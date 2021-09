Angelina Jolie từng tranh cãi với Brad Pitt vì Harvey Weinstein

Minh tinh Angelina Jolie cho biết từng bức xúc khi chồng cũ Brad Pitt đóng phim của Harvey Weinstein, người có hành vi khiếm nhã với cô.

Trong bài phỏng vấn quảng bá sách Know Your Rights trên Guardian hôm 4/9, Jolie tiết lộ từng rất đau khổ khi Brad Pitt nhiều lần hợp tác với hãng Miramax của Weinstein. Cô cảm thấy anh đang xem nhẹ những trải nghiệm tồi tệ mình từng trải qua: "Chúng tôi đã tranh cãi. Tất nhiên, tôi cảm thấy bị tổn thương". Jolie sau đó từ chối tham gia các sự kiện quảng bá phim cùng chồng.

Angelina Jolie chụp ảnh tạp chí. Ảnh: Guardian

Angelina Jolie nhắc lại chuyện bị Harvey Weinstein gạ gẫm khi đóng phim Playing by Heart (1998). Minh tinh cho biết lập tức rời phòng khách sạn nhưng gọi trải nghiệm đó không khác gì bị quấy rối. Jolie từ chối kể chi tiết sự việc vì không muốn biến toàn bộ cuộc phỏng vấn thành một bài công kích Weinstein.

Jolie lần đầu nhắc đến chuyện bị Weinstein quấy rối trong bài phỏng vấn với NY Times năm 2018. Cô cho biết bản thân giống nhiều nạn nhân khác, chọn cách giữ im lặng sau sự việc. Tuy nhiên, cô không bao giờ tham gia các dự án liên quan đến ông. Jolie từng từ chối tham gia phim The Aviator, một dự án do Miramax sản xuất. Cô cũng thường khuyên các đồng nghiệp nữ tránh xa Weinstein.

Trái ngược Brad Pitt, Jonny Lee Miller - chồng đầu của Jolie - rất tích cực ủng hộ cô phản đối Weinstein. Trong bài phỏng vấn với Guardian, minh tinh cho biết Miller thường giúp cô lan tỏa câu chuyện tới các đồng nghiệp, khuyên họ không để bạn gái hay bạn diễn nữ ở gần nhà sản xuất phim.

Harvey Weinstein (trái) từng được Brad Pitt đích thân mời sản xuất phim "Killing Them Softly" (2012). Ảnh: Harpersbazaar

Trên tờ TMZ, phía Harvey Weinstein phủ nhận các thông tin Jolie đưa ra, cho rằng cô mượn câu chuyện để quảng bá sách. Ông nói thông qua người đại diện: "Tôi chưa bao giờ quấy rối hay có ý định quấy rối cô ấy. Cô ta là Angelina Jolie, người mà tôi chắc chắn rằng mọi đàn ông hay phụ nữ đều hứng thú. Tôi cũng rất thích cô ấy. Nhưng như vậy có nghĩa rằng cả thế giới đều quấy rối Angelina Jolie?".

Harvey Weinstein từng là một trong những nhà sản xuất thành công nhất Hollywood, với danh sách các phim tham gia nhận hơn 300 đề cử Oscar. Từ cuối năm 2017, hơn 80 phụ nữ tố cáo ông từng quấy rối tình dục. Scandal khiến Weinstein bị vợ bỏ, phá sản công ty. Nhà sản xuất phim hiện lĩnh án 23 năm tù vì các tội hiếp dâm, quấy rối tình dục.

Angelina Jolie hiện trong tour quảng bá sách Know Your Rights, viết về những lời khuyên của cô cho giới trẻ. Tiêu đề được đặt theo tên bài hát của nhóm nhạc punk The Clash, được Jolie xăm trên lưng. Nội dung kể về nhiều chuyến đi từ thiện của cô trong vai trò Đại sứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc về các vấn đề liên quan trẻ em, phụ nữ.

Angelina Jolie và Brad Pitt quen khi đóng chung phim Ông bà Smith (2005). Pitt sau đó ly dị vợ lúc bấy giờ, Jennifer Aniston, để hẹn hò Jolie. Hai người kết hôn năm 2014, có sáu con chung. Năm 2016, Angelina Jolie đâm đơn ly dị, lấy lý do có nhiều quan điểm khác biệt không thể hòa giải. Cặp sao hoàn tất thủ tục ly dị năm 2019, hiện tranh chấp quyền nuôi con tại tòa.

Cảnh Brad Pitt đánh nhau với Angelina Jolie trong 'Mr. & Mrs. Smith' Angelina Jolie và Brad Pitt trong "Ông bà Smith". Video: New Regency

Phương Mai (theo Guardian, TMZ)