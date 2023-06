Haruki Murakami phản đối xây lại công viên

Nhật BảnNhà văn Haruki Murakami phản đối việc xây lại sân vận động Jingu - nơi truyền cảm hứng cho ông viết tiểu thuyết.

Ngày 25/6, ở show radio riêng, nhà văn 74 tuổi nói bức xúc vì tỉnh trưởng Tokyo - Yuriko Koike - phê duyệt kế hoạch thay đổi cảnh quan công viên Jingu Gaien. Murakami cho biết: "Xin để lại sân chạy bộ thoáng đãng, đầy cây xanh và sân vận động Jingu. Một thứ khi bị phá hủy sẽ không thể khôi phục".

Trên radio, tác giả Người tình Sputnik mô tả việc chạy quanh công viên dài hơn một km là "ký ức đẹp đẽ và riêng tư". Ông tận hưởng cảm giác không cần nói chuyện, cứ chạy thong thả và lần lượt lướt qua người đi ngược chiều.

Hồi năm đầu năm. tỉnh trưởng Tokyo phê duyệt dự án gồm di dời cây, phá bỏ sân bóng chày, sân bóng bầu dục cũ, sau đó xây mới theo kiến trúc hiện đại và thêm khu thương mại phức hợp với khách sạn, tòa nhà cao tầng. Khi đó, cung đường chạy bộ quen thuộc với Murakami và sân vận động bóng chày - nơi ông được truyền cảm hứng viết văn - sẽ biến mất.

Công viên Jingu Gaien, ảnh chụp vào tháng 5. Ảnh: AP

Theo phần giới thiệu của quyển Hear the Wind Sing/Pinball: Two Novels (1973, NXB Knopf), bối cảnh Murakami bắt đầu nghề viết liên quan chặt chẽ đến địa điểm trên. Năm 1978, tại sân vận động, giữa tiếng vỗ tay khán giả dành cho một cú đánh bóng hay, Murakami bỗng nghĩ: "Mình có thể sáng tác tiểu thuyết".

Ông viết: "Giống như một sự khai sáng. Hay nói đúng hơn là thấu tỏ. Cuộc sống tôi thay đổi mạnh mẽ và vĩnh viễn ngay khoảnh khắc đó - khi Dave Hilton có cú đánh tuyệt đẹp, vang dội tại sân vận động Jingu".

Trong quyển Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, Murakami cũng kể lại khoảnh khắc "thiên khải" này. Sau trận bóng, trên đường về nhà, ông mua chiếc bút máy và bắt đầu viết. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên - Hear the Wind Sing (Lắng nghe gió hát) - được hoàn thành khoảng sáu tháng sau.

Tác giả còn ghi lại thói quen chạy bộ tại Jingu Gaien trong sách: "Tôi đã chạy đường này nhiều năm và biết rõ khoảng cách. Tôi thuộc nằm lòng tất cả chỗ lồi lõm dọc đường, vậy nên đó là một nơi lý tưởng để tập và biết được mình đi nhanh chậm ra sao". Nhà văn cho biết may mắn khi có chỗ chạy bộ gần căn hộ của ông.

Với Haruki Murakami, chạy bộ và viết văn là "bạn song hành". Ảnh: Patrick Fraser/Corbis Outline

Không chỉ Murakami, những người yêu bóng chày, bóng bầu dục cũng phản đối dự án, theo AP. Các nhà bảo tồn, nhóm dân cư cho rằng kế hoạch thiếu đánh giá môi trường toàn diện và quản lý dự án không giải thích rõ cho người địa phương hiểu. Mikiko Ishikawa - giáo sư danh dự tại Đại học Tokyo - cho rằng hành động tái thiết khiến Tokyo "mất đi linh hồn vốn có".

Haruki Murakami, 74 tuổi, là một trong tác giả nổi tiếng nhất văn học Nhật Bản đương đại, với tác phẩm được dịch ra hơn 50 thứ tiếng. Ông có nhiều cuốn sách tiêu biểu như: Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời (1992), Kafka bên bờ biển (2002), 1Q84 (2009). Sau khi nổi tiếng với Rừng Na Uy ở tuổi 38, sách của ông được miêu tả như "văn hóa đại chúng" vì tạo ra cơn sốt khắp Nhật Bản và thế giới.

Tác phẩm mới nhất của Haruki Murakami là tiểu thuyết The City and Its Uncertain Walls, phát hành tại Nhật hồi giữa tháng 4. Ngôi thứ nhất số ít là cuốn sách mới nhất của Murakami tại Việt Nam, ra mắt vào cuối tháng 5.

Ông nhận Jerusalem Prize - giải dành cho các tác giả viết về tự do, hòa bình, vấn đề xã hội năm 2007. Với sức viết bền bỉ, ngày 24/5, nhà văn được trao giải thưởng lớn của Tây Ban Nha Princess of Asturias ở hạng mục văn chương.

