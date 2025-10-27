Harvard cắt mạnh chỉ tiêu tiến sĩ

Đại học Harvard cắt chỉ tiêu tuyển sinh tiến sĩ trong hai năm tới, lên tới hơn 70% ở nhiều ngành, được cho là do bất ổn tài chính.

Quyết định được Khoa Nghệ thuật và Khoa học (FAS) của trường công bố hồi đầu tuần. Cụ thể, số chỉ tiêu ở khối Khoa học giảm hơn 75%, khối Nghệ thuật và Nhân văn giảm khoảng 60%, còn khối Khoa học Xã hội dự kiến giảm từ 50% đến 70%.

Trong đó, ngành tiếng Đức dự kiến mất toàn bộ chỉ tiêu tiến sĩ, ngành Sinh học tiến hóa và Sinh vật học chỉ còn 3 chỉ tiêu, trong khi ngành Lịch sử giảm từ 13 xuống 5 mỗi năm. Các ngành Xã hội học, Sinh học Phân tử và Tế bào, Hóa học và Hóa sinh học đều chỉ được tuyển không quá 6 người làm tiến sĩ.

Trưởng Khoa Nghệ thuật và Khoa học, bà Hopi E. Hoekstra, cho biết trường đã phải cân nhắc kỹ lưỡng khi đưa ra quyết định.

"Để cân bằng giữa trách nhiệm học thuật và tài chính, quy mô các khóa tiến sĩ sẽ giảm đáng kể trong hai năm tới. Chúng tôi sẽ đánh giá lại mô hình đào tạo tương lai", bà nói.

Sinh viên đi qua tượng đài John Harvard trong khuôn viên. Ảnh: Harvard University Fanpage

Việc siết chặt tuyển sinh tiến sĩ diễn ra sau khi Harvard ghi nhận thâm hụt 113 triệu USD trong năm tài chính 2025, do "bất ổn chính trị và kinh tế", bao gồm việc bị chính quyền Tổng thống Trump đóng băng nguồn quỹ liên bang. Gần đây, tòa án liên bang đã ra phán quyết khôi phục hàng tỷ USD tài trợ cho trường, nhưng tình hình tài chính vẫn chưa ổn định.

Các chuyên gia đã cảnh báo việc giảm số lượng nghiên cứu sinh tiến sĩ có thể làm tổn hại đến các hoạt động học thuật của các trường.

Khánh Linh (Theo The Harvard Crimson, Inside Higher Ed)