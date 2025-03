Harvard miễn học phí cho nhóm thu nhập dưới 200.000 USD

MỹTừ năm học tới, Đại học Harvard sẽ miễn phí cho sinh viên từ các hộ có thu nhập dưới 200.000 USD (5,1 tỷ đồng) mỗi năm, trong khi trước đây mức này là 85.000 USD.

Đại học danh tiếng nhất thế giới hôm 17/3 công bố tin trên. Với chính sách này, 86% hộ gia đình Mỹ có thể theo học nếu trúng tuyển.

Riêng với sinh viên từ các gia đình có thu nhập dưới 100.000 USD, ngoài miễn học phí, trường hỗ trợ 2.000 USD, kèm lệ phí, chỗ ở, trang phục mùa đông, chi phí đi lại, ăn uống, phí sự kiện, bảo hiểm y tế và các hoạt động khác.

Alan M. Garber, Chủ tịch Đại học Harvard, trong thông cáo nhận định việc mở rộng diện miễn học phí giúp sinh viên có thêm góc nhìn, trải nghiệm khi tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

"Bằng cách tập hợp những cá nhân đầy triển vọng để họ học hỏi lẫn nhau, chúng tôi thực sự phát huy được tiềm năng to lớn của trường", ông nói.

Các năm trước, Havard miễn học phí cho sinh viên từ gia đình có thu nhập dưới 85.000 USD. Lý do là tổng chi phí học tập hàng năm, bao gồm học phí, nhà ở và dịch vụ khác, có thể vượt 80.000 USD, trong khi thu nhập trung vị của các hộ gia đình ở Mỹ cũng ở mức này.

Khuôn viên Đại học Harvard. Ảnh: Grace DuVal/Harvard University Fanpage

Harvard ra đời năm 1636, ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ. Đây là một trong 8 trường Ivy League, luôn trong top 5 ở tất cả bảng xếp hạng đại học (THE, QS, US News). Năm 2025, trường ở vị trí đầu tiên trong top 10 đại học danh tiếng nhất thế giới của THE.

Ngoài Harvard, nhiều đại học đã mở rộng diện hỗ trợ tài chính và miễn học phí trong thời gian gần đây.

Tháng 11 năm ngoái, Đại học Pennsylvania và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) thông báo miễn học phí cho sinh viên từ các gia đình có thu nhập dưới 200.000 USD. Trong khi đó, Đại học Texas áp dụng chính sách này với nhóm có thu nhập dưới 100.000 USD.

Thanh Thư (Theo The Guardian, The New York Times)