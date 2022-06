Harvey Weinstein bị buộc tội quấy rối tình dục

Anh"Ông trùm Hollywood" bị tòa án buộc tội quấy rối tình dục một phụ nữ ở London năm 1996.

Theo AP, ngày 8/6, Văn phòng Tổng chưởng lý Anh cho biết đã kết tội Weinstein sau khi xem xét các bằng chứng do cảnh sát cung cấp. Nhà sản xuất phim nổi tiếng bị xác định quấy rối một phụ nữ (hiện ở tuổi ngũ tuần) trong khoảng tháng 7 đến tháng 8/1996 ở London.

Harvey Weinstein tại phiên tòa tại New York, Mỹ năm 2020. Ảnh: AP

Sau khi các lời tố cáo Weinstein xuất hiện năm 2017 trong phong trào MeToo, cảnh sát ở Anh cho biết điều tra lại nhiều đơn kiện về tội danh quấy rối tình dục và hãm hiếp từ khoảng năm 1980-2015. Khác với nhiều quốc gia, nước Anh không đặt giới hạn thời gian cho việc khởi tố các vụ án liên quan đến hãm hiếp, sàm sỡ.

Harvey Weinstein hiện chịu án tù 23 năm tại New York, Mỹ. Vì scandal, nhà sản xuất phim bị vợ bỏ, công ty phá sản. Ông đối mặt cáo buộc về năm tội danh liên quan đến hiếp dâm và tấn công tình dục hai phụ nữ Jessica Mann và Miriam Haley. Sự việc khởi động phong trào MeToo và TimesUp ở Hollywood, phản đối các hành vi quấy rối tình dục trong làng điện ảnh lẫn cộng đồng thế giới. Nhiều nghệ sĩ như Kevin Spacey, Brett Ratner, Bryan Singer, Morgan Freeman bị khơi lại các vụ việc cũ, dẫn đến danh tiếng bị hủy hoại.

Thập niên 1990, hãng Miramax của Harvey Weinstein có hàng loạt tác phẩm gây tiếng vang như Pulp Fiction, The English Patient, Good Will Hunting và Shakespeare in Love. Ông nhận tượng vàng Oscar khi tác phẩm thắng giải "Phim xuất sắc" năm 1999 với cương vị nhà sản xuất Shakespeare in Love.

Năm 2005, Weinstein rời khỏi Miramax, một lần nữa tự thành lập công ty riêng Weinstein để đương đầu với các ông lớn Hollywood. Các phim của hãng Weinstein như The King's Speech, Django Unchained hay Silver Linings Playbook tiếp tục gặt hái nhiều giải thưởng. Ở đỉnh cao, quyền lực của Harvey Weinstein phủ bóng các mùa giải thưởng. Trang Guardian thống kê các phim của hãng ông nhận được tổng cộng hơn 300 đề cử Oscar.

Phương Mai (theo AP)