Harper Beckham mặc hở eo dạo phố cùng bố

MỹHarper diện crop top, cùng bố David Beckham đi mua sắm trên đường phố New York.

Hôm 21/4, Harper gây chú ý với bộ trang phục mang phong cách giàu ngầm. Cô diện áo phông ngắn hở eo, quần jeans cùng tông ống suông, tay cầm túi da đan Bottega Veneta 3.100 bảng (110,2 triệu đồng). David Beckham diện cả bộ đơn sắc gồm áo xanh olive - màu hot năm nay, phối quần kaki nâu nhạt và áo khoác nâu đậm.

Bước sang tuổi 15, Harper được xem là "ngôi sao đang lên" về phong cách đường phố. Đầu năm nay, con gái David Beckham theo đuổi kiểu móng tay "cloud dancer" (trắng mờ) gây sốt.

David Beckham và con gái Harper trên phố New York. Ảnh: Backgrid

Tạp chí Marie Claire đánh giá cô bé có sức hút tự nhiên và phong cách phù hợp với thế hệ gen Alpha. Khác với hình ảnh nhỏ nhắn trước đây, Harper ra dáng thiếu nữ với gu mặc chịu ảnh hưởng từ mẹ - nhà thiết kế Victoria Beckham, thể hiện sự trưởng thành. Cô bé có bộ sưu tập trang sức xa xỉ với dây chuyền, vòng của các nhà chế tác hàng đầu như Cartier, Van Cleef & Arpels.

Theo Hello, giới truyền thông Anh nhận định Harper là gương mặt tiềm năng nhất để tiếp nối đế chế kinh doanh của bố mẹ. Cô đang học tại một trường nữ sinh tư thục hàng đầu tại London với mức học phí khoảng 28.000 bảng một năm.

Ngoài giờ học, cô thường xuyên xuất hiện cùng mẹ trong các sự kiện lớn như Paris Fashion Week, tham gia quảng bá ngầm cho dòng mỹ phẩm của Victoria. Một số tin đồn cho rằng nhà Becks đang lên kế hoạch xây dựng thương hiệu thời trang hoặc dự án làm đẹp mang tên Harper.

Con gái David Beckham trang điểm Harper Beckham trang điểm theo phong cách tự nhiên. Video: Instagram Victoria Beckham

Harper Beckham sinh năm 2011, tên đầy đủ là Harper Seven Beckham, là con út của David và Victoria Beckham. Cựu danh thủ Anh từng giải thích "Harper" là tên do Victoria chọn vì vợ anh thích tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Harper Lee. "Seven" là số bảy đại diện số áo của cựu danh thủ khi anh còn chơi cho đội Manchester United. Đây cũng là con số tượng trưng những điều tốt đẹp, mang điềm lành trong nhiều nền văn hóa.

Họa Mi (theo Pagesix)