn là chính mình khi ở bên cô ấy. Dù sống trong guồng quay khá điên rồ, nhưng chúng tôi vẫn có thể tận hưởng những ngày cùng thuê thuyền rong chơi, hay đơn giản chỉ là ở nhà nghỉ ngơi".

Norris tiết lộ bạn gái không thích đánh golf và đang cố gắng kéo cô vào sở thích này. Về áp lực dư luận, tay đua McLaren nói thêm: "Tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi những bình luận tiêu cực, nhưng ít hơn trước rất nhiều. Còn cô ấy thì khôn ngoan hơn tôi trong việc phớt lờ điều đó".

Tin đồn tình cảm giữa Norris và Corceiro xuất hiện từ 2023, khi cô bị bắt gặp lái xe chở tay đua người Anh trên chiếc Fiat tại Monaco. Sự xuất hiện của Corceiro bên cạnh Norris, cả trong các chặng đua F1 lẫn những lần bị bắt gặp trao nhau nụ hôn, càng khiến truyền thông chú ý. Tuy vậy, hai người chưa từng chính thức xác nhận cho tới nay.

Magui Corceiro thời còn mặn nồng với Joao Felix.

Thời điểm xuất hiện tình cảm với Corceiro vừa kết thúc mối tình bốn năm với Joao Felix - tiền đạo đồng hương gắn bó với cô từ năm 2019. Trong thời gian này, Corceiro được cho có ba lần ngoại tình sau lưng Felix, với một trong số những nhân tình của Corceiro là Pedro Porro, hậu vệ của Tottenham.

Magui Corceiro, 22 tuổi, đến từ Santarem (Bồ Đào Nha), hiện sở hữu hơn 2 triệu người theo dõi trên Instagram và TikTok. Cô bắt đầu được biết đến nhờ tham gia các phim truyền hình trong nước, trước khi xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo thời trang, từ Intimissimi tới Alo Yoga, đồng thời sáng lập thương hiệu đồ bơi thân thiện môi trường Missus. Năm 2020, cô từng góp mặt trong chương trình "Dancing with the Stars" phiên bản Bồ Đào Nha và sau đó xuất hiện trên bìa Vogue Bồ Đào Nha.

Lando Norris của đội McLaren ăn mừng chiến thắng tại Đường đua ô tô Công thức 1 Albert Park, Melbourne, Australia ngày 16/3/2025. Ảnh: Reuters

Lando Norris sinh năm 1999 tại Anh, hiện là tay đua chính của McLaren tại giải Công thức 1 (F1). Anh gia nhập đội đua từ năm 2019 và nhanh chóng trở thành một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất làng tốc độ.

Trước đó, Norris từng vô địch Giải đua xe F3 châu Âu 2017, rồi làm tay lái dự bị cho McLaren năm 2018. Từ khi bước lên F1, Norris nổi bật với phong cách thi đấu bản lĩnh, nhiều lần giành podium và được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch trong tương lai. Trong 3 năm qua, Norris ngày càng khẳng định vị thế khi liên tục nằm trong nhóm tay đua cạnh tranh top 3, giúp McLaren trở lại cuộc đua với Red Bull, Mercedes và Ferrari.

Trong khi đó, Norris vốn kín tiếng về đời tư. Trước đây, anh khẳng định không có mối quan hệ nghiêm túc nào và thậm chí nửa đùa nửa thật rằng mình "có nhiều bạn gái".

Hồng Duy (theo Daily Mail)