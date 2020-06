Hasaki Beauty & Spa khai trương chi nhánh 10

Mừng khai trương chi nhánh mới, Hasaki tổ chức nhiều chương trình ưu đãi, quà tặng cho khách hàng tới mua sắm.

Thành lập năm 2016 với xuất phát điểm là một cửa hàng mỹ phẩm và clinic, hiện, Hasaki đã có 9 chi nhánh cung cấp mỹ phẩm chính hãng và chăm sóc da chuyên sâu với đội ngũ bác sĩ da liễu chuyên môn cao. Ngày 14/6, Hasaki sẽ chào đón thành viên thứ 10 tọa lạc tại địa chỉ 304 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

Đại diện Hasaki cho biết, với hơn 300.000 lượt khách hàng ghé thăm mỗi tháng, việc mở rộng chi nhánh là cần thiết khi nhu cầu "nhìn tận mắt, sờ tận tay" và mong muốn trải nghiệm của tín đồ làm đẹp ngày càng cao. Không chỉ tập trung ở khu vực nội thành, Hasaki còn đưa các chi nhánh đến quận 9, quận 12... tạo sự thuận tiện cho khách hàng khi mua sắm, chăm sóc da tại hệ thống Hasaki Clinic & Spa.

Đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng, các chi nhánh mới của Hasaki lần lượt có mặt ở nhiều quận huyện TP HCM.

Nhân dịp khai trương chi nhánh thứ 10, Hasaki hợp tác với các nhãn hàng M.A.C, Clinique, Vichy, La Roche-Posay, Some By Mi, Bioderma, Lemonade, IT’S SKIN, Senka... mang đến hơn 300 phần quà miễn phí. Tổng trị giá lên đến 200 triệu đồng.

Ngoài giảm giá toàn bộ sản phẩm từ 10 đến 50%, trong ngày khai trương, khách hàng còn có cơ hội mua mỹ phẩm chính hãng giá rẻ với 3.000 đồng, 4.000 đồng, 10.000 đồng trong các khung giờ vàng 8h - 12h, 13h - 17h và 18h - 22h.

Hasaki còn tặng thêm các set quà trị giá 150.000 đồng cho các đơn hàng từ 99.000 đồng. 10 khách hàng có đơn hàng cao nhất trong ngày khai trương sẽ nhận được những phần quà giá trị. Cụ thể, đơn hàng cao nhất được tặng một voucher mua mỹ phẩm trị giá một triệu đồng và một suất trị liệu Mesotherapy tại Hasaki Clinic & Spa trị giá 2,5 triệu đồng. 9 đơn hàng tiếp theo được tặng voucher mua mỹ phẩm trị giá một triệu đồng.

Xem thêm thông tin chi tiết chương trình tại đây.

Nhân viên của Hasaki cung cấp những thông tin hữu ích cho khách hàng.

Hasaki luôn giữ vững phương châm hoạt động "mang chất lượng thật, giá trị thật" đến với khách hàng qua các sản phẩm chính hãng, đầy đủ hóa đơn mua hàng VAT, tem phụ tiếng Việt. Khách hàng được cam kết đền bù từ Hasaki và từ nhà phân phối, văn phòng đại diện hãng tại Việt Nam nếu phát hiện hàng giả.

Đại diện thương hiệu cho biết, luôn đặt lợi ích khách hàng lên đầu thông qua việc không ngừng nâng cao cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ đồng thời tổ chức các lớp tập huấn bán hàng định kỳ để nâng cao kiến thức cũng như khả năng tư vấn sản phẩm cho nhân viên tại cửa hàng. Bên cạnh đó, Hasaki còn liên tục ký kết hợp tác chính hãng với các nhãn hàng trong và ngoài nước để đa dạng hóa sản phẩm cùng mức giá ưu đãi và nhiều quà tặng cho khách hàng.

Hiểu tâm lý người mua, Hasaki cũng cung cấp đầy đủ các mẫu thử của sản phẩm dưỡng da, makeup, nước hoa của các nhãn hàng từ bình dân cho đến cao cấp như Clinique, Estee Lauder, M.A.C, Bobbi Brown, Vichy, La Roche-Posay, L’Oréal, Maybelline, Senka, Anessa, Tsubaki, Dove, Love Beauty and Planet, BNBG, Derladie, Lemonade, Some By Mi, Missha, Jayjun, Eucerin, Huxley, Curel, Klairs ...

Tại các chi nhánh Hasaki luôn có đủ mẫu thử đầy đủ từ các thương hiệu bình dân đến cao cấp.

Hasaki cũng khẳng định sự chuyên nghiệp với trải nghiệm mua sắm online bằng website cùng app Hasaki.vn. Một trong những điểm nổi bật của thương hiệu là dịch vụ giao hàng nhanh trong 2 giờ, miễn phí giao hàng nội thành TP HCM cho hóa đơn từ 90.000 đồng và toàn quốc cho hóa đơn từ 249.000 đồng. Vừa qua, Hasaki cũng cho ra mắt chương trình NowFree2H - giao nhanh trong 2 tiếng hoàn toàn miễn phí từ 9h đến 16h, các ngày thứ hai đến thứ bảy, đáp ứng nhu cầu mua sắm nhanh của các tín đồ làm đẹp.

Hệ thống Hasaki Beauty & S.P.A CN 10: 304 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân (không có Clinic & Spa) CN 9: 6/M - 6/M/1 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 CN 8: 447 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp (Không có Clinic & Spa) CN 7: 468 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Quy, quận 7 CN 6 : 657B Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp CN 5: 119 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh CN 4: 94 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9 CN 3: 176 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận CN 2: 555 Ba Tháng Hai, phường 8, quận10 CN 1: 71 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình Website: hasaki.vn Facebook: www.facebook.com/Hasaki.vn Hotline: 1900.636.900 (SPA nhấn phím 2)

(Nguồn: Hasaki)