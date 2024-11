Hatchback cỡ A lần đầu vượt mức 1.000 xe/tháng

Trong tháng 10, mức bán hatchback cỡ A là 1.039 xe, trong đó các mẫu xe Hàn có biên độ tăng trưởng doanh số mạnh nhất.

Trong tháng 10, doanh số hatchback cỡ A tại thị trường Việt Nam tăng đột biến, cụ thể là có 1.039 xe giao đến khách hàng, tăng trưởng gần 29% so với tháng trước. Mức bán này đánh dấu cột mốc lần đầu tiên xe cỡ A bán trên 1.000 xe trong một tháng trong năm 2024, tương đương mức bán trung bình của sedan cỡ C.

Tất cả các mẫu xe trong phân khúc này tiếp tục tăng trưởng doanh số trong tháng 10. Dẫn đầu vẫn là "gương mặt quen thuộc" Hyundai i10, với 753 xe giao đến khách hàng, là mức kỷ lục doanh số theo tháng trong 2024 của hãng Hàn. Mức bán này tương đương biên độ tăng trưởng hơn 34% so với tháng trước đó.

Xếp hạng hai là mẫu xe Nhật Toyota Wigo, bán ra 200 xe, tăng trưởng hơn 9% so với tháng trước, là mẫu xe có biên độ tăng trưởng theo tháng thấp nhất trong phân khúc. Điều này trái ngược với Kia Morning, tuy xếp cuối bảng với 86 xe giao đến khách hàng, nhưng lại là mẫu xe có biên độ tăng trưởng lớn nhất trong tháng, là gần 39%, cũng là mức bán kỷ lục của hãng trong 10 tháng đầu 2024.

Nếu xét lũy kế 10 tháng đầu 2024, i10 đang dẫn đầu với mức doanh số 4.045 xe, Wigo thứ hai với doanh số chỉ tương đương một nửa, là 2100 xe, còn Morning chỉ chiếm một phần rất nhỏ khi chỉ bán ra 637 xe. Như vậy, i10 đang nắm chắc trong tay danh hiệu xe bán chạy nhất 2024, tương tự như năm trước.

Trong phân khúc hatchback cỡ A tại Việt Nam, i10 và Morning là hai mẫu xe lắp ráp trong nước, do đó được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ trong những tháng vừa qua, khiến giá xe trở nên cạnh tranh hơn so với đối thủ nhập khẩu Wigo. Điều này đã khiến doanh số của i10 và Morning tăng trưởng mạnh trong hai tháng vừa qua. Hơn nữa, i10 được khách hàng lựa chọn nhiều hơn cả vì cung cấp hai lựa chọn về kiểu xe, là hatchback và sedan, do đó phù hợp với nhiều tệp khách hàng hơn.

Hyundai i10 bản hatchback tại thị trường Việt Nam. Ảnh: TC Motor

Trong khi đó, Wigo dường như đang "dậm chân tại chỗ" khi mức bán trong tháng 9, tức tháng đầu tiên áp dụng ưu đãi lệ phí trước bạ, giảm so với tháng 8, và mức bán tháng 10 chỉ bằng tháng 8.

Ưu đãi lệ phí trước bạ từ Chính phủ được áp dụng đến hết 30/11. Chính vì thế doanh số hatchback cỡ nhỏ, cũng như các phân khúc khác, được các chuyên gia bán hàng dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng vào những tháng cuối năm sắp tới. Tuy vậy, thứ hạng cuối cùng của những mẫu xe cỡ nhỏ trong cả năm 2024 sẽ không biến chuyển nhiều, vì cách biệt về doanh số giữa các xe quá lớn.

Hồ Tân